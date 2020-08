Von Arnd Janssen

Heidelberg. Es ist ein Stück China mitten im Emmertsgrund: Der "Sino German Hi-Tech Park" im 18-stöckigen "TechTower", der vielen noch immer als "Langer Manfred" bekannt ist. Die ehemalige Zentrale des Finanzberaters MLP, dessen Gründer Manfred Lautenschläger dem Turm zu seinem Vornamen verhalf, wurde vor gut vier Jahren verkauft. Nun ist dort eine Wirtschaftsvereinigung ansässig, die den Austausch zwischen Deutschland und China fördern will.

Seit März dieses Jahres gibt es neben einem weiteren Dutzend Unternehmen einen neuen Ableger der deutsch-chinesischen Zusammenarbeit im Gebäude: das Guangzhou-Büro. Es vertritt den Wirtschaftsverbund "Guangzhou Development District" in Europa. Guangzhou, nicht zu verwechseln mit Heidelbergs Partnerstadt Hangzhou, ist Hauptstadt der südchinesischen Provinz Guangdong und bildet mit anderen Millionenstädten wie Hongkong oder Shenzhen eine Metropolregion am Perlfluss-Delta. Diese hat annähernd so viele Einwohner wie Deutschland und wächst auf einer Fläche so groß wie das Land Kroatien zu einer einzigen Megastadt zusammen.

"Wir wollen die Region repräsentieren und machen Standort-Marketing", erklärt Daniel Frerichs, Europa-Direktor für den Guangzhou Development District, eine Art GmbH, die die Interessen des Wirtschafts- und Industriestandortes Guangzhou vertritt. Dort sind bereits knapp 200 der 500 weltweit größten Firmen, vertreten.

Speziell der Guangpo-Distrikt innerhalb der Great Bay Area, wie die Region auch genannt wird, ist ein aufstrebender Standort für Produktion und Forschung vor allem im Hi-Tech-Sektor. Bereiche wie IT, Biomedizin, Bio-Sicherheit, Künstliche Intelligenz und Elektromobilität sind dort insbesondere vertreten. Im Gegensatz zum kalifornischen Silicon Valley, mit dem Guangzhou gerne verglichen wird, ist der Standort hierzulande noch nicht so bekannt.

"Was unsere Hauptarbeit betrifft, machen wir eigentlich Aufklärung", erklärt Frerichs, der mit seinem bisher fünfköpfigen Büro Unternehmen in Deutschland und Europa befragt, um ihre Bedürfnisse zu erfahren und ihnen den Standort Guangzhou schmackhaft zu machen, denn: "Investitionen in China sollen gefördert werden." Es geht um persönlichen Austausch und Wissenstransfer zwischen den Standorten.

"In Deutschland haben wir wahnsinnig viel Technologie, die aber teils träge vermarktet wird und das Investitionsklima ist schwierig", kritisiert Frerichs, der in China für die Industrie als Vertriebsexperte zehn Jahre verbrachte. In China sei die Vermarktung von neuen Technologien deutlich einfacher, so Frerichs.

Das Guangzhou-Außenbüro kooperiert nun mit dem Sino German Hi-Tech Park, dem deutsch-chinesischen Technologiepark. Aber nicht nur deshalb ist der Standort Heidelberg attraktiv: Auch die schnelle Anbindung an mehrere Flughäfen und die Reputation Heidelbergs als Wissenschafts-Standort nennt Frerichs. "Außerdem ist Heidelberg ethnisch-kulturell sehr offen."

Die Corona-Krise hat das junge Büro etwas ausgebremst: "Unsere Reisetätigkeit ist sehr eingeschränkt und große Investitionen sind quasi unmöglich", räumt Frerichs ein. Persönlicher Kontakt seien gerade mit chinesischen Unternehmen enorm wichtig, um erfolgreich zu kooperieren. "Auch Besuche auf Messen fallen aus", fügt Qiong Tan hinzu, die als Projektmanagerin des Hi-Tech Parks die Kooperation mit Guangzhou beaufsichtigt.

Die Außenwirkung des Europa-Büros, dem möglicherweise noch weitere Standorte, etwa in Skandinavien, folgen sollen, ist also noch begrenzt. Aber: "Unsere Aufgabe ist die Moderation in der Mitte, dass mehr miteinander geredet wird." So kann das Kooperations-Potenzial, das zwischen deutschen und chinesischen Unternehmen besteht, noch besser ausgeschöpft werden. Aber nicht nur auf technologischer, sondern auch auf kultureller Ebene will das Guangzhou-Büro Akzente setzen.