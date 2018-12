Von Holger Buchwald

Heidelberg. Eine Arbeitsgruppe von Wirten, Anwohnern, Polizei und Verwaltung soll für nächtliche Ruhe in der Altstadt sorgen. Darauf verpflichtete Bürgermeister Wolfgang Erichson die Teilnehmer des "Runden Tisches" in der Sitzung am Dienstagabend im Rathaus. "Wir wollen die Kläger klaglos stellen", sagte Erichson und bezog sich auf die Normerlassklage von 31 Altstädtern gegen die aktuelle Sperrzeitsatzung: In der Nacht auf Freitag dürfen die Kneipen bis 3 Uhr, am Wochenende bis 4 Uhr und an den anderen Werktagen bis 1 Uhr öffnen.

Den Anwohnern geht das nicht weit genug. Sie fordern, dass das Verwaltungsgericht Karlsruhe die Regelung aufhebt und neue Sperrzeiten anordnet. Werktags soll bereits um Mitternacht, am Wochenende um 1 Uhr Schluss sein.

Mit dem neuen Aktionsbündnis will Erichson erreichen, dass der Teufelskreis durchbrochen wird und nicht wieder nur über neue Sperrzeiten diskutiert wird, denn sie wurden seit 2010 fünf Mal geändert. Bis September nächsten Jahres sollen dem Gemeinderat konkrete Vorschläge vorgelegt werden, wie der nächtliche Lärm in der Altstadt reduziert werden kann.

Hintergrund

Erichson "flippt aus": Aufbrausend und ungeduldig führte Bürgermeister Wolfgang Erichson die Sitzung des "Runden Tisches Altstadt". Dabei griff er auch viele Teilnehmer an. Seine knackigsten Zitate: Über die Wirte: "Es gibt Wirte, die einen Privatkrieg führen wollen. Wenn sie wollen, kriegen sie ihn." Zu Michael Markert, Wirt der "Sonderbar": "Ziehen Sie doch vor Gericht. Dann sind Sie Ihre Knete los. Sie haben ja genug." Über den Gemeinderat: "Ich bin entsetzt, wie der Gemeinderat momentan mit den Dingen umgeht. Ich halte ihn für schwierig. Ich habe keine Hoffnung, dass es mit dem nächsten besser wird." Zum Studierendenrat-Vertreter Joris Frenz: "Mit Ihnen will ich keinen Kompromiss finden. Sie sind nicht die einzige Gruppe in der Altstadt, sonst muss ich auch die Saufkumpane aus Neckargemünd einladen." Zur Pressebank: "Ich weiß schon, was in der RNZ stehen wird: ,Erichson flippt aus!'". (hob)

Zweieinhalb Stunden wurde im Neuen Sitzungssaal emotional diskutiert. Michael Markert, Wirt der "Sonderbar", empörte sich, dass er am Abend vor dem Tag der Deutschen Einheit bereits um 1 Uhr schließen sollte. In der Vergangenheit sei der Tag vor einem Feiertag wie ein normaler Samstag behandelt worden. Und Christine Hartmann von der "Destille" ärgerte sich, dass sich viele Altstadtbesucher noch mitten in der Nacht in den neuen Kiosken mit Alkohol eindecken und dann in der Unteren Straße herumgrölen.

"Wenn wir dann für Ruhe sorgen wollen, heißt es, wir sind doch gar nicht Eure Gäste", sagte Hartmann. Claudia Kischka vom "Güldenen Schaf" sieht jedoch auch die Wirte in der Pflicht. Sie betreibe ihr Restaurant in der Altstadt seit 45 Jahren. "Unser Anliegen muss sein, die Freude an unserer Stadt auch noch unseren Kindern zu ermöglichen. Verkauft doch keine Schnäpse für einen Euro und veranstaltet kein Flatrate-Saufen!"

Zu hören waren viele alten Argumente. "Je länger die Kneipen geöffnet haben, desto mehr Alkohol wird konsumiert, desto mehr Lärm, Dreck und Randale gibt es", betonte Karin Werner-Jensen, Vorsitzende des Vereins Alt-Heidelberg. Wenn sich weniger Altstädter bei der Polizei beschwerten, wie von dem neuen Leiter des Polizeireviers Mitte, Uwe Schrötel, beobachtet, sei das ein Zeichen der Resignation, nicht der Entspannung. Doch Schrötel forderte die Altstädter auf, die Polizei bei Lärmbeschwerden auch anzurufen: "Fehlverhalten von Altstadtbesuchern wird konsequent verfolgt." Das reiche bis zu mehrmonatigen Aufenthaltsverboten.

Die Vertreter von Alt-Heidelberg und der Initiative "Leben in der Altstadt" (Linda) wollten zunächst nicht an Erichsons Arbeitsgruppe mitwirken, sondern die Gerichtsentscheidung abwarten. Christoph Egerding-Krüger (Linda) meinte: "Es gibt keinen Gesprächs-, nur noch Handlungsbedarf." Joris Frenz vom Studierendenrat der Universität wiederum sprach dem Altstadtverein und der Bürgerinitiative die Legitimation ab: "Die Interessen dieser Anwohner werden überbewertet." In der Altstadt wohnten auch viele Studenten.

Für versöhnliche Töne sorgte "Jinx"-Wirt Daniel Wilson. Er stellte die Regensburger Initiative "Fair feiern" vor, die versucht, Altstadtbesucher auf die sensible Umgebung hinzuweisen und somit für nächtliche Ruhe zu sorgen. Etwas Ähnliches kann sich Erichson auch in Heidelberg vorstellen. Die Wirte wollen sich - mit der Klage im Nacken - beteiligen. Und auch gegen die Anwohner hat Erichson ein Druckmittel.

Das Verwaltungsgericht habe noch keinen Termin für eine Verhandlung festgesetzt. "Bis die Klage in zweiter Instanz entschieden ist, kann es zwei Jahre dauern."Mit einer Selbstverpflichtung der Wirte, Aufklärung der Nachtschwärmer und anderen Aktionen will Erichson einen Kompromiss finden, der lange hält. "Der gute Wille allein, wird das Gericht nicht überzeugen. Wenn uns das nicht gelingt, haben wir es nicht anders verdient."