Mit dem Rad gingen die Grünen auf Suche nach Stellen in der Stadt, die zu stark versiegelt sind. Hier machte die Gruppe an der Kurfürsten-Anlage Halt. Einen der zwei angrenzenden Fahrstreifen könnte man begrünen, meinte Stadträtin Luitgard Nipp-Stolzenburg. Foto: Philipp Rothe

Von Arnd Janssen

Heidelberg. Es müssen weniger Flächen versiegelt werden, so viel stehe fest. Das fordert zumindest die Gemeinderatsfraktion der Grünen, die bei einer Radtour durch drei Stadtteile am Freitag auf Flächen hinwies, die in ihren Augen entsiegelt werden könnten. "Wir haben Parkplätze, die einfach nicht benötigt werden", betonte Stadträtin Luitgard Nipp-Stolzenburg. Aber selbst bei Heidelbergs mitunter sehr beengt wirkenden Straßen gebe es Einsparpotenzial. An der Kurfürsten-Anlage gibt es auf Höhe des Landratsamtes in Richtung Hauptbahnhof zwei breite Fahrspuren trotz überschaubarem Verkehr: "Die Stadt möge prüfen, welchen Fahrstreifen man aufreißen und begrünen könnte", so Nipp-Stolzenburg.

Das Thema Flächenversiegelung ist in diesem Jahr unter dem Eindruck vieler Starkregen- und Überschwemmungsereignisse besonders aktuell, da entsiegelte Flächen Wasser versickern lassen. Im Gewerbegebiet Weststadt steht an der Rudolf-Diesel-Straße ein großer, mäßig genutzter Parkplatz auf der ehemaligen Nato-Fläche, ein schon länger umstrittenes Areal, das mehr Begrünung vertragen könnte. "Einen guten Willen haben alle, aber es tut sich zu wenig", kritisierte Stadträtin Ursula Röper. Sie möchte viele Beispiele sammeln, die Druck auf die Stadt ausüben könnten. Und die gibt es in ihren Augen zuhauf, etwa gleich um die Ecke an dem Kreisverkehr, der die Hebel- und die Carl-Benz-Straße zusammenführt. Die Verkehrsinsel in der Mitte wird in einer Hälfte von Bahnschienen durchkreuzt, doch die andere Hälfte des Kreises ist asphaltiert, ohne, dass ein Nutzen erkennbar ist. "Auch kleine Ecken wollen wir begrünen", sagte Luitgard Nipp-Stolzenburg.

Im Bereich des S-Bahnhofs Weststadt/Südstadt, vor allem an der Ecke Schillerstraße/Franz-Knauff-Straße, sah Bezirksbeirätin Regina Schmidt Verbesserungspotenzial: "Hier ist ein Mosaik aus kleinen Flächen, die versiegelt sind, die aber keiner nutzt." Eine ehemalige Rechtsabbiegerspur, die auf der Schillerstraße Richtung Rohrbacher Straße führt, ist nun eine Sackgasse, die nur noch Taxen und Carsharing-Fahrzeugen als Parkplatz dient.

Ein positives Gegenbeispiel stellt dagegen die unweit südlich davon gelegene Liebermannstraße dar, an der auf einem alten Bahndamm eine Ausgleichsfläche geschaffen wurde. Hier ist aus einer ehemals versiegelten Fläche mithilfe einer Fettwiese, einem Steinriegel und Totholz ein Biotop entstanden, das vor allem Insekten zugutekommt. "Das Argument ,Das ist zu kompliziert, nach der Entsieglung wächst da nichts mehr’ zählt nicht. Es geht, wie man sieht", betonte Stadtrat Nicolá Lutzmann. Bei einem weiteren Halt am Helmholtz-Gymnasium in der Südstadt fand Ursula Röper ein Vorzeigebeispiel für den Baustil der 60er- und 70er-Jahre: "Damals wurde alles erst mal vorsorglich versiegelt." Auch der Vorplatz des neugebauten Sportzentrums erstrahlt in frischem Asphaltgrau. "Man muss gar nicht unbedingt alle Parkplätze wegmachen. Aber es müssen Schotter oder Rasensteine sein", kommentierte Lutzmann. Denn Asphalt sei absolut wasserundurchlässig und könne keinen Starkregen aufnehmen.

In der Turnerstraße wird beidseitig an den Bürgersteigen geparkt. Künftig soll dies nur noch auf einer Seite erlaubt sein. "Das reicht uns aber nicht", sagte Röper. "Die Straße soll in regelmäßigen Abständen begrünt werden", so die stellvertretende Fraktionsvorsitzende. Denn diese Grünflächen seien notwendig, um das Stadtklima abzukühlen. In den langen Mehrfamilienhausreihen des Mark-Twain-Village ist die amerikanische Bauweise gut erkennbar. Breite Straßen, weiträumige Parkplatzflächen und eine überdimensionierte Stellplatzzahl für Autos. Hier könnte kräftig entsiegelt werden, so Röper.

Die Liste der Grünen mit möglichen Ansatzpunkten soll bei Gelegenheit der Stadtverwaltung übergeben werden.