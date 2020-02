Heidelberg-Wieblingen. (sle) Schlaglöcher, Pfützen und eine fehlende Randbefestigung: Die Maaßstraße in Wieblingen ist in einem desolaten Zustand. Damit soll allerdings bald Schluss sein. Anfang März startet die Umgestaltung der Straße. Sie wird zwischen der Wallstraße (Elisabeth-von-Thadden-Platz) und der Neckarhäuser Straße (OEG-Haltestelle "Wieblingen Mitte") umfassend erneuert und umgebaut. Nicht nur die Schlaglöcher sollen dann verschwinden, sondern auch die Gehwege.

Hier soll eine Mischverkehrsfläche ohne Bordsteine entstehen. So sollen die Autofahrer den verkehrsberuhigten Bereich besser erkennen und damit die Verkehrssicherheit erhöht werden. Die Bauarbeiten beginnen am Montag, 2. März, und dauern voraussichtlich bis November.

180 Meter wird der neu gestaltete Abschnitt lang sein, in dem künftig alle – Fußgänger, Rad- und Autofahrer – den gesamten Straßenquerschnitt nutzen können. Aufpflasterungen sollen an die Geschwindigkeitsbegrenzung erinnern: Hier darf nur Schrittgeschwindigkeit gefahren werden. Durch seitliche Pflastersteine aus Naturpflaster und Asphalt soll ein ortstypisches Straßenbild erzeugt werden. Die rund 200 Quadratmeter große Parkplatzfläche wird befestigt und geordnet; vorgesehen sind zehn Parkplätze.

In der Straßenmitte wird künftig eine Entwässerungsrinne verlaufen – dadurch läuft das Regenwasser künftig besser ab. Zusätzlich werden die Stadtwerke die Strom- und Wasserleitungen erneuern und die Gas-Hausanschlüsse überprüfen. Die Telekom erneuert auf der Nordseite der Maaßstraße eine ältere Telefonleitung. Die Kosten für die Maßnahme liegen bei rund 565.000 Euro.

Während der Bauarbeiten muss die Maaßstraße zwischen Wallstraße und Neckarhäuser Straße für den Durchgangsverkehr voll gesperrt werden. Die Stadt bittet um Verständnis. Der Autoverkehr wird über die Mannheimer Straße und den Grenzhöfer Weg umgeleitet, der Radverkehr über die Wallstraße und Adlerstraße. Für die Buslinie 34 ergeben sich keine Änderungen. Für Fußgängerinnen und Fußgänger ist der Durchgang in der Maaßstraße frei: Sie werden fußläufig an der Baustelle vorbeigeführt.

Die Bauarbeiten beginnen an der Wallstraße und wandern in 30-Meter-Abschnitten Richtung Neckarhäuser Straße. In Abhängigkeit vom Baufortschritt ist für die Anwohner die Zufahrt zu ihren Grundstücken möglich.

Die Mülltonnen werden entsprechend dem Abfallkalender freitags geleert. Die Baufirma wird hierfür die Mülltonnen an einen Sammelpunkt bringen. Dort werden die Tonnen geleert. Anschließend werden sie von der Baufirma zu den Grundstücken zurückgebracht. Die Anwohner werden gebeten, ihre Tonnen am Donnerstag bis 13 Uhr frei zugänglich zur Abholung bereitzustellen. Zuvor sollten die Mülltonnen gekennzeichnet werden, um Verwechslungen zu vermeiden.

Im Falle einer Sperrmüllanmeldung werden die Anwohner gebeten, die Abholung mit der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung abzustimmen. Weitere Informationen zur Müllabfuhr gibt es bei der Hotline "Saubere Stadt" unter Telefon: 06221/5829999 (Montag bis Donnerstag von 8 bis 16 Uhr und Freitag von 8 bis 13 Uhr) und im Internet unter www.heidelberg.de/abfall