Von Anica Edinger

Heidelberg. Mit dem TSV Ditzingen wollte er hoch hinaus. Tor und rechts außen – das waren Hans-Ulrich Nolleks Stammpositionen. "Ich hatte richtige Ambitionen", erinnert er sich. Er habe Auswahl gespielt, mit seinem Heimatverein in den hohen Ligen des Landes mitgemischt, richtige Erfolge gefeiert. Profifußballer sein: Das sei für den jungen Nollek eine echte Chance gewesen. Dann verletzte er sich: Kreuzbandriss. Das Ende seiner Karriere – und das Glück der Stadt Heidelberg.

Statt Profifußballer in Schwaben zu werden, ging Nollek in die Verwaltung in die Kurpfalz. 1988 wurde er Stadtjugendpfleger und im Jahr 2004 schließlich Leiter der Abteilung für Kinder- und Jugendförderung beim städtischen Jugendamt. Jetzt verabschiedet er sich von dieser Position in die sogenannte "passive Freistellungsphase" seiner Altersteilzeit, mit 61 Jahren. Nollek findet: "Man muss einen Zeitpunkt finden, an dem man die Dinge, die man unbedingt noch machen will, auch machen kann."

DAS PORTRÄT

Hans-Ulrich Nollek: Für viele in der Stadt wurde dieser Name in all den Jahren zum Sinnbild für die Jugendarbeit in Heidelberg. Kein Jugendtanztag fand ohne ihn statt. Bei jedem großen Ferienpass-Verkauf in der Plöck 2a war er dabei. Bei den Feiern zum letzten Schultag auf der Neckarwiese schaute er mit Polizei und Ordnungsamt nach dem Rechten. Zum RNZ-Termin packt er ein Notizbuch aus. "Ich habe mich vorbereitet", sagt Nollek. Was er in den 34 Jahren bei der Stadt bewirkt hat, was ihm davon besonders wichtig ist, das musste er sich als Gedankenstütze aufschreiben.

Der umfassende Auf- und Ausbau der Schulsozialarbeit an allen Heidelberger Schularten gehört zweifelsohne dazu. Ebenso die begleitende wissenschaftliche Evaluation in Kooperation mit der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie. "Das macht mich besonders stolz", sagt Nollek – und seine Augen leuchten. Auch die Elternberatung an 100 Kitas, die unter seiner Ägide aufgebaut wurde, sei ein Meilenstein gewesen. Oder auch die Betreuung und der Ausbau der 15 Kinder- und Jugendfreizeiteinrichtungen in der Stadt, die von seinem Amt getragen werden.

Gerne erinnert sich Nollek auch an die Basket-Nights, die er in Kooperation mit dem Sportkreis etablierte und bei denen hunderte Jugendliche gemeinsam und im Wettkampf Basketball spielten. Aber auch ein Netz der Suchtprävention an Schulen hat er gemeinsam mit der Polizeidirektion und diversen Beratungsstellen ins Leben gerufen. Die Aufklärung über Drogen und Alkohol gehört seither fest zum Curriculum an den Heidelberger Schulen. Prävention, Freizeit, Schulsozialarbeit, Jugendberufshilfe, Jugend- und Erziehungsberatung: Nolleks Aufgabenbereich gehört zu den umfassendsten in der gesamten Verwaltung.

Die Zauberformel für sein Wirken: gute Kooperation. Als Stadtjugendpfleger ist das Netzwerk alles. Hans-Ulrich Nollek ist deshalb für viele Vereinsvertreter, für Eltern, Jugendliche, junge Erwachsene, für Schulleiterinnen und Schulleiter, aber auch für Unternehmenschefs und die Präventionsberater der Polizei ein Name, der in all den Jahren hängen blieb. Aber: "Gute Kooperation fängt im Team an." Und das sind für Nollek seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendförderung in der Plöck 2a. Dorthin kam Nollek häufig zu Fuß oder mit dem Fahrrad.

Hier nennen ihn alle schlicht Ulli. Ulli: Ein Sportler. Ein Macher. Eine Frohnatur. Seinen schwäbischen Dialekt hat er in all den Jahren in der Kurpfalz nie abgelegt. Mit 18 Jahren habe er Kernschwaben – also seine Heimat Ditzingen bei Stuttgart – in Richtung Mannheim verlassen. Maultaschen mit Kartoffelsalat würde er trotzdem niemals von der Tischkante stoßen. Kein anständiger Schwabe würde das tun. Er studierte Sozialpädagogik in der Kurpfalz, genauer: in Mannheim. Danach setzte er an der Universität Heidelberg einen Abschluss in Sport, Erziehungswissenschaften und Kinder- und Jugendpsychiatrie obendrauf. "Mit 1,0", sagt er. In der Psychiatrie zu arbeiten – auch das hätte er sich vorstellen können.

Doch es kam anders. Schon während seines Studiums habe er auf Honorarbasis im Haus der Jugend gearbeitet. "Dinge mit den Kindern und Jugendlichen machen, die mir selbst Spaß machen", das sei sein Ansporn gewesen. Natürlich stand der Sport da immer hoch im Kurs – und hier vor allem der Fußball. Ein eingefleischter Fan mit Schal und allem drum herum sei er zwar nicht. Dennoch fiebere er bei der Weltmeisterschaft stets mit der deutschen Mannschaft mit.

Durch die Arbeit beim Haus der Jugend entstand der Kontakt zur Stadt Heidelberg. An sein Vorstellungsgespräch erinnert sich Nollek genau: "Das war ein ganz großes Einstellungskomitee", sagt er. Viele Leute aus der Verwaltung seien dabei gewesen, unter ihnen auch Alfred Degenhart, der damalige Leiter des Kinder- und Jugendamtes. Wegen Nolleks schwäbischem Dialekt hatte dieser offenbar Bedenken, ob er in den gemeinderätlichen Ausschüssen adäquat Vorlagen vorstellen und verteidigen könne. Nollek erwiderte: "Herr Degenhart, Sie brauchen keine Angst haben, schriftlich kann ich mich akzentfrei ausdrücken." Der ganze Tisch sei in schallendes Gelächter ausgebrochen. Und Nollek wurde eingestellt. Er folgte als Stadtjugendpfleger auf Hermann Bühler, der zuvor selbst Gottfried Bühler beerbt hatte. Den "neuen Bühler" nannte ihn die RNZ im April 1988. "Diese Position war ein Schleudersitz", erinnert sich Nollek. Lange habe es dort vor ihm keiner ausgehalten. Doch Nollek blieb – und saß letztlich 34 Jahre auf dem Schleudersitz.

Drei Oberbürgermeister hat er in dieser Zeit miterlebt. Angefangen mit Reinhold Zundel. Eine Ära, an die sich der 61-Jährige besonders gut erinnert. Denn während viele vor Ehrfurcht erstarrten, wenn OB Zundel den Raum betrat, trieb es Nollek nicht den Angstschweiß auf die Stirn. Im Gegenteil. "Wir haben uns gut verstanden. Er hatte eine Affinität für meinen Dialekt", lacht Nollek. Ob er denn irgendwann mal seine Trainingsklamotten bei der Arbeit gegen ordentliche Kleidung eintauschen wolle, habe Zundel ihn einmal gefragt. Nollek nahm es mit Humor. Und kam fortan in Jeans.

Auch zu Beate Weber habe er stets ein gutes Verhältnis gehabt. Keine Basket-Night hätte die Oberbürgermeisterin verpasst. Für die Themen Jugend und Jugendarbeit sei Weber schlicht empfänglich gewesen. Gleiches gilt für den aktuellen OB Würzner. "Er ist ja selbst aktiver Sportler und dazu noch Vater und Großvater", sagt Nollek. Da habe man schnell eine gemeinsame Ebene und gemeinsame Themen gefunden. Berührungsängste gebe es keine. Die hat es bei Nollek überhaupt noch nie gegeben. Denn Ulli, das ist auch: ein Kommunikator. Einer, der versteht, wovon er spricht. "Was ich sage, das glauben mir die Leute zu 100 Prozent", so Nollek. Er findet: "Man kann einmal schwindeln und sich einen Vorteil verschaffen – aber die Meisterschaft gewinnt man so nicht."

Ulli ist aber auch: ein Vielreisender. Stolz zeigt er in seinem Büro seinen alten Trekking-Pass für den Himalaja. Meer oder Berge? Das ist Nollek gleich. Hauptsache weg. Am liebsten im Winter, um den kalten, dunklen Tagen in Deutschland zu entkommen. Südostasien habe er schon bereist, Südamerika, Japan, natürlich auch Europa. Nur ein einziges Mal habe er bis auf die Flüge im Vorhinein seiner Reisen eine Unterkunft gebucht: "Bei einer Nilkreuzfahrt."

Auch für seinen Ruhestand hatte Nollek große Pläne. "Mit einem Containerschiff bis nach Südamerika" – das sei einer der vielen Träume für die Zeit nach der Kinder- und Jugendförderung gewesen. Oder auch: "Die Kykladen mit dem Fahrrad abfahren und dann bei einer Weinlese dabei sein." Das Coronavirus macht diese Träume zunichte. Erst einmal. "Irgendwann wird es wieder gehen", sagt Nollek. Dann packt er seinen Seesack, mit dem er seit drei Jahrzehnten überall in der Welt unterwegs ist, und zieht los. Häufig ist er alleine unterwegs. "Aber ich bin nie einsam." Auf dem Weg finde sich immer jemand, der ihn ein Stück begleite.

Er sei derzeit glücklicher Single, habe aber einen großen Freundeskreis. Viele Jugendfreunde aus seiner Ditzinger Zeit seien noch darunter. "Wir haben uns nie aus den Augen verloren", sagt Nollek. Im September steht mit den Ditzingern und anderen dann erneut die große, jährliche Mountainbike-Tour an. "Septembertour" nennen das die Radler – sie ist seit vielen Jahren Tradition. Angefangen hat das mit Nolleks 50. Geburtstag. "Ich wollte kein Fest machen, da habe ich gesagt: Wer will, kann mit mir über die Alpen bis zum Gardasee fahren." Nolleks Freunde wollten.

Und seither überqueren die Freunde Jahr für Jahr die Alpen oder andere Gebirge. Einmal sei es auch schon über die Vogesen gegangen, erzählt Nollek. Seine körperliche Konstitution gebe das noch her – "ich bin gesund und fit genug, um noch viele Alpenpässe zu fahren". Deshalb kommt der Ruhestand jetzt, mit 61, genau zur richtigen Zeit.

Die Krise und die Reisebeschränkungen, die damit einhergingen, minderten seine Freude auf die freie Zeit zwar. Aber langweilig werde ihm sicher nicht. In seiner Drei-Zimmer-Wohnung in Dossenheim seien schließlich die Bücherregale voll. Und Ulli ist noch etwas: belesen. "Viele denken das gar nicht von mir", berichtet er. Aber Nollek ist vielseitig interessiert. Eine große Nietzsche-Sammlung kann er die Seine nennen. Auch Schiller-, Goethe- und Hölderlin-Biografien habe er mit Interesse gelesen. Derzeit befasst er sich mit Alexander von Humboldt.

Mit Hans-Ullrich Nolleks Abschied endet nicht nur eine Ära in der Kinder- und Jugendförderung. Es endet auch die des Stadtjugendpflegers. "Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß", sagt Nollek. Immerhin stamme das Konzept noch aus dem Kaiserreich. Der neue "Ulli" muss laut Stellenausschreibung nun ein ganzes Bündel an Kompetenzen mitbringen: kontaktfreudig sein, kommunikativ, lösungsorientiert, begeisterungs- und konfliktfähig. Ein Stück weit eben so sein, wie der "alte" war. "Das ist ein toller Job", sagt der, schließt sein Notizbuch – und findet: "Ich habe alles Wichtige erzählt."