​Stehende Ovationen, Blumen, Emotionen: Die SPD-Delegierten verabschiedeten mehrere verdiente Genossen aus ihrer langjährigen Arbeit in vorderster Front - darunter Marlen Pankonin als ehemalige Vorsitzende und die bisherigen Stadträte Irmtraud Spinnler (Foto: Stumpf), Karl Emer und Mirko Geiger.

Von Maria Stumpf

Heidelberg. Sie haben sich viel Zeit gegeben: Rund fünf Stunden tagten die Delegierten des SPD-Kreisverbandes - und am Ende zeigte sich, dass die Basis zu ihrer Führung steht: Während die Sozialdemokraten in Berlin noch über eine Doppelspitze nach Vorbild der Grünen nachdenken, sind die Heidelberger schon einen Schritt weiter. Mit Sören Michelsburg und Nina Gray ist die allererste SPD-Doppelspitze auf Kreisverbandsebene gewählt worden - deutschlandweit. "Da können wir schon stolz drauf sein", meint Michelsburg.

Rund 100 Delegierte trafen sich am Montagabend im Bürgerzentrum "B3" in der Bahnstadt. Im Dezember noch war es bei der jüngsten Kreisversammlung wegen der Aufstellung der Kandidatenliste zur Kommunalwahl zu einem bitterbösen Streit gekommen, bei dem die damalige Kreisvorsitzende Marlen Pankonin aus Protest ihr Amt niederlegte. Michelsburg, seit sechs Jahren Mitglied im Vorstand, hat seitdem das Amt kommissarisch ausgeübt.

Sören Michelsburg. Foto: Stumpf

Bei einer spannenden Wahl setzte sich der in Handschuhsheim wohnende Lehrer an einer Gemeinschaftsschule nun mit 52 Prozent der Stimmen gegen die beiden Mitkandidaten Wolf-Eckhard Wormser vom Ortsverein Altstadt-Schlierbach (39 Prozent) und Horst-Eilhard Günther aus Kirchheim (8,7 Prozent) durch. Für die Kandidaten gab es zahlreiche Für- und Gegenreden - was der Lebendigkeit der Versammlung gut tat.

Hintergrund Sören Michelsburg im Interview Gemeinsam mit Nina Gray bildet Sören Michelsburg künftig die Doppelspitze des Heidelberger SPD-Kreisverbandes. Im RNZ-Interview erklärt der 30-Jährige, was er in den nächsten Monaten vorhat. Glauben Sie, dass eine Doppelspitze verkrustete Strukturen aufbrechen kann? Unbedingt. Ich finde das Modell [+] Lesen Sie mehr Sören Michelsburg im Interview Gemeinsam mit Nina Gray bildet Sören Michelsburg künftig die Doppelspitze des Heidelberger SPD-Kreisverbandes. Im RNZ-Interview erklärt der 30-Jährige, was er in den nächsten Monaten vorhat. Glauben Sie, dass eine Doppelspitze verkrustete Strukturen aufbrechen kann? Unbedingt. Ich finde das Modell sehr gut. Es verteilt Arbeit und Verantwortung und macht damit den Job auch attraktiver für Menschen, die beruflich oder privat sehr eingespannt sind. Und gleichzeitig hat dieses Modell automatisch auch eine Kontrollfunktion und kann Machtmissbrauch verhindern. Wir beide ergänzen uns hervorragend. Worin liegen die Schwerpunkte Ihrer Arbeit in den kommenden Monaten? Das Mobilitätskonzept mit ökologischer Verkehrswende ist ein ganz wichtiges Thema und natürlich die Wohnsituation. Wir müssen außerdem zeigen, dass Themen der Arbeitswelt und des Klimaschutzes sich nicht ausschließen. Wir werden auch unsere sozialdemokratischen Stärken in der Öffentlichkeit präsenter machen. Dazu gehört zum Beispiel die Kampagne für eine gebührenfreie Kita. Bei Ihrer Wahl gab es drei Kandidaten mit zwei großen Lagern unter den Delegierten. Ein gutes oder ein schlechtes Zeichen? Es ist immer gut, bei Wahlen Alternativen zu haben. Ich bin überzeugt, dass wir jetzt im Team gute Arbeit leisten werden, denn der Heidelberger Kreisverband ist einfach insgesamt ein linker Kreisverband. Inhaltlich gibt es wenig Trennendes. Eine große Aufgabe wird für uns sein, die Vernetzung von Fraktion, Ortsvereinen und Arbeitskreisen zu stärken. (bms)

[-] Weniger anzeigen

Dass eine Frau dann zur Doppelspitze gehören musste, war eine Selbstverständlichkeit: Nina Gray stellte sich den Genossinnen und Genossen schon gleich "als Co-Kandidatin von Sören" vor und erhielt ohne Gegenkandidatin 78 Prozent der Stimmen. Worüber man sich auch ein wenig wundern darf: Die 39-jährige Dolmetscherin aus Handschuhsheim ist zwar seit 20 Jahren in der Partei, war aber bis zur Kommunalwahl im Mai 2019 nie aktiv gewesen, räumte sie ein. Beide stellten in ihrem Teambericht soziales Miteinander, Klimaschutz- und Arbeitsmarktpolitik, nachhaltige Mobilität und die gebührenfreie Kita-Kampagne in den Mittelpunkt.

Die Doppelspitze galt bei den Delegierten wohl als guter Schritt, um alte Strukturen aufzubrechen und zu überlegen, wie es nach dem Streit im Dezember 2018 weiter gehen kann. Der Antrag der Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen dazu war einstimmig angenommen worden. Der Kreisvorstand hatte im Vorfeld der Wahl allerdings einen juristischen Umweg vorgeschlagen, um die notwendige Satzungsänderung nicht zu verkomplizieren. Also wählten die Delegierten einen Vorsitzenden - Michelsburg - und mit Gray eine erste gleichberechtigte Stellvertretung.

Man geht davon aus, dass im Dezember der Bundesparteitag der SPD die Doppelspitze als Organisationsstatut ermöglicht. "Aber schon jetzt haben Sören Michelsburg und Nina Gray bei uns praktisch die gleichen Rechte und Pflichten", betonte Versammlungsleiter Alexander Lucas. Die Erfahrung der vergangenen Jahre zeige, dass Verantwortung auf mehrere Schultern verteilt werden müsse.

Weitere Mitglieder im Kreisvorstand sind Johannah Illgner und Tim Tugendhat (stellvertretende Vorsitzende), Andreas Woerlein (Presse), Sven Schuster (Internet), Karolin Salmen (Schriftführerin) und David Vössing (Kasse). Sascha Binder, Generalsekretär der SPD Baden-Württemberg, hatte vorab zur Lage nach der Europawahl und zur Kita-Kampagne informiert. Mitglieder von Kreisvorstand, Fraktion und den Arbeitsgemeinschaften sowie Bürgermeister Joachim Gerner hatten ihre Arbeit im vergangenen Jahr dargestellt.