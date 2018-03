Erst bringen bengalische Feuer das Heidelberger Schloss zum Leuchten, dann erstrahlt die Burgruine im Glanz des Brillant-Feuerwerks. Auch 2018 wird dieses eindrucksvolle Spektakel die Zuschauer in Scharen an den Neckar locken. Die "Heidelberger Schlossbeleuchtung" gilt als eine der größten Attraktionen in der Metropolregion.

Termine: Wer dabei sein will, sollte sich schon jetzt die Termine notieren: Am 2.Juni findet das Event erstmals statt. Es folgt der Termin am 14. Juli, einen Tag vor dem Finale der Fußball-WM in Russland. Die Abschluss-Veranstaltung 2018 ist für den 1. September geplant.

Die letzte Schlossbeleuchtung 2017 - die Fotogalerie

Zuschauer-Tipp: Die Neckarwiese, der Philosophenweg, die Altstadtseite des Neckars und die Scheffelterrasse im Schlossgarten bieten die beste Aussicht auf das Spektakel. Zu einem unvergesslichen Erlebnis wird das Event direkt vom Wasser aus. Zahlreiche Anbieter von Ausflugsfahrten auf dem Neckar sind zur Schlossbeleuchtung unterwegs. Die Tickets sind sehr begehrt, hier heißt es frühzeitig buchen.

Historie: In Erinnerung an das Niederbrennen des Heidelberger Schlosses durch die Truppen des Sonnenkönigs Ludwig XIV. in den Jahren 1689 und 1693 versinkt die Schlossruine im glühenden Schein bengalischer Leuchtfeuer. Mit dem anschließenden Feuerwerk werden die Besucher noch weiter in die Vergangenheit zurück versetzt: Kurfürst Friedrich V. inszenierte bereits 1613 ein solches für seine frisch angetraute Gattin Elisabeth Stuart.

Verkehr und Unterkunft: Wer die Schlossbeleuchtung sehen möchte, sollte seine Anreise sorgfältig planen. Wie 2017 wird es auch 2018 zu Straßensperrungen und Umleitungen kommen. Besucher, die eine Übernachtung einplanen, sollten rechtzeitig ihre Unterkunft buchen.