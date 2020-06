Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Wochenlang war der Hochdruckreiniger Oliver Lechners treuer Begleiter. Heute schaut er stolz auf einen Biergarten mit Minigolfanlage, Boulebahn, Fußballplatz und einem Strand – inklusive Boot. Auch seine Tochter Marie, gerade von der Uni gekommen und eigentlich für ein Praktikum eingeplant, wurde kurzerhand zur Landschaftsgärtnerin: "Es waren hauptsächlich die Familie und Freunde, die geholfen haben", erzählt Lechner.

Marie, Oliver und Hund Lucy Lechner freuen sich mit Markus Walter (v.l.) auf ihre Gäste. Neben dem Strand inklusive Boot bietet der Biergarten am Harbigweg alten Baumbestand, Boule, Minigolf und einen Fußballplatz. Foto: Rothe

Er ist Betreiber der Sprungbude in Kirchheim, gleich daneben wird letzte Hand an den neuen Biergarten gelegt. Den gab es zwar schon, als in der Halle noch der Indoor-Spielplatz "Jumpinn" zuhause war, "aber wir haben ihn wesentlich verschönert", so der 49-Jährige. Am Freitag wird der Biergarten eingeweiht. "OMA’s" heißt der, benannt nach den Betreibern: Oliver Lechner, Markus Walter und Andreas Mayer. Was sie in der Coronakrise alle gemeinsam hatten: Zeit.

"Wir haben aus der Not eine Tugend gemacht", sagt Lechner. Seine "Sprungbude" hatte drei Monate geschlossen, "voll in der Saison". Deshalb haben sich die Freunde dem Garten gewidmet: "Wir haben ihn aus dem Dornröschenschlaf geholt", so Lechner. Viel Geld sei nicht nötig gewesen, "eher Herzblut und Arbeit": Mit Hochdruckreiniger, Rasenmäher und Heckenschere sind Lechner und seine Helfer die Patina losgeworden und haben alles auf Hochglanz gebracht. Auch das Unkraut wurde in Handarbeit aus den Schotterwegen gezupft.

Der Biergarten soll vor allem ein richtiger Biergarten sein. Mit altem Baumbestand und entspannter Atmosphäre. Und er hängt nicht zusammen mit der "Sprungbude". Wer zum Beispiel Minigolf spielen will, kann eine kleine Pauschale zahlen. "Jeder kann hier aber auch herkommen, wie in einen normalen Biergarten", erklärt Lechner.

Etwa 100 Sitzplätze bietet der Biergarten "OMA’s" in Corona-Zeiten. Für die Minigolfanlage oder den Strandbereich gelten eigene Regelungen, ebenso bei der Boulebahn. 10.000 Quadratmeter ist das Gelände insgesamt groß. "Der Zollhofgarten war so ähnlich", erklärt Lechner.

In Zukunft sollen auch Firmenevents, Geburtstage und Hochzeiten im Biergarten stattfinden können. Auch Mottowochenenden kann Lechner sich gut vorstellen. Oder ein Public-Viewing zur nächsten Fußballwelt- oder Europameisterschaft. "Aber das sind unsere Visionen", sagt der Betreiber. Wann etwas daraus werden kann, hängt davon ab, wann keine Gefahr mehr von Großveranstaltungen ausgeht.

Neben "Gartenlaune" und "Trinkgenuss" ist auch "Musikvergnügen" ein Motto des neuen Biergartens. "Früher oder später wird es hier Live-Musik geben", verspricht Lechner. Zwar gelten dort die Sperrzeiten vom Land, also unter der Woche drei und am Wochenende fünf Uhr, doch Lechner will erst einmal bis 22 Uhr geöffnet haben. "Außer da sitzen dann noch 100 Leute gemütlich beim Bier. Dann würde ich natürlich auch länger aufmachen."