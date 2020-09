Von Anica Edinger

Heidelberg. Wenn am kommenden Montag Schülerinnen und Schüler auch in Heidelberg in den Schulbetrieb "unter Pandemiebedingungen" starten, wird nichts so sein wie in den Jahren zuvor. Das Coronavirus stellte alle Beteiligten vor bisher ungeahnte Herausforderungen. Doch laut einer RNZ-Umfrage an den Heidelberger weiterführenden Schulen, sind sie vorbereitet. Die Schulleitungen, Kollegien, Lehrer wie auch Schüler haben viele verschiedene Pläne entwickelt, wie der Schulstart trotz Virus gelingen kann. Ein Überblick.

> Hygiene: Die Schulen haben eingekauft – und sich weitgehend mit Desinfektionsmittel eingedeckt. An der Internationalen Gesamtschule (IGH) wurden gerade noch die letzten berührungsfreien Desinfektionssäulen bestellt, an der Marie-Baum-Schule werden die Mittel sogar selbst hergestellt. "Zu Beginn des Shutdowns, als Desinfektionsmittel Mangelware waren, hat unser Chemielehrer Herr Dicke Desinfektionsmittel hergestellt und an Hausärzte gespendet", heißt es von der Wieblinger Berufsschule. An der Elisabeth-von-Thadden-Schule in Wieblingen wurden auch die Klassenzimmer mit Hand- und Oberflächendesinfektionsmittel ausgestattet, um bei einem Raumwechsel alles hygienisch zu hinterlassen. Gleiches gilt für das St.-Raphael-Gymnasium in Neuenheim. Dort wurden sogar Spuckschutze auf den Lehrerpulten installiert. Dennoch setzen die Schulen vor allem auch auf regelmäßiges Händewaschen. Das sei viel wichtiger als Desinfektionsmittel, heißt es aus dem Hölderlin-Gymnasium. Deshalb wurden auch am Bunsen-Gymnasium sowie an der Julius-Springer-Schule die Klassenzimmer mit Flüssigseife und teilweise mit Einmalhandtüchern ausgestattet.

> Tablets: Einige Schulen, die Bedarf angemeldet hatten, wurden oder werden in den kommenden Tagen noch von der Stadt mit Tablets versorgt, die im Rahmen des Sofortausstattungsprogramms von Bund und Land bestellt wurden. Somit, aber auch durch erweiterte Angebote der Schulen, werde sich die Situation rein ausstattungstechnisch sicher verbessern, heißt es aus der Julius-Springer-Schule. Auch an der IGH wurde dank des Engagements von Eltern und Lehrern von schulischer Seite ein Verleihprogramm auf die Beine gestellt, sodass die Versorgung aller Schüler gewährleistet ist. Dennoch ist auch Realität: "Wir sind noch weit davon entfernt, dass alle Schülerinnen und Schüler mit einem Tablet ausgestattet sind. Hierfür wären noch Unmengen an Geldern notwendig", berichtet Steffen Englert, Schulleiter am St.-Raphael-Gymnasium. Auch die Kollegen arbeiteten nur mit ihren eigenen Geräten. "Hier müssen wir unbedingt anfangen, aufzurüsten, damit das Arbeiten für alle Beteiligten effizienter und einfach wird."

> Fernlernen:Verglichen mit den plötzlichen Schulschließungen im März konnten sich die Schulen nun darauf einrichten, dass vereinzelt weiter auf Fernlernen gesetzt werden muss – etwa, wenn einzelne Klassen aufgrund einer Corona-Infektion temporär in Quarantäne müssen. An der Marie-Baum-Schule etwa wurden deshalb schon im März in jedem Jahrgang Lehrerteams gegründet, die den Unterricht des neuen Schuljahres auf den beiden Säulen Präsenz und Online entwickelten. Demnach wird fortan der Online-Unterricht auch in Präsenzzeiten den Unterricht unterstützen. Dies ermögliche auch Schülern, die lang- oder kurzfristig physisch nicht am Unterricht teilnehmen können, auf dieses Angebot zurückgreifen. Zudem beginnt die Marie-Baum-Schule das Schuljahr mit einem Projekt: "Schule in Zeiten von Corona". Dabei werden die digitalen Kompetenzen der Schüler so trainiert, dass sie am Online-Unterricht teilnehmen können. Vereinzelt fanden auch während des Sommers Schulungen statt, insbesondere für Lehrkräfte. Allerdings weist Steffen Englert vom Raphael-Gymnasium darauf hin, dass jeder auch eine Zeit des Abstands von seinem Arbeitsplatz brauche. Deshalb sei auch im Vorfeld der Ferien im Hinblick auf das Unterrichten mit neuen Medien viel passiert. Am Thadden-Gymnasium etwa wurden Lehrerinnen und Lehrer im Rahmen des schulischen Medienentwicklungsplanes geschult – speziell im Hinblick auf die Plattformen "Moodle" oder auch auf Microsoft Teams. "Wir fühlen uns gerüstet", so Schulleiter Heinz-Martin Döpp, "egal in welcher Form das Lernen und Lehren vonstatten gehen wird." Ähnliches gilt am Bunsen-Gymnasium: "Es wurden technische Voraussetzungen geschaffen, um ein Unterrichten aus der Ferne hinein in die Schule zu realisieren", so Schulleiter Volker Nürk. Zudem hätten schulinterne Fortbildungen stattgefunden, die von versierten Kolleginnen und Kollegen durchgeführt wurden, auch mit Unterstützung der Eltern. "Hier war ein großartiges Engagement spürbar, das uns in Sachen Digitalisierung stark vorangebracht hat", so Nürk. Gleiches gilt für die Julius-Springer-Schule, wo seit März in Sachen Digitalisierung und Medienkompetenz sehr viel passiert sei. Am Bunsen-Gymnasium soll es zudem, wie an der Marie-Baum-Schule, auch möglich sein, dass Schüler aus der Ferne per Videoschaltung am Unterricht teilnehmen. Und am Hölderlin-Gymnasium arbeitete man an der Optimierung von "Moodle", wohingegen das an der IGH längst gut funktioniert – dort wird die Plattform seit 2003 genutzt.

> Risikogruppe: Einige Schulen bereiten sich darauf vor, dass Lehrerinnen und Lehrer, die in Hinblick auf das Coronavirus zur Risikogruppe gehören, nicht zur Schule kommen können. An der IGH etwa sind das rund fünf Prozent. Vor allem im fachpraktischen Bereich stelle das die Gesamtschule vor große Herausforderungen, wie der neue Schulleiter Roland Maier berichtet. "Über Fernlernunterricht kann zum Beispiel der Technikunterricht nicht dauerhaft sinnvoll stattfinden." Das Kultusministerium habe zwar die Bereitstellung von Mitteln für Vertretungslehrkräfte für mehr Präsenzunterricht angekündigt – "ob sich aber Personen für genau die bei uns entstehenden Lücken finden, ist alles andere als sicher". Vom Hölderlin-Gymnasium heißt es dazu: "Jeder Ausfall ist schwierig, es kann zu Engpässen kommen." Vergleichbar äußert sich die Julius-Springer-Schule: "Das ist nicht einfach." Dennoch sei die Situation – Stand heute –noch gut zu bewältigen – was auch für einen Großteil der anderen befragten Schulen gilt.

> Abstand: Zwischen Schülerinnen und Schülern gilt das Abstandsgebot von anderthalb Metern nicht. Aber wie kann man die Schülermassen entzerren – insbesondere am Morgen? Manche Schulen setzen auf einen gestaffelten Schulstart, am St.-Raphael-Gymnasium beginnt der Unterricht etwa nicht immer zur ersten Stunde und endet nicht zur sechsten oder siebten. Auch an der Julius-Springer-Schule beginnt der Unterricht nicht für alle gleichzeitig. Und die Marie-Baum-Schule plant, den Unterrichtsbeginn jahrgangsweise um fünf bis zehn Minuten zu entzerren. Am "Hölderlin" dagegen setzt man darauf, dass die Schülerinnen und Schüler zu Schulbeginn alle zügig in ihre Klassenzimmer gehen. So auch am Bunsen-Gymnasium. Da auch an der Thadden-Schule laut Leiter Döpp ein gestaffelter Schulstart keinen Sinn machen würde, ist die Schule kreativ geworden: "Wir haben die Schulglocke ausgeschaltet, sodass die Unterrichtsstunden individuell begonnen und beendet werden können, um Ansammlungen und Gedränge auf den Fluren und in den Treppenhäusern zu vermeiden." Zudem setzen alle Schulen auf Einbahnstraßen in den Gebäuden, außerhalb des Klassenzimmers müssen Masken getragen werden.

> Abiturjahrgang: Alle befragten Schulleiterinnen und Schulleiter sind sich in einem einig: "Der jetzige Abiturjahrgang ist der Jahrgang, den Corona am schlimmsten trifft", wie Andrea Merger vom Hölderlin-Gymnasium sagt. "Weniger Gemeinschaftserlebnisse, keine Studienfahrt, anspruchsvolle Leistungssituation", erklärt Merger weiter. Und auch Nürk vom Bunsen-Gymnasium findet, dass es "wirklich bitter" ist, dass etwa die Studienfahrten entfallen. Das sei für viele einer der Höhepunkte im Schulleben. Ersetzt werden kann das nicht, dafür wurde vom Kultusministerium hinsichtlich der Lern- und Stoffsituation Abhilfe geschaffen: Die Prüfungstermine wurden nach hinten verschoben, in den Mai. Außerdem wird die Zahl der zur Auswahl stehenden Aufgaben erhöht. Die Schulen schaffen zudem individuell zusätzliche Förderangebote – nicht nur für Abiturienten, sondern auch für andere Schülerinnen und Schüler, die Förderbedarf anmelden. Zudem laufen noch diese Woche die "Lernbrücken" – ein Lern- und Förderprogramm des Landes, an dem auch in Heidelberg viele Kinder und Jugendliche teilnehmen.