Heidelberg. (hö) Die besonders umstrittene tiefergelegte trichterförmige "Mittelbühne" im Großen Saal der Stadthalle ist wohl vom Tisch. Wie die RNZ aus den Kreisen der Nutzer erfuhr, traf diese ursprüngliche Idee des Darmstädter Architektenbüros Waechter+Waechter - es lieferte auch die Pläne für die Theatersanierung - von vornherein auf wenig Gegenliebe: aus ästhetischen, aus akustischen und aus denkmalschützerischen Gründen. Als nun Stadthalle-Hausherr Heidelberg-Marketing die Veranstalter fragte, was sie von einem umgebauten und sanierten Haus erwarten, waren die meisten sich einig, dass man auf eine Bühne in der Saalmitte verzichten sollte. Für einige Vereine und Initiativen war das sogar eine Hauptbedingung, um sich zusammenzutun und auf eine baldige Sanierung der Stadthalle zu drängen.

Außerdem, so berichtet Architekt Bert Burger von der Interessengemeinschaft Kultur- und Konzerthaus Stadthalle, gab es starke Bedenken des Denkmalschutzes - wegen des heftigen Eingriffs in die Saalstruktur und wegen der durch eine Tribüne halb verdeckten Orgel, die sogar zum Unesco-Welterbe gehört. Das Tiefbauamt, so Burger, habe darauf hingewiesen, dass es praktisch unmöglich sei, die Bühne unter den Boden zu verlegen: Schon heute würden sechs Pumpen das Grundwasser aus der Stadthalle befördern, außerdem müsse auch ein Jahrhunderthochwasser in den Planungen berücksichtigt werden.

Auf Nachfrage der RNZ wollte sich Mathias Schiemer, Geschäftsführer von Heidelberg-Marketing, nicht zu Details äußern. Er bestätigte nur, dass er die Nutzeranforderungen bündele - und dass "an einem neuen Konzept gearbeitet" werde. Das wiederum hieße: Offenbar wird die "Machbarkeitsstudie" der Darmstädter Architekten wohl noch einmal komplett überarbeitet. Es bleibt also im Wesentlichen bei der bisherigen Aufteilung des großen Saals. Wenn das gelänge, wären wahrscheinlich die meisten Kritiker der bisherigen Pläne zufrieden. Denn, das bestätigt auch Karin Werner-Jensen vom Verein Alt-Heidelberg: "Zu keinem Zeitpunkt waren Alt-Heidelberg oder ich persönlich gegen eine Sanierung der Stadthalle. Im Gegenteil: Wir haben uns immer für die dringend notwendige Stadthallensanierung ausgesprochen, allerdings immer absolut gegen einen Umbau in dem von Waechter+Waechter vorgeschlagenen Weinberg-Prinzip mit Mittelbühne!"

Auch wenn vielleicht jetzt Konsens über die generelle Richtung der Sanierung herrschen mag: Die Zeit drängt. Denn, wie die RNZ erfuhr, hat Wolfgang Marguerre, der Hauptmäzen des Umbaus, nicht unendlich Geduld: Seine Frist laufe in weniger als vier Monaten aus. Bis dahin müsse ein beschlussreifes Umbaukonzept vorliegen.