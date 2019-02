Von Timo Teufert

Heidelberg. Das war eindeutig: Die Bezirksbeiräte von Neuenheim und Handschuhsheim haben sich in einer gemeinsamen Sondersitzung einstimmig gegen einen Park & Ride-Parkplatz an der Dossenheimer Umgehungsstraße zur Autobahn ausgesprochen und lehnen einen Shuttlebus durch das Handschuhsheimer Feld ab.

Stattdessen schlagen sie 27 Maßnahmen zur Verbesserung der Erreichbarkeit des Neuenheimer Feldes vor, die sich weitgehend mit den bisherigen Anträgen der Gemeinderatsfraktionen decken. Lediglich im Bergheimer Beirat, der ebenfalls an der Sitzung teilgenommen hat, gab es eine Gegenstimme und eine Enthaltung für den Antrag.

"Insgesamt ist der Beschlussvorschlag der Verwaltung ökonomisch unterbudgetiert, zerstört wertvolle landwirtschaftliche Flächen, sorgt für verkehrliche Konflikte, bringt nicht die erwünschte Entlastung und ist der Einstieg in den Nordzubringer", brachte Frieder Rubik (GAL) die Stimmung im Saal auf den Punkt. Ein Parkplatz auf dem geplanten Park & Ride-Parkplatz im Gewann Farrwiesenäcker koste 8000 Euro für einen Stellplatz, rechnete Rubik vor. Er monierte, dass die Stadt die Rückbaukosten für den geschotterten Parkplatz nicht in die Berechnungen einkalkuliert habe und das auch unklar sei, was passiere, wenn die Fläche beispielsweise durch Öl kontaminiert werde. Eine Auslastung des Parkplatzes zu 100 Prozent sieht Rubik zudem als zu optimistisch an.

Hintergrund Gefahr für den Radschnellweg Hermino Katzenstein warnt vor Shuttlebus durchs Feld tt. Es könnte eng werden auf der verlängerten Tiergartenstraße: Sie soll nicht nur Teilstück des Radschnellwegs zwischen Heidelberg und Mannheim werden, im Moment plant die Stadt auch, den Shuttlebus zwischen einem möglichen Park & Ride-Parkplatz im Gewann [+] Lesen Sie mehr Gefahr für den Radschnellweg Hermino Katzenstein warnt vor Shuttlebus durchs Feld tt. Es könnte eng werden auf der verlängerten Tiergartenstraße: Sie soll nicht nur Teilstück des Radschnellwegs zwischen Heidelberg und Mannheim werden, im Moment plant die Stadt auch, den Shuttlebus zwischen einem möglichen Park & Ride-Parkplatz im Gewann Farrwiesenäcker und dem Neuenheimer Feld über diesen Weg fahren zu lassen. Das beunruhigt den Landtagsabgeordneten Hermino Katzenstein (Grüne), der sich jetzt mit einem Schreiben an Oberbürgermeister Eckart Würzner gewandt hat. "Ich bin über diese Planung sehr beunruhigt, da der Trassenverlauf des Busses exakt auf der momentan favorisierten Strecke für die Radschnellverbindung Mannheim-Heidelberg liegt. Dadurch könnte dieses zukunftsweisende Projekt, wofür sich ja auch die Stadt einsetzt, auf diesem Streckenabschnitt erheblich gefährdet werden", so Katzenstein. Ein Pendelbusverkehr vertrage sich nicht mit einer Radschnellverbindung. Noch dazu handele es sich um eine Pilotstrecke des Landes, auf der die Qualität und Funktionsweise eines solchen Verkehrsweges unter Beweis gestellt werden sollen. "Ich möchte keinesfalls, dass die Planung der Pilotstrecke nun unter neuen Druck gerät und schlimmstenfalls in diesem Streckenabschnitt nicht mehr möglich sein wird, sondern zügig fortgeführt und umgesetzt wird", so Katzenstein. Auch eine kreuzungsfreie Radschnellverbindung wäre eine nicht zu unterschätzende Entlastung des Neuenheimer Feldes vom Autoverkehr, meint der Sprecher der Grünen-Fraktion für Straßenbau-, Fuß- und Radverkehr. Nach allen ihm vorliegenden Informationen sei nicht auszuschließen, dass selbst bei einem zeitlich begrenzten Einsatz des Shuttlebusses durchaus zeitliche Überschneidungen mit dem Bau der Radschnellverbindung möglich seien, so Katzenstein. Zumal sich Provisorien auch gerne in die Länge zögen oder sogar verstetigten. "Ich weise nochmals darauf hin, dass eine Führung von Pendelbussen auf einem Radschnellweg nicht möglich ist. Im Zweifel ist die Radschnellverbindung aufgrund ihrer überragenden Bedeutung zu priorisieren", so Katzenstein.

"Wo ist der Anreiz, auf dem Parkplatz zu parken, wenn man trotzdem 44 Euro für das Jobticket und damit für den Bus bezahlen muss", fragte der Neuenheimer Bezirksbeirat. Die bisherigen Planungen der Stadt sehen vor, dass der Shuttlebus in die normale Tarifstruktur des Verkehrsverbundes aufgenommen wird. Als schwierig sieht Rubik auch den Busverkehr auf dem Allmendpfad und der verlängerten Tiergartenstraße an: "Der Weg ist drei Meter, der Bus 2,50 Meter breit. Konfliktsituationen sind da vorprogrammiert", sagte Rubik. Vor allem für Fahrradfahrer - die verlängerte Tiergartenstraße soll Teil eines Radschnellwegs nach Mannheim werden - blieben nur wenige Zentimeter auf den Wegen, wenn der Bus vorbeifahre.

Auf die Auswirkungen des Parkplatzes auf das Masterplanverfahren ging Birgit Müller-Reiss (Bunte Linke) ein: "Der Parkplatz und der Shuttlebus würden das Masterplanverfahren in seiner Offenheit beeinflussen." Durch das Provisorium würden Fakten geschaffen, die die Planungsbüros so interpretieren könnten, dass ein Nordzubringer gewünscht sei, warnte Müller-Reiss.

Viel Applaus aus dem Gremium und aus dem Publikum bekam Jürgen Grieser (CDU) als er verkündete: "Die CDU zieht ihren Antrag für den Park & Ride-Parkplatz und den Bus zurück." Die Fraktion hatte im Januar 2018 die Prüfung von möglichen Park & Ride-Parkplätzen - zum Beispiel an der Autobahnabfahrt Dossenheim mit schnellem Busshuttle durch das Feld zum Springer-Verlag und den Kliniken - beantragt. Sichtlich irritiert hakte Oberbürgermeister Eckart Würzner noch einmal nach, für wen Grieser denn eigentlich spreche. Er habe diese Information vom CDU-Kreisvorsitzenden und Stadtrat Alexander Föhr erhalten, sagte Grieser.

Föhr erklärte auf RNZ-Nachfrage: "Wir ziehen unseren Antrag natürlich nicht zurück, weil wir darin außer dem Park & Ride-Parkplatz noch viele andere Vorschläge gemacht haben." Der Antrag seiner Fraktion sei schließlich Auslöser der ganzen Diskussion. "Wir haben den Impuls gegeben und da sind bis heute ja auch wirklich viele gute Vorschläge zusammengekommen", sagte Föhr. Aber das Thema Shuttlebus sollte nach seiner Meinung nicht weiterverfolgt werden. "Es gibt keine politische Mehrheit dafür, deshalb ist das Thema obsolet", so Föhr. Man wolle deshalb keine Ressourcen innerhalb der Stadtverwaltung mehr darauf verwenden.

"Der Shuttlebus hätte auch kostenfrei sein müssen. Das ist wichtig für die Akzeptanz und war zumindest auch unser Ausgangsgedanke", so Föhr. Wenn die Nutzer die normalen Tarife zahlen müssten, sehe er die Gefahr, dass man die Menschen nicht zum Umsteigen bewege, sondern das vor allem Jobticket-Nutzer den Park & Ride-Parkplatz nutzen würden.

"Das Thema Park & Ride halten wir aber nach wie vor für wichtig", sagt Föhr und kündigt an, dass seine Fraktion für den Stadtentwicklungs- und Verkehrsausschuss am 27. Februar einen neuen Vorschlag machen will, um die Verkehrssituation im Neuenheimer Feld zu entschärfen. "Uns schwebt ein Gelände vor, das näher an der Straßenbahn liegt und das derzeit wenig genutzt wird", sagte Föhr. Die CDU wolle die nächsten zwei Wochen nutzen, um darüber mit der Verwaltung ins Gespräch zu kommen. "Das ist aber keine kurzfristige Entlastung, sondern ist eher mittel- bis langfristig angelegt", so der Kreisvorsitzende.