Gähnende Leere: Das Thermalbad ist bereit für die Saison. Doch ob und wann das Freibad im Stadtteil Bergheim wieder öffnen darf, steht in den Sternen. Eigentlich wäre der Startschuss für die Saison schon am Ostersonntag gefallen. Foto: Rothe

Von Anica Edinger

Heidelberg. Sonne satt, Temperaturen weit über 20 Grad – und das schon seit Wochen: Für das Heidelberger Thermalbad, das am Ostersonntag normalerweise seine Pforten geöffnet hätte, wäre es ein Traumstart in die Saison geworden. Doch die Einschränkungen im öffentlichen Leben aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus treffen landauf landab auch die Schwimmbäder hart. Sehr hart.

Peter Erb jedenfalls, der Geschäftsführer der Stadtwerke Heidelberg Bäder, sagt: "Es sieht nicht rosig aus." Sollten die Kontaktbeschränkungen weiter bestehen bleiben, dann ist Erb nicht sicher, ob er die Freibäder in diesem Jahr überhaupt noch öffnen kann. Er sagt: "Wenn ich im Tiergartenbad etwa nach 1500 Besuchern niemand mehr reinlassen darf, dann lasse ich das Bad lieber zu." Er wolle sich die Szenen, die sich unter solchen Umständen unter den Schwimmwilligen in den Warteschlangen abspielen könnten, gar nicht erst vorstellen. "Es gab auch schon in der Vergangenheit Leute, die bei langen Wartezeiten bei extrem heißem Wetter über den Zaun ins Bad geklettert sind", erinnert sich Erb.

Eine Öffnungsperspektive könnte sein, die Liegewiese abzusperren – und nur das Schwimmen zu erlauben. Foto: Rothe

Ein Szenario, das sich der Bäder-Chef für eine potenzielle Eröffnung in den kommenden Wochen oder Monaten vorstellen könnte, wäre, dass die Liegewiesen konsequent geschlossen bleiben. "Sodass die Besucher auf jeden Fall die Möglichkeit haben, zu schwimmen", erklärt Erb. Das Virus jedenfalls könne im Chlorwasser laut einem entsprechenden Schreiben des Umweltbundesamtes nicht überleben. "Im Wasser stellt das kein Problem dar", sagt Erb.

Von der Deutschen Gesellschaft für das Badewesen gäbe es zudem bereits entsprechende Empfehlungen für Hallenbäder. Demnach sollten jedem Badegast 4,5 Quadratmeter zum Schwimmen zur Verfügung stehen. Für das Thermalbad hieße das laut Erb, dass man zwischen 100 und 150 Badegäste gleichzeitig einlassen könnte. Die Bahnen könnten mit Leinen abgesperrt werden und Bademeister darauf achten, dass nicht zu viele Menschen gleichzeitig schwimmen.

Die Einhaltung der Abstandsregeln dagegen auf der Liegewiese zu regulieren: "Das wäre ein Wahnsinnsaufwand", sagt Erb, "und ist fast nicht umsetzbar". Zumal bei entsprechend schönem Wetter und in der Ferienzeit im Thermalbad schon bis zu 4000, im Tiergartenbad bis zu 8000 Badegäste zu erwarten seien. Stadtwerke-Pressesprecherin Ellen Frings appelliert deshalb schon jetzt an Besucher: "Wenn die Bäder wieder öffnen, dann liegt ganz viel Verantwortlichkeit bei jedem Einzelnen, dass sie auch geöffnet bleiben dürfen."

Abstandsregeln im Kleinkindbereich einhalten? Für Bäderchef Peter Erb ein Ding der Unmöglichkeit. Foto: Rothe

Auch Erb sagt: "Man wird dann Geduld brauchen und muss solidarisch sein." Im Betrieb warteten alle gerade gespannt die Ansagen aus Stuttgart ab. In der kommenden Woche könnte es laut Erb eventuell Neuigkeiten geben. Ziemlich sicher ist er sich schon jetzt, dass die Öffnung des Kleinkindbereichs mit einem besonders großen Fragezeichen versehen ist. "Dort sind die Abstandsregeln überhaupt nicht einzuhalten", sagt Erb.

Den finanziellen Schaden, den die Stadtwerke aufgrund der Schließung erleiden, hat man jedenfalls schon ausgerechnet: Sollten alle Bäder bis Ende Juni geschlossen bleiben, läge er laut Erb bei rund 300.000 Euro. Dennoch hoffen auch die Mitarbeiter der Bäder natürlich inständig, dass sie bald wieder öffnen und arbeiten dürfen. Das Thermalbad jedenfalls steht in den Startlöchern. Das Tiergartenbad wird laut Erb gerade für den Saisonstart – er wäre eigentlich am 10. Mai – vorbereitet. Die Hoffnung stirbt bekanntermaßen zuletzt.