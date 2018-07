Von Ellen Weidenfeld

Heidelberg. Die achte Klasse des St. Raphael Gymnasiums hat es geschafft. Wochenlanges Feilen am eigenen Song "Eigentlich bin ich gerne hier" hat sich ausgezahlt. Sie gewannen mit ihrer Eigenkomposition den ersten Preis beim Wettbewerb "Unser Klassensong" des Regierungspräsidiums Karlsruhe - und setzten sich so gegen rund 20 Schulen aus ganz Baden-Württemberg durch.

Eine Fachjury, unter der Leitung von Regierungsschuldirektor Reiner Senger, überreichte der Klasse und ihrem Lehrer Peer Hübel nun den Preis in Karlsruhe. Die Jugendlichen gewannen neben einer Urkunde noch 500 Euro Preisgeld für die Klasse. "Damit werden wir wohl einen gemeinsamen Opernabend finanzieren", erklärt Musik- und Deutschlehrer Peer Hübel.

Das etwa fünfminütige Lied aus dem Pop- und klassischen Singer-Songwriter-Genre erarbeitete die ganze Klasse gemeinsam und völlig selbstständig. Schließlich war das eine der Wettbewerbsvoraussetzungen. Die 24 Schülerinnen und Schüler zwischen 13 und 14 Jahren singen und rappen dabei nicht nur, sondern musizieren auf Gitarre, Cello, Trompete, Querflöte und am Flügel. So sind etwa an der Trompete oder am Cello zwei echte Profis am Werk: Kolja Meßmer spielt Trompete seit sechs Jahren ebenso wie Amelie Münster das Cello. Auch Louisa Klaus lernt schon seit neun Jahre Querflöte.

Laut Louisa macht das Musizieren in der Klasse generell besonders viel Spaß. Ganz bewusst haben sich die Schüler in der siebten Klasse für das Musikprofil entschieden - und damit gegen eine weitere Fremdsprache. "Dem Kollegium ist es ein großes Anliegen, dass wir im Musikprofil sehr fachpraktisch arbeiten und die Schüler ihre Instrumente immer mitbringen", erläutert Hübel, der zudem noch die Bigband des Gymnasiums leitet. "So können wir Musik nicht nur von der Tafel unterrichten oder singen, sondern Schüler können Kenntnisse direkt aktiv anwenden."

In der Unterrichtseinheit "Songwriting", die zentraler Bestandteil des Musikunterrichtes für die achte Klasse ist, sollten die Schüler im Computerraum mit entsprechender Software eigene Lead-Sheets - also die vereinfachte Notationsweise eines Stückes - schreiben. Lehrer Hübel fiel dabei das große Talent der Jugendlichen auf. So entstand die Idee, am Wettbewerb des Regierungspräsidiums teilzunehmen.

"Wir waren alle begeistert davon. Es war ein Projekt, bei dem jeder seinen Teil mit Musik oder Text beitragen konnte", erklärt Sängerin Leonie Lang. "Dass durch das Lied die Klassengemeinschaft gestärkt worden" ist, hat die Rapperin Pauline Halfar beim Prozess am meisten motiviert. Denn die Schüler kommen aus vier verschiedenen Klassen und haben in diesem Schuljahr erstmals zusammen Unterricht. "In unserem Lied geht es um Alltagserfahrungen in der Schule. Die Strophen behandeln die Problematiken dabei", fasst Kolja den Text zusammen. "Im Refrain singen wir aber, dass wir eigentlich gerne da sind und die Schule ein schöner Ort ist."

"Besonders lange haben wir am Einhalten des Tempos gearbeitet", bemerkt Pianist Julian Napier. "Keiner spielt Schlagzeug und auch der Swingsatz mit speziellen Notenlängen hat es uns noch ein bisschen schwerer gemacht." Der 14-Jährige hat die Musik für das Lied geschrieben und nimmt seit sieben Jahren in Dossenheim Klavierunterricht.

Info: Wer eine Live-Version möchte, der muss am Montag, 23. Juli, zur "Night of the Bands" ins Raphael-Gymnasium, Roonstraße 1-5, kommen.