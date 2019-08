Von Holger Buchwald

Heidelberg. Er war 20 Jahre im Gemeinderat und fast zehn Jahre Fraktionsvorsitzender der SPD. Nun tritt Werner Brants aus der Partei, in die er am 5. November 1987 eingetreten ist, aus. Es ist sein Zeichen des Protests. Denn der 70-Jährige ärgert sich maßlos darüber, wie seine Genossen mit dem Bürgerentscheid zum Erhalt der Ochsenkopfwiese und der möglichen Verlagerung des Straßenbahn-Betriebshofes umgegangen sind.

"Es ist weniger das Thema an sich, dass die SPD den Ochsenkopf bebauen will, sondern die Art, wie sie mit dem Ergebnis des Bürgerentscheids umgegangen ist", begründet Brants seinen Zorn. Denn als die Fraktion im Dezember letzten Jahres im Gemeinderat der Verlagerung des Betriebshofes zustimmte, habe die Vorsitzende Anke Schuster betont, dass dies eine Entscheidung sei, die ihr "Bauchweh" bereite. Nach wie vor sei für sie die Ertüchtigung und Erweiterung des alten Betriebshofes in Bergheim-West die bessere Alternative.

Vor diesem Hintergrund ist es Brants "völlig unverständlich", dass die SPD im Vorfeld des Bürgerentscheids für die Bebauung der Grünfläche geworben habe. "Was mich aber wirklich aufregt, ist, dass nach der Abstimmung das Ergebnis einfach weggewischt wurde", sagt Brants. Das Bündnis, das die Grünfläche erhalten will, hat zwar mehr als 57 Prozent der abgegebenen Stimmen erreicht, aber das erforderliche Quorum verfehlt. Nur wenn ein Fünftel der Wahlbevölkerung gegen die Verlagerung des Betriebshofes gestimmt hätte, wäre das Ergebnis für den Gemeinderat bindend gewesen.

Am Ende waren es 17,2 Prozent der Wahlberechtigten - und prompt kündigte Anke Schuster an, dass die SPD-Fraktion nach wie vor den Ochsenkopf bebauen wolle und immer noch zum Gemeinderatsbeschluss stehe. "Dafür habe ich null Verständnis", ärgert sich Brants: "Man hätte das Ergebnis erst einmal in Ruhe analysieren müssen." Wenn das Mehrheitsvotum des Entscheids akzeptiert worden wäre, hätte die SPD ja sogar wieder bessere Chancen für ihren ursprünglichen Plan, den alten Betriebshof zu ertüchtigen. Er sei daher nun an einem Punkt angekommen, an dem er die Position seiner Partei nicht mehr in der Öffentlichkeit erklären könne. Dass er selbst am Ochsenkopf wohnt, habe bei seiner Entscheidung keine Rolle gespielt.

Auf die Frage, warum er sich denn nicht vorher in die Diskussion eingebracht habe, antwortet Brants: "Während meiner aktiven Zeit habe ich mich auch immer geärgert, wenn die ältere Generation sich eingemischt hat. Ich habe mir geschworen, ich halte mich raus." Weil die SPD nun aber mehr als 19.000 Stimmen ignorieren wolle, könne er nicht mehr schweigen. Auch seine Frau sei schon ausgetreten.

Die heutige SPD-Fraktionschefin Anke Schuster bedauert Brants Schritt: "Es tut mir enorm leid und ist für mich auch nicht nachvollziehbar." Für sie ist das Ergebnis des Bürgerentscheids nicht eindeutig. Für den Ausbau des alten Betriebshofes in der Bergheimer Straße sehe sie im Gemeinderat immer noch keine Mehrheit. "Bevor gar keine Entscheidung fällt, müssen wir doch die zweitbeste Lösung verteidigen." Es sei doch ein Armutszeugnis, wenn es der Gemeinderat nach 20 bis 25 Jahren Planung und Diskussion nicht schaffe, eine Lösung für ein drängendes Problem zu finden.

Persönlich finde sie es sehr schade, dass Brants austrete, so Schuster: "Unter ihm bin ich groß geworden." Sie habe viel von ihm gelernt und ihr tue es um jedes Mitglied leid. Die SPD sei ein Stück weit wie eine Familie.