Heidelberg. (hob) Sie alle wollen eine lebendige und lebenswerte Altstadt: Anwohner, Kneipengänger, Wirte und Touristen. Doch die Meinungen darüber, was darunter zu verstehen ist, könnten unterschiedlicher nicht sein. Seit fast zweieinhalb Jahrzehnten wird in diesem Zusammenhang auch über nächtlichen Lärm und Kneipenöffnungszeiten gestritten. Eine Woche, bevor der Gemeinderat wieder einmal über eine neue Sperrzeitsatzung entscheiden wird, laden Rhein-Neckar-Zeitung und Karlstorbahnhof nun am Mittwoch, 9. Oktober, zu einer Podiumsdiskussion ein. Der Titel des RNZ-Forums: "Stille Nacht? - Neue Sperrzeiten für die Altstadt?".

RNZ-Forum

Das Urteil des Verwaltungsgerichts Karlsruhe hat die Karten in dem Interessenkonflikt neu gemischt. Die Kneipen in den besonders vom Lärm belasteten Gassen und Straßen müssen demnach künftig werktags bereits um Mitternacht und am Wochenende um 2.30 Uhr schließen. Am Donnerstag, 17. Oktober, muss der Gemeinderat entscheiden, ob er gegen das Urteil Berufung einlegen will.

Ziel des RNZ-Forums ist es, nicht nach hinten, sondern nach vorne zu schauen und möglichst viele Gäste aus dem Publikum zu Wort kommen zu lassen. Wie empfinden Anwohner, Besucher und Wirte die derzeitige Situation in der Altstadt? Was erwarten oder befürchten sie angesichts der drohenden neuen Sperrzeiten? Und ist eine Änderung der Kneipenöffnungszeiten überhaupt ein probates Mittel, um den Streit zu entschärfen und für Nachtruhe zu sorgen: Welche Auswirkungen hat die Diskussion überhaupt auf das Image Heidelbergs und den Wirtschaftsstandort? Und ist das Urteil des Verwaltungsgerichts in Stein gemeißelt? Welchen Handlungsspielraum gibt es noch? All diese Fragen werden zur Sprache kommen. Mit dem Publikum diskutieren:

> Bürgermeister Wolfgang Erichson, in dessen Zuständigkeitsbereich das Bürger- und Ordnungsamt fällt und der in der Vergangenheit Sperrzeiten von werktags um 1 Uhr und am Wochenende um 3 Uhr propagiert hatte.

> Christoph Egerding-Krüger von der Bürgerinitiative "Leben in der Altstadt", die sich für eine lebenswerte Altstadt, weniger Lärm und Verkehr engagiert und auch die Kläger im Sperrzeiten-Streit unterstützt.

> Karin Werner-Jensen, Vorsitzende des Stadtteilvereins Alt-Heidelberg und langjährige SPD-Stadträtin für die Altstadt.

> Melanie von Görtz, Geschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands in Heidelberg, die die Interessen ihrer Mitgliedsbetriebe vertritt.

> Altstadtwirt Daniel Wilson, der im Geltungsbereich der aktuellen Sperrzeitsatzung gleich drei gastronomische Betriebe hat.

Info: "Stille Nacht? - Neue Sperrzeiten für die Altstadt?", RNZ-Forum im Karlstorbahnhof, Am Karlstor 1, Mittwoch, 9. Oktober, 19.30 Uhr. Einlass ist um 19 Uhr, Eintritt frei. Moderation: Holger Buchwald (RNZ). Die Veranstaltung dauert etwa 90 Minuten, danach kann an der Bar weiterdiskutiert werden.