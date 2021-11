Hunderttausende Fälle von häuslicher Gewalt gibt es jedes Jahr in Deutschland. Betroffen sind in den meisten Fällen Frauen. Doch die Hürde, Hilfe in Anspruch zu nehmen, ist hoch. Symbolfoto: dpa

Von Lea Jaeger

Heidelberg. Zunächst wirkte ihr neuer Partner wie ein "Prinz auf dem weißen Pferd", der sie "rettete" in einer Zeit, in der es ihr nicht gut ging. Doch nach nur drei Monaten in der Beziehung kam die erste Ohrfeige. Der Grund: Sie habe Schuhe gekauft, die ihm nicht gefielen. Das war nur eine von vielen Situationen in der Beziehung, die gewaltvoll endeten. Trotzdem war es Svenja Beck erst nach fünf Jahren möglich, die Gewaltspirale zu beenden und aus der Beziehung auszubrechen. Ihr narzisstischer Partner manipulierte sie mit Entschuldigungen und Versprechungen, sodass sie seine Taten immer wieder verzieh. Irgendwann wurde ihr bewusst: "Entweder ich beende diese Beziehung oder ich werde mein Leben verlieren." Die 35-Jährige wollte sich aber nicht mit der Rolle des Opfers häuslicher Gewalt abfinden, sondern engagiert sich heute als Leiterin einer Selbsthilfegruppe für Menschen, die Ähnliches erleben müssen.

In dieser Funktion war sie vergangene Woche eine von vier Rednerinnen beim "SRH-Campus-Talk" zum Thema "Gewalt im eigenen Haus". Gleich zu Beginn der Diskussion machte Moderator Hannes Werning deutlich, dass Beck mit ihrer Geschichte nicht alleine ist: Hunderttausende Fälle von häuslicher Gewalt werden jährlich in Deutschland verzeichnet, doch die Dunkelziffer sei noch viel höher. Denn weil Gewalt in der Beziehung oder Familie noch immer ein Tabuthema ist, werden viele Taten gar nicht erst angezeigt.

Doch dieses Stigma soll aufgebrochen werden, dazu soll auch das Modellprojekt Guide4You des Heidelberger Amtes für Chancengleichheit beitragen. Dabei werden Betroffene bei der Suche nach Beratung und Hilfe unterstützt. Wie das gelingen kann, wurde nun auch wissenschaftlich durch einen Fragebogen untersucht. Die Ergebnisse waren die Grundlage für das Gespräch.

371 betroffene Frauen beantworteten bei dem Projekt Guide4You 44 Fragen. Ein Überblick über die Ergebnisse: > 84,4 Prozent der Gewalttaten wurden nicht zur Anzeige gebracht. Die Gründe dafür sind bei 32,5 Prozent Angst, Scham und Schuldgefühle. Als zweithäufigsten Grund (18,2 Prozent) wurde genannt, dass die Erfolgsaussichten als zu gering eingeschätzt werden. > Bei 48,5 Prozent war der Ex-Partner der Täter. > Für 52 Prozent der Frauen war die schlimmste Gewalterfahrung schon länger als ein Jahr her, nur bei 2,4 Prozent war die Gewalterfahrung akut, also vor weniger als einem Monat. > 70,6 Prozent wünschen sich emotionale Unterstützung, 40,7 Prozent den Zugang zu Psychotherapie und 31,1 Prozent Zugang zu Hilfesystemen vor Ort. > Bei 63,3 Prozent war die Art der Gewalterfahrung festes Zupacken, bei 53,4 Prozent Wegschubsen, bei 53,1 Prozent der Zwang zu sexuellen Handlungen und bei 48 Prozent Schläge gegen den Kopf oder Körper. leja

In der zweiten Phase des Projekts wurde zudem eine Lotsin eingeführt, die den Frauen als Ansprechpartnerin zur Seite steht und sie zu Hilfsstellen begleitet – als eine Art Vermittlerin zwischen ihnen, Institutionen wie der Polizei und psychotherapeutischen Stellen. "Für die Frauen war die Lotsin eine emotionale Unterstützung", erklärt Tanja Kramper, Opferschutzkoordinatorin des Polizeipräsidiums Mannheim. Trotzdem, beschreibt Marie-Luise Löffler, Frauenbeauftragte der Stadt Heidelberg und Projektleiterin von Guide4You, müsse man noch mehr tun und die Strukturen weiter ausbauen. Deshalb sei sie sehr darum bemüht, dass die Stelle der Lotsin, die eigentlich zum Ende des Jahres auslaufe, weiter erhalten bleibt.

Psychologie-Professorin Sosnowsky-Waschek überraschte die Offenheit der Frauen mit Blick auf konkrete Gewalterlebnisse in ihren Antworten im Fragebogen: "Erschreckend war, dass es schon zu Beginn der Gewaltspirale zu schlimmen Gewalthandlungen kommt." Die Schwierigkeit, aus der Situation auszubrechen und sich Hilfe zu suchen, habe verschiedene Ursachen, erklärte sie. So entstehe häufig ein Machtgefälle aufgrund von emotionalen und auch finanziellen Abhängigkeiten durch ungleiche Verhältnisse. Auch Manipulation spiele eine Rolle.

Von dieser Erfahrung berichtete auch Svenja Beck: "Als er zum ersten Mal gewalttätig wurde, habe ich direkt gedacht: Ich muss hier weg. Doch dann hat er sich Hunderte Male entschuldigt und hat mich emotional eingewickelt." Erkannt habe sie das jedoch erst viel später. Erst als sie tiefenpsychologische Hilfe erhielt, habe sie es auch gewagt, die Beziehung zu beenden. Der Schlüssel sei gewesen, Wissen über die wiederkehrenden Muster ihres Partners zu erlangen und so zu erkennen, was passiert, wenn sie nichts ändert.

Das Hauptproblem ist laut der Studie, dass die Betroffenen lange brauchen, bis sie sich externe Unterstützung holen: "Die Gewalttaten waren bei den meisten Personen schon länger als ein Jahr her. Es melden sich also keine Personen, die akut Hilfe benötigen", berichtete Sosnowsky-Waschek. Das zeige, vor welchen Herausforderungen das Opferschutzsystem und die Organisationen stehen. So sei das Netzwerk in Heidelberg zwar gut ausgebaut, aber der entscheidende Punkt, an dem laut Löffler gearbeitet werden müsse, sei die gute Erreichbarkeit der akut betroffenen Frauen. Man müsse daher überlegen, wie das Wissen über bestehende Angebote noch mehr verbreitet und die Hemmschwelle, sich Hilfe zu suchen, gesenkt werden kann.

Das habe man auch in der Corona-Pandemie noch einmal deutlich gesehen, berichtete Kramper. Denn während der Lockdowns gingen die Zahlen überraschenderweise scheinbar zurück. Das lag aber vor allem daran, dass Termine und Beratungen nicht wahrgenommen werden konnten. Auch die Kontaktaufnahme sei schwieriger gewesen, wenn die Frauen nicht einmal eine E-Mail unbeobachtet schreiben konnten. "Es nimmt mir die Luft zum Atmen, wenn ich mir vorstelle, mit meinem Ex-Partner auf engsten Raum eingesperrt sein zu müssen", betonte auch Svenja Beck. Um dem entgegenzuwirken, verbesserten die zuständigen Stellen während der Pandemie die Kontaktaufnahme per E-Mail und Telefon. Eine Smartphone-App zur besseren Risikoeinschätzung der Fälle wurde ebenfalls als Pilotprojekt in Baden-Württemberg umgesetzt, berichtete Kramper. Dies zeigte Wirkung: Dadurch meldeten sich mehr Opfer als zuvor.

Löffler betonte, dass nicht nur im Sinne des Opferschutzes gearbeitet werden müsse, auch sei Kooperation mit den Tätern nötig. Auch Erziehungsarbeit und die damit verbundene Stärkung sozialer Kompetenz seien wichtige Bausteine, um häusliche Gewalt zu verhindern. "Es muss schon früh im Kindes-, und Jugendalter mithilfe von Präventionsprogrammen zur Stärkung sozialer Kompetenzen angesetzt werden", ergänzte Kramper. "Es wird schon viel gemacht, aber es ist auch noch einiges zu tun", findet Projektleiterin Löffler.

Und auch Beck hofft, dass es andere Betroffene künftig leichter haben: "Frauen sollten ernster genommen werden und keine Angst haben müssen, sich zu äußern. "

Info: Eine Liste von Notkontaktstellen für Betroffene häuslicher Gewalt findet man online unter www.heidelberg.de/hd/HD/Rathaus/notkontakte.