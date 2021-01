Kirsten Dressel kümmert sich hingebungsvoll um die Mauersegler – auch an ihrem Haus in Rohrbach hat sie Nistkästen angebracht. Doch es werden noch viel mehr gesucht. Foto: Philipp Rothe

Von Maria Stumpf

Heidelberg. Sie ähneln Schwalben, sind aber nicht verwandt – und leben fast immer im Flug: die Mauersegler. Sie verbringen den Winter in Afrika, ab Ende April/Anfang Mai erklingen ihre "sriih-sriih-Rufe" dann auch wieder in der Region. Der Vogel ist extrem standorttreu – was ihm zum Verhängnis werden kann. Denn das Finden der alten Orte wird immer schwieriger für die Flugkünstler: Weil Dächer saniert und Fassaden erneuert oder alte Häuser abgerissen werden, ohne auf die reinen Gebäudebrüter zu achten.

"Wie die rumsausen! Das ist unendlich faszinierend", freut sich Kirsten Dressel über ihre gefiederten Freunde. 14 Nistkästen hängen an ihrem Haus in Rohrbach hoch oben unter dem Dach. Jedes Frühjahr wartet sie als überzeugter Mauersegler-Fan auf deren Rückkehr aus Afrika und staunt doch immer wieder, wie diese aus dem Gleitflug heraus mit 120 Stundenkilometer punktgenau ihre Heidelberger Nistplätze ansteuern. "Das kann man gar nicht beschreiben, das muss man gesehen haben", schwärmt sie.

Begeisterung pur spricht aus ihr. "Die Vögel hüpfen nicht auf Bäumen oder Dächern herum. Sie kommen angeflogen – und ehe man es richtig mitbekommt, sind sie in einer Ritze zu ihrem Nistplatz verschwunden." Außerhalb der Brutzeit verbringt der Mauersegler sein Leben fast ausschließlich in der Luft. Er ernährt sich von Insekten, die er fliegend erbeutet. Hauptbestandteil sind Spinnentiere, Schwebfliegen oder Mücken.

Dressel, auch Mitglied in der Heidelberger Gruppe des Naturschutzbundes (Nabu), kümmert sich seit einigen Jahren zusammen mit weiteren Unterstützern darum, dass die Brutplätze der Mauersegler in Heidelberg erhalten bleiben oder ein Ersatz mit speziellen Nisthilfen geschaffen wird. Denn die Niststätten sind zwar gesetzlich geschützt, auch außerhalb der Brutzeit. "Aber sie werden viel zu oft übersehen und zugemauert, weil die Tiere keine Kotspuren rund um den Nistplatz hinterlassen und als solche nicht erkannt werden", erklärt Frau Dressel das Dilemma.

Zurzeit gebe es viele eingerüstete Häuser in der Stadt. "Da gehe ich dann vorbei, frage nach den Bauherren und den Architekten oder erkläre den Dachdeckern vor Ort, worum es geht. Viele unterstützen die Sache dann." Nach einem Aufruf für mehr Nistkästen in der Stadt im Frühjahr 2020 in der RNZ habe sich zum Beispiel ein Bauherr in der Sofienstraße gemeldet und angeboten, welche an seinem Hotel anzubringen. "Nun hängen an der Westfassade elf Kästen und um die Ecke, an der Nordfassade, ein Kasten." Mit Glück könnte sich schon in der kommenden Saison dort eine neue Kolonie entwickeln.

Holznistkästen könne man auch leicht selbst bauen. "Es gibt sie aber auch in verschiedenen Formen zu kaufen und Schlupflöcher sind auch in der Außendämmung von neuen Gebäuden integrierbar", erklärt Dressel. "Wenn wir wissen, wo Mauersegler sind, helfen wir gerne. Aber wir sind dabei eben auf die Rückmeldung der Bevölkerung angewiesen."

Info: Wer Nistplätze anbieten möchte, meldet sich bitte per E-Mail an mauersegler-heidelberg@gmx.de.