Von Anica Edinger

Heidelberg. Hätten sie einen Wunsch frei, würden sie sich einen "7-Eleven" in Heidelberg wünschen. Die internationale Supermarktkette mit Hauptsitz in Tokyo ist quasi der Alleskönner unter den Supermärkten, vor allem im asiatischen Raum. "Man kann dort normal einkaufen, aber auch Tickets für alles Mögliche besorgen oder Papiere ausdrucken und der Markt hat 24 Stunden geöffnet", berichtet Kuan-Ying Su, ein taiwanesischer Tänzer. Gemeinsam mit seiner Freundin Yi-Wei Lo ist der 31-Jährige im Sommer von der taiwanesischen Hauptstadt Taipeh nach Heidelberg gezogen um hier im neuen Dance Theatre unter Iván Pérez zu tanzen.

"Kürzlich mussten wir Papiere ausdrucken", erzählt Yi-Wei Lo, ebenfalls 31. Doch die beiden wussten nicht, wohin. Dass es dafür in Deutschland ganz eigene Läden, sogenannte Copyshops, gibt, mussten die zwei Tänzer aus Taipeh erst einmal lernen. Doch natürlich ist die Marktlücke "7-Eleven" nicht das Einzige, an das sich Kuan-Ying Su und Yi-Wei Lo hier erst einmal gewöhnen mussten.

Vor genau einer Woche war Premiere: Unter der Leitung des Spaniers Iván Pérez präsentierte das neue Dance Theatre im Marguerre-Saal "Impression", ein Stück, das sich mit der Wahrnehmung der "Generation Y" beschäftigt. Heute ist die nächste Aufführung - mit dabei sind dann auch wieder die beiden Taiwanesen Yi-Wei Lo und Kuan-Ying Su. Foto: Alwin Poiana

Am letzten Freitag waren beide erstmals in der Premiere von "Impression", der ersten Inszenierung von Iván Pérez in Heidelberg, auf der städtischen Bühne zu sehen. Es sei schön gewesen, finden sie. Doch ein entscheidender Unterschied zu ihren Aufführungen in Taiwan: "Dort sind die Menschen eher schüchtern", sagt Yi-Wei Lo. Da gebe es nach der Aufführung verhaltenen Applaus, mehr nicht. "Hier teilen die Menschen gerne ihre Meinung", erzählt auch Kuan-Ying Su. So viel Rückmeldung seien sie nicht gewohnt, lachen beide.

Für sie auch ganz neu: die Ruhe. "Hier ist alles viel langsame. In Taipeh sind alle immer in Eile", berichtet Kuan-Ying Su. Und während sie in der taiwanesischen Hauptstadt auch selbst immer mit dem Roller unterwegs gewesen seien, legten sie jetzt fast alle Wege zu Fuß zurück. "So kann man viele Dinge ganz anders sehen", sagt die Tänzerin Yi-Wei Lo. Klar sei das alles gerade anfangs schon ein Kulturschock für sie gewesen. Allerdings im positiven Sinne. Denn in Heidelberg könne man das Leben viel mehr genießen, sich auch mal entspannen. Schließlich hätten sie jetzt nur einen Job: Vollzeittänzer. In Taiwan sei das eher die Ausnahme als der Regelfall. Denn um dort über die Runden zu kommen, habe die Mehrheit der Gesellschaft des kleinen Inselstaates östlich von China zwei Jobs.

Kuan-Ying Su betrieb so zuletzt in Taipeh noch einen traditionellen Back-Shop mit seinem Bruder. Außerdem führten die beiden Tänzer als Paar einen Vintage-Laden. Und das alles neben der Arbeit im "Dance Forum Taipei". "Zwölf-Stunden-Tage sind da der Regelfall", erklärt Kuan-Ying Su. Am Theater herrschten nun eher "normale" Arbeitszeiten - also Acht-Stunden-Tage. Und, sofern am Wochenende keine Aufführungen sind, haben sie auch mal frei. Dann kümmern sie sich auch um ihren fünfjährigen Hund Tan-Haung, den sie aus Taiwan mitgebracht haben.

Zu dritt lebt die kleine Familie mittlerweile in einer Wohnung in der Altstadt. Wenn da jemand am Wochenende grölt oder gerade jetzt in der Adventszeit Trubel herrscht, stört das die Taiwanesen wenig. Die Fenster seien gut isoliert. Und überhaupt: "Wir sind ganz anderes gewöhnt", lacht Yi-Wei Lo.

Info: "Impression" ist am heutigen Freitag, 14. Dezember, um 19.30 Uhr erneut im Marguerre-Saal zu sehen. Die letzte Vorstellung in diesem Jahr ist dann am Sonntag, 23. Dezember, um 19 Uhr. Tickets unter Telefon 06221/5820000.