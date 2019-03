Von Micha Hörnle

Heidelberg. Bei der mündlichen Verhandlung am heutigen Mittwochvormittag – der ersten nach einem Jahr Pause – erklärte Richterin Andrea Großmann, was sich in der Zwischenzeit nach Auffassung der Vierten Zivilkammer des Landgerichts getan hat: "Wir gehen davon aus, dass mittlerweile tatsächlich eine Art von Gaststätte betrieben wird." Dafür spreche, dass das Lokal im Alten Kohlhof mehrfach von Restaurantführern ausgezeichnet worden sei und so offenbar jeder die Möglichkeit zur Einkehr habe.

Außerdem gab es in der letzten Zeit eine Reihe von höchstrichterlichen Urteilen, die die Kommunen dazu ermahnen, die Verhältnismäßigkeit zu wahren. Und demnach sollte die Stadt Heidelberg von ihrer Klage auf Rückkauf des Areals absehen, denn schließlich sei doch Stand heute das Ziel erreicht, was sie selbst immer verfolgt habe – nämlich dass es hier ein Lokal geben soll. Das sei auch der Sinn eines Grundbucheintrags, wonach bis Mitte 2022 hier eine Gaststätte betrieben werden muss.

Noch vor einem Jahr hatte sich das Gericht weitgehend der Auffassung der Stadt angeschlossen, wonach es zum Zeitpunkt, als die Stadt Klage auf den Wiederankauf erhob (Januar 2017), keine Gaststätte im Alten Kohlhof gegeben habe, sondern von der Eigentümerfamilie als Wohnraum genutzt wurde. Erst nach dieser Einschätzung des Gerichts mehrten sich die Anzeichen, dass die Besitzer doch eine Gastronomie eingerichtet hatten.

Die beiden Seiten haben noch bis zum 20. Mai Zeit, sich zur neuerlichen Einschätzung des Gerichts zu äußern. Für den 5. Juni ist ein Verkündigungstermin angesetzt – was darauf hindeutet, dass die Vierte Zivilkammer das Dauerthema "Alter Kohlhof" vom Tisch haben wird.