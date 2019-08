Die Elefanten waren in Spiellaune: Für 15 Leser ging es bei der Sommertour nach Besucherschluss in den Zoo. Foto: Rothe

Von Anica Edinger

Heidelberg. Die letzten "normalen" Besucher gehen gerade. Aus der Lautsprecheranlage tönt: "Bitte verlassen Sie den Zoo." Es ist kurz vor 19 Uhr. Ein wunderbarer Sommerabend. Und für 15 RNZ-Leser ist es der Beginn einer ganz besonderen Erfahrung im Heidelberger Tiergarten. Denn zum ersten Mal stand in diesem Jahr bei der RNZ-Sommertour eine Abendführung im Zoo auf dem Programm. Über 100 Leser hatten sich dafür beworben. "Sie sind echte Glückspilze", begrüßte Zoo-Mitarbeiterin Antje Hoyer so die abendlichen Besucher.

Und sie ermunterte sie: "Genießen Sie die Geräusche." Denn die sind am Abend doch gänzlich anders als am Tag. Keine schreienden Kinder, keine lauten Erwachsenen, keine Zoo-Mitarbeiter, keine Gastronomie: Nur singende Vögel, brüllende Löwen oder schnaubende Kamele sind zu hören. Kurz sieht man im Hintergrund Zoo-Direktor Klaus Wünnemann mit seinem Hund in der Abenddämmerung noch einmal Patrouille laufen. Und Mitarbeiterin Antje Hoyer erklärt: "Der Direktor wohnt im Zoo." Und er ist nicht der einzige: Auch Zoo-Kuratorin Sandra Reichler lebe im Tiergarten, ebenso wie Stefan Geretschläger, der Chef im Elefantenrevier. Ansonsten gebe es keinen Nachtwächter. Nur einen Putz- und Aufräumdienst, der abends noch einmal Wege und Gebüsche von Müll befreit - für die nächsten Besucher am Morgen.

Hintergrund Stimmen zur Sommertour > Karin Sörensen, Neckargemünd, 59: "Ich bin heute das erste Mal im Heidelberger Zoo - und es wird definitiv nicht das letzte Mal gewesen sein. Ich bin fast nie in Zoos, da ich häufig in Afrika bin. Heute den Löwen brüllen zu hören, war für mich deshalb ganz toll. Das ist das Naturerlebnis schlechthin." > Andrea Sommer, Heidelberg, [+] Lesen Sie mehr Stimmen zur Sommertour > Karin Sörensen, Neckargemünd, 59: "Ich bin heute das erste Mal im Heidelberger Zoo - und es wird definitiv nicht das letzte Mal gewesen sein. Ich bin fast nie in Zoos, da ich häufig in Afrika bin. Heute den Löwen brüllen zu hören, war für mich deshalb ganz toll. Das ist das Naturerlebnis schlechthin." > Andrea Sommer, Heidelberg, 32: "Mir hat es sehr gut gefallen. Ich bewerbe mich schon seit acht Jahren für die RNZ-Sommertour im Zoo - deshalb habe ich mich riesig gefreut, jetzt ausgelost worden zu sein, sogar für die erste Abendführung. Es war ganz toll - und hätte gerne noch länger gehen dürfen." > Florian Merz, Mühlhausen, 11: "Ich fand es gut. Man hat viel erklärt bekommen, was man noch nicht wusste. Toll fand ich auch, wie die Elefanten miteinander gerangelt haben und dass wir zu den Schildkröten durften." > Kristin Merz, Mühlhausen, 45: "Es war fantastisch - und die Atmosphäre am Abend ist wirklich unglaublich." > Patrick Merz, Mühlhausen, 51: "Wir waren bestimmt drei oder vier Jahre nicht mehr im Heidelberger Zoo - aber das hat heute Lust auf mehr gemacht. Man hat hier nicht das Gefühl, dass die Tiere in Gefangenschaft leben." ani

Doch bis die ersten in den Morgenstunden wieder ihre Tickets lösen, ist für einige Tiere in der Nacht erst einmal Entspannung angesagt: Die Syrischen Braunbären Martin und Ronja fläzen erschöpft in der Ecke. Einen guten Blick bekommen die Leser auf die beiden Roten Pandas - sie gehören zu den Katzenbären - , die sich gerade gemütlich im Baum putzen. Entspannt sehen auch die beiden Keas aus, eine neuseeländische Papageienart. Sie sind, was die Nahrungssuche angeht, so geschickt, erklärt Hoyer, dass sie sogar fest geschnürte Rucksäcke im Nullkommanix aufbekommen. Ziemlich müde liegen unterdessen die beiden Berberlöwen Binta und Chalid in ihrer neuen Anlage, als die RNZ-Leser vorbeikommen. "Mit denen ist heute nicht mehr viel anzufangen", lacht Hoyer.

Die benachbarten Stachelschweine dagegen sind noch ziemlich aufgeweckt. Deswegen nutzt Hoyer die Gelegenheit und erklärt: "Keine Raubkatze wird sich je an ein Stachelschwein wagen." Denn während die oberste Stachelschicht ziemlich weich wäre, trumpften die Stachelschweine bei Gefahr mit der untersten Schicht auf - und dann kann es richtig wehtun. Auch für Elefanten, denn, so sagt Hoyer: "Die sind gar keine Dickhäuter - obwohl man sie gerne so bezeichnet." Ihre Haut sei tatsächlich sehr sensibel. Sogar Insektenstiche spüren sie, und auch vor der Sonneneinstrahlung müssen sie sich schützen.

Wie das genau geht, zeigten am Mittwochabend die drei Asiatischen Elefanten-Jungbullen in ihrer Zoo-Wohngemeinschaft. Als die RNZ-Leser vorbeikamen, wirbelten die Drei richtig Staub auf und warfen diesen mit ihren Rüsseln auf ihre Haut. "In der Wildnis dient das als Schutz", erklärte Hoyer. Überhaupt zeigten sich Tarak, Ludwig und Yadanar in bester Laune: Sie zogen sich gegenseitig am Schwanz, jagten einander und verhakten ihre Rüssel - "alles spielerisch", unterstrich Hoyer.

Derweil schlich sich Kater Tic liebessuchend unter die RNZ-Leser - und holte sich einige Streicheleinheiten ab. Im Revier erklärte Hoyer noch, dass die Pfleger im Zoo nur im geschützten Kontakt mit den Elefanten interagieren - und das hauptsächlich aus medizinischen Gründen, etwa zur Fußpflege. Direkt interagieren durften die Leser zum Schluss dennoch mit einem Zoo-Tier - und zwar Riesenschildkröte Emil. Der kam extra aus seinem Schlafrevier noch einmal hervorgelaufen. Denn er liebt kaum etwas mehr, als wenn RNZ-Leser seine dicke Haut kraulen.

