Polizeihauptkommissar Hermann Jochim packte den Schutzanzug aus – und die Studentinnen in seinem Selbstbehauptungskurs durften zutreten. So sollen sie lernen, sich im Ernstfall gegen Angreifer durchzusetzen. Foto: Philipp Rothe

Von Sophia Stoye

Heidelberg. Sonntag, 10 Uhr morgens: Sie will wie jeden Tag nur ihren Job erledigen und die Zeitung austragen. Der Wirt lädt sie auf einen Kaffee ein, sie nimmt an. Kurz später hat er die Tür zum Gasthaus von innen verriegelt, geht auf sie zu und will sich an ihr vergehen. Schreie, Tritte und ein starker Überlebenswille sind notwendig, dass sich die zierliche Zeitungsausträgerin nach einer halben Stunde wilden Kampfes aus den Griffen des Wirts befreien und schnell fliehen kann.

Polizeikommissar Hermann Jochim kennt viele solcher Beispiele. Als er den jungen Teilnehmerinnen des Selbstbehauptungskurses diese Geschichte erzählte, breitete sich eine bedrückende Stille im Raum oberhalb des Marstall-Cafés aus. „Es gibt keine Statur eines Mannes, die Euch dazu veranlasst, die Opferrolle einzunehmen. Auch nicht bei einem Zwei-Meter-150 Kilo-Mann. Wer kämpft, kann zwar verlieren, wer sagt, ich bin das Opfer, hat schon verloren“, appellierte der 59-Jährige an die Studentinnen.

Als langjähriger Polizist führt Jochim mehrmals im Jahr solche Workshops durch. Junge Frauen lernen, wie sie durch ihre mentale Einstellung bereits vor einem Angriff der Tat entgehen können, und bekommen Ratschläge, wie sie sich im schlimmsten Falle am besten schützen können. „Der Täter hat keine Lust auf Schwierigkeiten. Wenn ihr ihm durch eure Ausstrahlung vermittelt: ,Ich bin deine Schwierigkeit‘, dann werdet ihr genau das nicht sein. Hat er die Wahl zwischen Powerfrau und Mauerblümchen, wählt ein potenzieller Täter immer letzteres“, erläuterte Jochim im ersten, theoretischen Teil des Kurses.

Diese Kurseinheit mit dem Titel „Sicher unterwegs – Gewalt gegen Frauen im öffentlichen Raum“ wird von der Polizei organisiert. Der zweite, spätere Teil wird dann etwas praktischer. Doch er kann nicht mehr vom Landeskriminalamt selbst organisiert werden, da der Polizei vor einiger Zeit in diesem Bereich die Mittel gekürzt wurden. Deswegen empfehlen die Polizisten, den praktischen Teil dazu zu buchen. Hier kommt dann das Studierendenwerk ins Spiel, das diese Kurseinheit anbietet. „Für Studentinnen ist der Kurs kostenlos, finanzielle Unterstützung erhalten wir für den ersten Teil von der Präventionsabteilung der Polizei“, erklärte Bianca Fasiello vom Studierendenwerk. „Das machen wir aber gerne, weil auch die Nachfrage immer da ist. Und selbst, wenn nur fünf Leute kommen sollten, dann sind die wenigstens richtig geschult“, so Fasiello. Bis zu vier Mal im Jahr bietet das Studierendenwerk solche Kurse an. Sich rechtzeitig anzumelden, lohnt sich, da die Plätze in der Regel schnell vergeben sind.

„Was wir machen, ist ein Selbstbehauptungs- und kein Selbstverteidigungskurs, weil wir hier keine Kampftechniken vermitteln. Das wäre unseriös, da sie die Teilnehmerinnen in Stresssituationen ohne regelmäßige Übung wieder vergessen würden“, erklärte Jochim. Dennoch werden die Ratschläge des Polizisten aus dem theoretischen Teil eine Woche später in der praktischen Einheit umgesetzt.

Richtig Ohrfeigen geben und Schienbeintritte verteilen: Damit die Frauen ihr gelerntes Wissen direkt anwenden konnten, legte sich der Polizeihauptkommissar sogar einen Schutzanzug – inklusive Schutzhelm – an. Während des Kurses forderte Jochim die Teilnehmerinnen immer wieder auf: „Wehrt Euch mit allem, was geht, findet Eure innere Furie und seid bei einem unguten Bauchgefühl gedanklich auf eine Gefahrensituation eingestellt. Wer nicht mental schon dazu bereit ist, jemandem in die Augen zu stechen, der wird das auch nicht im Ernstfall machen.“

„Ich habe gemerkt, dass die mentale Einstellung eine große Rolle spielt und sie auch Einfluss auf den Körper hat. Ich hatte das Gefühl, durch eine andere Ausstrahlung in der vergangenen Woche weniger angequatscht zu werden. Und dadurch, dass ich jetzt auch weiß, wo am Körper es überhaupt effektiv ist, anzugreifen, fühle ich mich schon sicherer“, resümierte eine Teilnehmerin. Ein abschließender Rat Jochims: „Man muss lernen, die Angst als Freund zu sehen, sie gehört zum Leben dazu. Entwickelt keine Angst vor der Angst.“