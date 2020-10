Von Birgit Sommer

Heidelberg. Das war tatsächlich möglich in Corona-Zeiten: ein Gourmet- und Weinfestival für alle Sinne. Martin Scharff, der Patron der Schlossweinstube, hatte die Idee vom Frühling in den Herbst transportiert, der hohe Königssaal war ihm jetzt ein Restaurant mit viel Platz und Luft und hochmoderner Lüftungsanlage. Der Tischplan war mit der Stadtverwaltung abgestimmt: "Die Sicherheit der Gäste und Mitarbeiter ist mir wichtig", sagte Scharff.

Harald Wohlfahrt war gekommen, 25 Jahre lang als Deutschlands bester Koch gerühmt und Lehrmeister fast aller Spitzenköche des Landes. Scharff selbst war zwei Jahre lang bei ihm in Baiersbronn, vor 26 Jahren, als Wohlfahrt mit seiner Kunst schon zwei Michelin-Sterne verdient hatte.

Jetzt hatten sie gemeinsam ein Menü entworfen, das von der Variation von der Wachtel und Gänseleber über Heilbutt mit gepickeltem Kürbisgemüse bis zum Odenwälder Rehrücken mit Innereien-Creme reichte. 13 Rehe hatte die Odenwälder Forstgemeinschaft dafür innerhalb von zwei Wochen geliefert, tagelang wurden sie zerlegt. "Schussfrisch" wollte Wohlfahrt das Wild haben: "Innereien verarbeiten, das geht nur vom frischen Tier." Kochen mit Kollegen, die seine Handschrift kennen, das macht Wohlfahrt ab und zu. Ansonsten gibt er Online-Kochkurse in der "Meisterklasse" und komponiert Saucen und Fertig-Menüs für die Scheck-Märkte: "Ich bin eine Ich-AG." Martin Scharff, findet er, hat Gastronomieblut. Mit dem Michelin-Stern, den er vor vielen Jahren erkocht hatte, habe er sich sein eigenes Zeugnis geschrieben, erklärte Wohlfahrt.

Und was er wohl für ein Chef war? "Sehr ruhig und konsequent", meinte Scharff genauso wie Eva Heß. Die Chocolatière vom Dilsberg arbeitete von 1991 bis 1996 bei Wohlfahrt als Chef Pâtissière. Und sehr fordernd sei er. "Die Arbeit nahm die ganze Lebensenergie in Anspruch, und sie hat mein Qualitätsbewusstsein geprägt", sagt Heß. Noch heute schrecke sie aus dem Schlaf mit der Angst: Ich habe vergessen, den Brioche rauszulegen... Ihr Dessert mit Variationen ihrer Lieblingsfrucht Apfel und warmem Schokoladenbiskuit hat sie mit dem ehemaligen Chef nicht abgesprochen: "Ich weiß, was Herrn Wohlfahrt gefällt", verkündete sie selbstbewusst.

"Jeder Teller hat hier elf Handgriffe gebraucht", erklärte Scharff zu den einzelnen Menüteilen. 15 Köche standen dafür in der Küche, zwölf professionelle Servicekräfte brachten sie an die Tische, ebenso wie feinste Rohmilchkäse von Volker Waltmann. Und natürlich die Weine, die größtenteils aus dem Weingut von DFB-Präsident Franz Keller in Oberbergen stammten. Aber auch Katrin Wind aus Arzheim bei Landau – vom "Feinschmecker" wurde sie 2018 als Newcomerin des Jahres ausgezeichnet – hatte Weine mitgebracht, zum Beispiel den Sauvignon Blanc Fumé, der zur gegrillten Jakobsmuschel auf Risoni-Fenchel-Risotto besonders gut passte. Die Besonderheiten der Weine brachte Sommelier Kevin Czok den Gästen des Gourmetabends näher. Und auch die Musik von der Bühne fehlte nicht.

"Eine tolle Atmosphäre", stellte Karl Breer fest. Der Heidelberger FDP-Stadtrat, der an diesem Abend mit seiner Frau auch ein bisschen seine Silberhochzeit nachfeierte, fand das Restaurant-Konzept im Königssaal perfekt umgesetzt: "Wegen Corona mache ich mir hier keine Sorgen." Die Weine erinnerten ihn ein bisschen an seine Studentenzeit, als er mit seinem Onkel für dessen Gaststätte die Erzeugnisse von Franz Keller direkt in Oberbergen abholte. "Absolut gelungen", sagte auch die Heidelbergerin Gabi Dietz-Wölfer zum Gourmet-Abend. Möglicherweise sei dies der letzte große kulinarische Genuss angesichts der nächsten Wochen der Pandemie und des Verzichts auf Restaurantbesuche, fürchtete sie.

Martin Scharff will das sicherlich nicht hoffen, hat er doch in seiner gesamten Schloss-Gastronomie seit März 1,5 Millionen Euro an Umsatz verloren. "Ich hatte keine Großveranstaltungen mehr." Und seine Mitarbeiter befinden sich teilweise immer noch in Kurzarbeit. Das Oktoberfest "Bergzauber" und ab Ende November das Wintervarieté könnten hier noch etwas retten.