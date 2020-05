Von Peter Wiest

Heidelberg. Das Jubiläumsjahr hatten sie sich ganz anders vorgestellt. "Eigentlich wollten wir unserem Publikum ein besonders außergewöhnliches Programm bieten", sagt Wolfgang Graf, ehemaliger Vereinsvorsitzender und Pächter des Jazzhauses in der Leyergasse 6, wo zum Jahreswechsel das 20-jährige Bestehen gefeiert werden konnte. So sollte es 2020 eine Mischung geben aus neuen und aufstrebenden Musikern, aus etablierten Jazzern – und dazu diverse Auftritte von "Musikern der ersten Stunde", also solchen, die in den frühen Jahren dort aufgetreten waren. Stattdessen ist das Haus seit dem 13. März geschlossen – und wird es, so die Einschätzung der Betreiber, in Anbetracht der Corona-Krise auch noch lange bleiben.

Da das Jazzhaus im Gegensatz zu den meisten anderen Clubs als eingetragener Verein ausschließlich auf ehrenamtlicher Basis betrieben wird, werden durch die Schließung zumindest keine Arbeitsplätze gefährdet: "Da sind wir noch vergleichsweise gut dran", weiß Wolfgang Graf. Dennoch laufen die Unkosten auch in der Zeit der Krise gnadenlos weiter – für die Pacht der Räumlichkeiten, für Nebenkosten wie Strom oder Heizung, für Versicherungen und für diverse Wartungsverträge. "Und die müssen so oder so bezahlt werden, um zu gewährleisten, dass wir weiter bestehen und den Betrieb nach dem Ende der Krise wieder aufnehmen können", so Graf.

Bisher konnten die laufenden Kosten durch Eintrittsgelder bei Konzerten sowie den Erlös von Getränkeverkäufen aufgebracht werden. Da nach der Schließung jegliche Einnahmen weggefallen sind, unterstützen seither die rund 60 ordentlichen Mitglieder des Vereins Jazzhaus Heidelberg den Betrieb finanziell – was jedoch bei Weitem nicht ausreicht. Deshalb hat der Verein jetzt auf Initiative von Vorstandsmitglied Thomas Flemming eine Spendenkampagne in die Wege geleitet. "Jede noch so kleine Spende kann helfen, das Jazzhaus als Spielstätte in Heidelberg zu erhalten", sagt er.

Der Verein Jazzhaus bietet von Anfang an Jazzmusikern aus der näheren und weiteren Umgebung eine Bühne in relativ intimer Atmosphäre in den ehemaligen Kühlräumen einer Brauerei, die in der Leyergasse ab 1997 umgebaut wurden, bevor das Haus dann zum Millenniumswechsel eröffnete. Durchschnittlich gibt es dort zehn bis zwölf Konzerte im Monat, üblicherweise freitags und samstags, bei denen Solokünstler ebenso auftreten wie Jazzbands fast jeglicher Größenordnung, aber ab und zu auch Gruppen anderer Stilrichtungen – bis hin zur Big Band. Im Blickpunkt stehen zudem immer wieder auch Jamsessions, überwiegend mit Studenten der Musikhochschule Mannheim, die gerade in den zurückliegenden Wochen und Monaten auch junges Publikum angezogen haben.

"Natürlich ist es besonders für die Musiker schwer, in dieser Zeit ohne Konzerte zu überleben", ist sich Wolfgang Graf bewusst, "aber auch eine Spielstätte wie unser Jazzhaus hat Probleme, seinen regelmäßigen Verpflichtungen nachzukommen." Deshalb erhofft man sich von der Spendenaktion die nötige Basis, die dafür finanziell nötig ist. "Wir wollen und werden auch nach Corona für unsere Besucher und Musiker da sein", zeigt er sich entschlossen und zuversichtlich: "Selbst wenn wir, was ich nicht hoffen will, dieses Jahr überhaupt nicht mehr aufmachen können – wir werden durchhalten."

In der Zwischenzeit wird es voraussichtlich ab der kommenden Woche aus dem Jazzhaus, ähnlich wie aus anderen Musikclubs, Livestream-Konzerte geben, bei denen Musiker mitwirken werden, die in den zurückliegenden Jahren zur "Stammbesetzung" des Hauses geworden sind, wie etwa Thomas Wind, Jochen Seiterle, Olaf Schönborn, Allen Blairman und viele mehr. Dabei werden dann stets maximal drei Musiker gemeinsam auf der Bühne stehen; mehr ist aufgrund des vorgeschriebenen Sicherheitsabstands nicht möglich. Auch für die beteiligten Musiker soll versucht werden, anlässlich der Konzerte Geld zu akquirieren über einen Solidaritätsbeitrag, wie er häufig bei solchen Konzerten von den Zuschauern erbeten wird.

Info: Spenden für das Jazzhaus sind möglich unter www.jazzhaus-hd.de. Dort muss der unter der Rubrik "Programm" enthaltene Link angeklickt werden.