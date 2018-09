Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Es lärmt, verdreckt die Straßen und prügelt sich im Suff: Das Partyvolk, das am Wochenende in die Altstadt strömt, sorgt nicht nur für Polizeimeldungen und verärgerte Anwohner. Auch der Gemeinderat beschäftigt sich immer wieder mit den Sperrzeiten. Seit die Landesregierung im letzten Dezember das Alkoholverkaufsverbot abschaffte und nun Bier, Wein und Spirituosen auch nach 22 Uhr wieder über die Theke gehen können, beobachtet die Stadt mit Sorge, dass Totgeglaubte wiederauferstehen: Die sogenannten Spätis, die Feierwillige auch spätnachts noch mit Alkohol versorgen. Ihre Befürchtung: mehr Lärm, mehr Dreck und Prügeleien. Die RNZ war während der Schlossbeleuchtung am letzten Samstag in der Altstadt unterwegs und hat sich vor Ort ein Bild gemacht.

Müfit Ulusoy hat sich eine dicke Daunenjacke übergezogen und sitzt vor seinem Laden, dem "Späty-4" in der vorderen Kettengasse. Es ist ein kühler Abend und fast 22 Uhr. Ein Freund raucht Wasserpfeife. Sein Schwiegervater in spe hilft heute aus. "Es war immer unser Traum, in Heidelberg einen Laden aufzumachen", erzählt der 30-Jährige. Derweil ziehen die Menschen scharenweise über die Hauptstraße in Richtung Theodor-Heuss-Brücke, um die letzte Schlossbeleuchtung des Jahres nicht zu verpassen. Nur vereinzelt kommen Besucher vorbei und kaufen Getränke. "Vor zwei Stunden war hier noch die Hölle los", grinst Ulusoy.

Als der erste Knall aus Richtung der Alten Brücke zu hören ist, macht sich der gebürtige Mannheimer mit seiner Verlobten auf den Weg zum Neckar. Nazli Ertanoglu stand an diesem Abend auch im Laden. Vor fast zehn Jahren war die 26-Jährige als Schülerin Aushilfe in der Kettengasse 4, als dort noch ein Gemüsehändler seine Ware unters Volk brachte. Mehr Auflagen als ein solcher müssten Kioskbesitzer auch nicht erfüllen, berichtet ein Stadtsprecher auf RNZ-Anfrage.

Es müsse nur die baurechtliche Eignung für ein Ladengeschäft vorliegen und nach dem Gewerberecht angezeigt werden. "Sobald ein Laden öffnet, hat er die beiden Rechtsbereiche hinter sich gebracht", so der Stadtsprecher. Ein Kiosk kann damit nicht anders behandelt werden als ein Gemüsehändler: "Ob da Alkohol verkauft wird oder nicht, darf da keine Rolle spielen." Der "Späti" in der Unteren Straße schloss 2010 nur deshalb seine Türen, weil das Alkoholverkaufsverbot eingeführt wurde.

Kaum ist das Feuerwerk abgebrannt, ist die Untere Straße voll mit Menschen. In der Dreikönigstraße hat im Februar ein Späti eröffnet - einen Monat nach Ulusoys "Späty-4". Die Seitenstraße wird nur selten von den Feiernden aufgesucht. Selten kommen sie in das kleine Geschäft. Ein paar Schritte neben der Tür bleibt tatsächlich eine Gruppe stehen, trinkt Wein aus kleinen Bechern. "Ich wohne direkt gegenüber", verrät Caroline Baas.

Seit vier Jahren lebt sie im obersten Stockwerk und hat keine großen Veränderungen erlebt. Seit den Diskussionen um den Lärm sei es aber leiser geworden: "Früher habe ich öfter mal die Musik vom ,Jinx’ gehört, aber das ist jetzt nicht mehr so." Mehr Müll liege auch nicht herum. Ein Türsteher in der Unteren Straße sieht es anders: "Wir müssen den Leuten oft sagen, dass sie ihre Flaschen entsorgen sollen und die Leute kommen auch angesoffener. Nur die Flaschensammler freuen sich."

Bei der Kneipe "Jinx" steht eine Traube junger Leute an der Tür und wartet auf Einlass, aber der Laden ist zu voll. Tobias Johann ist hier Türsteher und hat andere Erfahrungen als sein Kollege: "Das macht sich hier nicht bemerkbar", antwortet der 33-Jährige: "Schlimmer hat es das für uns nicht gemacht." Ein Alkoholkonsumverbot hält er deshalb auch für übertrieben. Auch der Stadtsprecher hält solche Verbote für rechtlich kaum haltbar: "Letztlich ist das ein extrem stumpfes Schwert."

Weil Müfit Ulusoy und seine Verlobte erlebt haben, dass Türsteher bei Prügeleien auf der Straße nicht einschreiten, haben sie jetzt sogar ihren eigenen Sicherheitsdienst engagiert. Dass es die Schlägereien gibt und dass es auch mal laut werden kann, bestreitet Ulusoy nicht. Aber der Kioskbesitzer will helfen, sammelt Flaschen und Müll ein, will es ruhig haben vor seinem Laden. Er möchte ein Vorbild sein: "Und wenn ich meinen Laden nicht eröffnet hätte, dann hätte es ein anderer gemacht!"