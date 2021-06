Sie wollen ihre wissenschaftliche Expertise zum Klimawandel mit Schülerinnen und Schülern in Heidelberg und Umgebung teilen: Jöran Landschoff (v.l.), Janice Bühler und Noemi Bender von den „Scientists for Future“ Heidelberg. Foto: dns

Von Denis Schnur

Heidelberg. Der Klimawandel stellt die Menschheit vor eine nie da gewesene Herausforderung – und dafür spielt er im Schulunterricht eine zu kleine Rolle. Das finden zumindest die Heidelberger "Scientists for Future": "Bisher kommt das Thema eigentlich nur in Erdkunde vor – und das wird ihm nicht gerecht", erklärt Janica Bühler. "Eigentlich müsste man das Klima, seine Veränderung und den Kampf dagegen in ganz vielen Fächern ansprechen, denn sie betreffen alle Aspekte unseres Lebens", stimmt Jöran Landschoff zu.

Bühler und Landschoff promovieren derzeit beide an der Universität – sie in Umweltphysik, er in Germanistik. Beide sind im Herbst 2019 zu den S4F gestoßen und haben dort das Bildungsprogramm "Klimawandel im Klassenzimmer" aufgebaut. Damit bieten die Forscher Schulbesuche in Heidelberg und Umgebung an, in denen sie den neuesten Stand der Wissenschaft vorstellen und den Klimawandel so greifbar machen wollen.

Physikerin Bühler hat etwa einen Faktencheck zur Klimaphysik vorbereitet. Darin entlarvt sie mit physikalischem Grundwissen Strategien von Wissenschaftsleugnern. "Gleichzeitig zeige ich, wie naturwissenschaftliche Forschung funktioniert." Landschoff gibt als Sprachwissenschaftler Einblicke in die Diskursanalyse und erläutert, wie die Debatte über den Klimawandel in der Gesellschaft geführt wird. Andere "Scientists" befassen sich mit Extremereignissen in der Mathematik, mit der Herkunft von Rohstoffen oder den psychologischen Folgen der Klimadebatte.

"Wir haben ganz verschiedene Expertinnen und Experten, die für ihren jeweiligen Bereich Material vorbereitet haben", so Landschoff. Fertige Unterrichtspläne gibt es jedoch noch nicht. "Die arbeiten wir dann in Absprache mit der jeweiligen Lehrkraft aus", betont Bühler. "Wir wollen nicht die Oberbesserwisser von der Uni sein, sondern in Kooperation mit den Lehrkräften ein Konzept entwickeln." Das könne vom 45-minütigen Vortrag über eine Diskussion bis zur mehrstündigen Unterrichtseinheit reichen – je nach Bedarf und Interesse. Die S4F haben ihre Materialien zwar grundsätzlich für Schüler ab der achten Klasse entwickelt und dabei geschaut, wo ihr Angebot in den Bildungsplan passen könnte. Ihnen ist aber wichtig, dass das Angebot für alle Altersstufen und Schulformen offen ist. "Wenn eine Anfrage kommt, schauen wir immer, ob wir das möglich machen können", verspricht Landschoff.

Obwohl die Materialien seit Monaten vorbereitet sind, warten die "Scientists" noch auf ihren ersten Einsatz vor einer Schulklasse. Der hätte eigentlich vor einem guten Jahr in einem Mannheimer Gymnasium stattfinden sollen. Eine Schülerin hatte sie zur Projektwoche eingeladen, Bühler und Landschoff hatten Vorträge vorbereitet. "Dann hat uns leider Corona dazwischen gefunkt", ärgert sich Bühler. Jetzt, da in den Schulen langsam wieder Normalität einkehrt, hoffen sie auf viele Anfragen von Lehrern, Schülern oder auch Eltern: "Wir haben jetzt richtig Lust, da wir schon so lange auf unseren Einsatz warten", betont Landschoff.

Neben den Angeboten für Schülerinnen und Schüler hat sich die Gruppe auch die Erwachsenenbildung auf die Fahren geschrieben, wie Mitstreiterin und Molekularmedizinerin Noemi Bender betont: "In der Schule ist das Thema ja mittlerweile präsent, aber es gibt viele Erwachsene, die ihren Abschluss vor Jahrzehnten gemacht haben, ohne sich damit befasst zu haben." Deswegen biete eine Expertin auch Vorträge unter dem Titel "Was ist die Klimakrise?" in Volkshochschulen und anderen Einrichtungen an. Auch dazu könne man einfach auf der Webseite der "Scientists" anfragen.