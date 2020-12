Von Anica Edinger

Heidelberg. Auf keinen Fall werde sie die Grundschulen und Kitas schließen: Das hatte die baden-württembergische Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) noch vor gut drei Wochen im Klub-K des Karlstorbahnhofs beteuert. Doch in diesen drei Wochen ist viel passiert – und heute sieht alles ganz anders aus. "Die Kindertageseinrichtungen, die Kindertagespflege sowie die Schulen bleiben grundsätzlich geschlossen", teilt nun auch die Stadt mit. Viele Eltern stehen damit wieder vor einem Betreuungsproblem.

Doch für eine Notbetreuung an Schulen und Kitas bis zum Start der regulären Weihnachtsferien am 23. Dezember wird gesorgt. Das Kultusministerium hat jetzt Orientierungshilfen für die Träger der Einrichtungen gegeben. Das sind die wichtigsten Fragen und Antworten.

Für wen gibt es die Notbetreuung? Die Notbetreuung wird eingerichtet für Kita-Kinder, Schüler der Grundschulen aller Klassenstufen, Kinder der Grundschulförderklassen und Schulkindergärten, Schüler der Klassenstufen 5 bis 7 sowie Schüler aller Klassenstufen der Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentren. Die Schließzeiten beziehungsweise Betriebsferien der Kitas sowie die Schulferien werden nicht durch eine Notbetreuung abgedeckt.

Wer hat Anspruch auf Notbetreuung? Anspruch auf die Notbetreuung haben Kinder, bei denen beide Sorgeberechtigte beziehungsweise die oder der Alleinerziehende von ihrem Arbeitgeber am Arbeitsplatz als unabkömmlich gelten und die auch nicht von einer außenstehenden Person betreut werden können. Dies gilt für Präsenzarbeitsplätze ebenso wie für Homeoffice-Arbeitsplätze. Es kommt also nicht darauf an, ob die berufliche Tätigkeit in der kritischen Infrastruktur erfolgt. Auch Kinder, für deren Kindeswohl eine Betreuung notwendig ist, haben einen Anspruch auf Notbetreuung. Auch wenn andere schwerwiegende Gründe, zum Beispiel pflegebedürftige Angehörige oder ehrenamtlicher Einsatz in Hilfsorganisationen, Rettungsdiensten oder Feuerwehren, vorliegen, ist eine Aufnahme in die Notbetreuung laut Kultusministerium möglich.

Wie ist die Aufnahme in die Notbetreuung zu "beantragen"? Es gibt keine Formvorschriften für die Beantragung oder den Nachweis der Voraussetzungen für die Aufnahme in die Notbetreuung. Das heißt: Es reicht aus, wenn die Erziehungsberechtigten gegenüber dem Träger der Schule oder der Kindertageseinrichtung beziehungsweise Kindertagespflegestelle mündlich, fernmündlich, schriftlich, auch elektronisch, ihren Anspruch geltend machen. Die genauen Regelungen können die Träger oder Einrichtungen selbstständig festlegen. Es gilt aber der dringende Appell des Kultusministeriums an die Erziehungsberechtigten, die Notbetreuung wirklich nur dann in Anspruch zu nehmen, wenn dies zwingend erforderlich ist.

Welchen Umfang hat die Notbetreuung? Die Notbetreuung deckt die gleichen Tage und Zeiten ab, in denen ein Kind ansonsten in der Kindertageseinrichtung beziehungsweise der Kindertagespflege beaufsichtigt oder betreut worden wäre. In der Schule deckt die Notbetreuung die gleichen Tage und Zeiten ab, in denen ein Kind ansonsten in der Schule beschult worden wäre. Es sind also die Zeiten nach Stundenplan einschließlich der Ganztagsangebote sowie der kommunalen Betreuungsangebote abzudecken.

Welche Vorgaben gibt es für die Durchführung der Notbetreuung? Die Notbetreuung soll in möglichst kleinen und konstanten Gruppen durchgeführt werden. Die Gruppen der Notbetreuung müssen nicht zwingend mit der bisherigen Gruppenbildung übereinstimmen, wenngleich dies laut Kultusministerium wünschenswert wäre. Eine einrichtungsübergreifende Gruppenbildung ist nicht zulässig.

Wer führt die Notbetreuung durch? Die Notbetreuung wird von dem Personenkreis durchgeführt, der das Angebot auch normalerweise bereitgestellt hätte. Das heißt konkret, dass die Unterrichtszeiten etwa von Lehrkräften abgedeckt werden. Die Nachmittagsbetreuung von Grundschulkindern in Heidelberg übernimmt der Verein Päd-Aktiv. Er macht im Auftrag der Stadt ein Extra-Angebot in den Weihnachtsferien: Vom 4. bis zum 8. Januar können Kinder, die den bereits genannten Kriterien entsprechen, zusätzlich kostenpflichtig betreut werden.