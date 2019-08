Heidelberg. (hö) Es hat ein bisschen gedauert, bis die Bundespolizei - in diesem Fall die Bundespolizeidirektion Stuttgart - in recht dürren Worten die Anfragen der RNZ zur Sicherheit im Heidelberger Bahnhof beantwortete. Immerhin, denn eine Stellungnahme der Deutschen Bahn steht noch aus. Und so bleibt es weiter ungewiss, ob die Bahn plant, das Empfangsgebäude und die Bahnsteige in absehbarer Zukunft mit Videokameras überwachen zu lassen - so wie es die Stadt beim Bahnhofsvorplatz vorhat.

Immerhin weiß man nun von der Bundespolizei, dass sie gegen eine Kameraüberwachung an sich nichts hätte. Denn, so sagte eine Sprecherin der RNZ: "Grundsätzlich ist aus Sicht der Bundespolizei der Einsatz von Videotechnik auf dem Gebiet der Bahnanlagen der Eisenbahnen des Bundes ein geeignetes Mittel, um potenzielle Straftäter abzuschrecken, Täter zu identifizieren und Tathandlungen nachzuweisen sowie das subjektive Sicherheitsgefühl der Reisenden zu erhöhen."

Allerdings konnte die Sprecherin keine Angaben dazu machen, ob es in Heidelberg bereits ähnlich schwere Fälle wie in Frankfurt gegeben habe, in denen Personen auf die Gleise gestoßen wurden. Denn erstens seien dafür die Kollegen der Länder zuständig - wenn es sich um ein Tötungsdelikt handelt (weswegen die Bundespolizei auch darüber keine Statistik führt). Und außerdem gehörten zur Kategorie "Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr" auch ganz andere Delikte - wenn jemand unerlaubt die Bahngleise betritt oder auf ihnen Gegenstände ablegt. Daher seien solche Statistiken "im Zusammenhang mit Gewalttaten nicht aussagekräftig".

Über die personelle Stärke der Bundespolizei wollte die Sprecherin keine Angaben machen. Allerdings bestätigte sie, dass es in Heidelberg seit 2008 kein eigenes Revier mehr gibt, sondern nur einen "Dienstverrichtungsraum", also ein Büro, das von Streifenbeamten oder von Einsatzkräften des Bundespolizeireviers Mannheim genutzt werden kann. Und da der Hauptbahnhof in Heidelberg sowieso polizeilich dem in Mannheim angegliedert ist, gibt es auch keine gesonderten Statistiken, welche Delikte am häufigsten vorkommen. Die gibt es nur für das Gesamtrevier.