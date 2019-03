Fast filmreif war die Szene, als am Betriebshof Polizeibeamte die Fernreisebusse stoppten. Ihr Augenmerk galt den Fahrern und den Passagieren. Später warnten ihre Kollegen in der Hauptstraße vor Taschendieben. Foto: Alex

Von Manfred Ofer

Heidelberg/Mannheim. Ungläubig blickt die junge Frau auf das Souvenir, das nicht in ihre Handtasche gehört. Dabei handelt es sich um eine kleine gelbe Papier-Hand. Mit besten Grüßen von der Polizei. Die veranstaltete am gestrigen Freitag einen länderübergreifenden "Sicherheitstag", bei dem Prävention und Fahndung im Mittelpunkt standen. 24 Stunden lang waren rund 650 Beamte in Mannheim, Heidelberg und im Rhein-Neckar-Kreis an Dutzenden Standorten im Einsatz. Dabei ging es um Aufklärung, die Vorstellung der Polizeiarbeit und unmittelbare Fahndungserfolge.

Zum Beispiel auf dem Areal des zentralen Busbahnhofs. Die Passagiere eines Fernreisebusses staunten nicht schlecht, als sie mitten in einer filmreifen Kontrolle zum Stehen kamen. Zu den Schwerpunkten während der "Verkehrswegefahndung" gehörte die Überprüfung von Gepäck und Personen.

Über die Zusammenarbeit von Verkehrspolizei, Zoll und Landeskriminalamt (LKA) informierte sich im Laufe des Tages auch Baden-Württembergs Innenminister Thomas Strobl. Der zeigte sich beeindruckt von dem, was er von Polizeivizepräsident Siegfried Kollmar und den Profis gezeigt bekam. Wie an einem Flughafen wurde zunächst das Gepäck der Fahrgäste in einem Röntgenbus durchleuchtet. Deren Inhalt nahm Karl-Heinz Tewes vom Stuttgarter Zoll unter die Lupe. Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung war er in der Lage, verdächtige Objekte auf dem Monitor in kurzer Zeit einzuordnen. "Die Technik ist das eine, aber letztendlich ist jedes Gerät nur so gut wie der Kollege, der da schaut", merkte Tewes an. Auch ein Drogenspürhund war im Einsatz. Man sollte fündig werden - eine kleine Menge Cannabis.

Hintergrund Im Zuge des "Sicherheitstags" gaben die Beamten Ratschläge, wie man es den Langfingern nicht zu einfach macht. Hier eine Auswahl: Taschen schließen: Achten Sie vor allem darauf, dass Taschen, Rucksäcke und die Reißverschlüsse an Kleidungsstücken richtig verschlossen sind. So etwas wird von einem geübten Langfinger immer als eine Einladung verstanden. Nicht ablenken lassen: Taschendiebe versuchen in den meisten Fällen "abgedeckt" zuzugreifen. Das heißt, dass sie ihre diebische Hand mit Hilfe eines Stadtplans, oder, was auch beliebt ist, beim Shoppen mit einem Kleidungsstück verbergen. Taschendiebe versuchen ihre Opfer in ein Gespräch zu verwickeln, um sie abzulenken - etwa, indem sie nach dem Weg fragen. In diesem Fall kommt auch gerne der besagte Stadtplan zum Einsatz. Der "zufällige" Smalltalk beim Shopping ist auch ein Klassiker. Augen offenhalten: Lassen Sie Ihre Tasche nicht achtlos irgendwo stehen, wenn Sie mal eben kurz in einem Café oder in einer Eisdiele sind. Das schöne Wetter mag zu einer gewissen Leichtigkeit verleiten, doch der Teufel ist bekanntlich ein Eichhörnchen. Und man kann nun einmal nicht erwarten, dass die Angestellten oder Gäste ständig einen Blick auf anderer Eigentum haben. Handy nicht in die Gesäßtasche: Gehören Sie auch zu denen, die gerne Ihr Handy in die Gesäßtasche stecken, wenn Sie durch die Fußgängerzone flanieren? Im Gedränge kann das schnell zu bösen Überraschungen führen. Bemerkbar machen: Wurde etwas gestohlen, sollte man sich laut bemerkbar machen, wenn möglich, den Täter einprägen und die 110 wählen. (mao) Infos: www.polizei-beratung.de.

An einer zweiten Station waren Uwe Welle und Diana Holzliey vom Polizeipräsidium Mannheim mit dem technischen Zustand der Busse und der Überprüfung der Fahrer befasst. "Durchgerostete Bremsanlagen, ungültige Ausweispapiere, völlig übermüdete Fahrer", zählte Welle die Missstände auf, mit denen sie es in ihrer täglichen Arbeit zu tun bekommen. "Da ist schon einiges dabei."

Die Überprüfung der Fahrgäste erfolgte wenige Meter weiter unter dem Dach einer Fahrzeughalle. Dafür zeichnete das LKA verantwortlich. Auch hier kam moderne Technik zum Einsatz, die mit Blick auf die neuesten biometrischen Ausweise unabdingbar ist. Es dauerte keine halbe Stunde, bis die Beamten tatsächlich einen falschen tschechischen Ausweis in Händen hielten. "Meistens haben wir es dabei mit Versuchen zu tun, von der Freizügigkeit in der EU zu profitieren", machte Stefan Knapp, Leiter des Bereichs Biometrie beim LKA in Stuttgart, im Gespräch mit der RNZ deutlich.

Ein anderer Brennpunkt war am Freitag das Gedränge in der Hauptstraße. Dort waren Zivilfahnder des Polizeipräsidiums im Team unterwegs und schoben den Passanten kleine "Gelbe Hände" aus Papier unter. Darauf standen Tipps und Anlaufstellen, die mit der Aufklärung und Prävention von Taschendiebstählen im Zusammenhang stehen.

Die kleinen Freunde landeten in mancher offenen Tragetasche. "Das ist eine Einladung für jeden Taschendieb", warnte Jochen Eppler, einer der "Langfinger" von der Heidelberger Polizei. Mit seinem Kollegen Rüdiger Wieland war er in gleicher Mission auch schon auf dem Heidelberger Weihnachtsmarkt unterwegs. "Am Anfang kostet das schon ein wenig Überwindung, anderen Menschen in die Tasche zu greifen", bemerkte er. Schlimm sei aber, wenn man erkennt, wie leicht es einem dabei oft gemacht werde.

Entsprechend verwundert zeigte sich die 58-jährige Marlies, die ihre Tasche mit weit geöffnetem Reißverschluss getragen hatte: Sie habe gar nichts bemerkt. "Ich wollte einfach nur schnell auf einen Kaffee." Zwei Beamte in Uniform sprachen sie nach dem "Diebstahl" an. Auch Alex (21), der in Heidelberg studiert, war sichtlich überrascht, wie leicht das ging. "In dem Rucksack war ja nichts Wertvolles", sagte er, fügte aber hinzu: "In Zukunft nehme ich vielleicht doch einen anderen mit, der besser verschließbar ist."