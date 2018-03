Heidelberg. (pol/mare) Fünf Drogendealer sind über fliegende Drogen gestürzt - buchstäblich. Denn im Januar hat ein 34-Jähriger versucht, seine Drogen vor der Polizei zu verstecken, indem er sie aus dem Fenster seiner Wohnung in der Bahnstadt warf. Hat nicht funktioniert: Der mutmaßliche Drogendealer wanderte ins Gefängnis. Und mit ihm nun vier weitere Verdächtige, die ihm Zuge der Ermittlungen überführt wurden. Das teilen die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim in einer gemeinsamen Erklärung mit.

Die fünf Männer im Alter zwischen 18 und 34 Jahren wurden demnach dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt. Dieser erließ jeweils Haftbefehl. Die Beschuldigten stehen im dringenden Verdacht, Marihuana in nicht geringer Menge besessen zu haben, um es gewinnbringend als Einnahmequelle zu verkaufen.

Rückblick: Am späten Freitagabend des 19. Januar wurde der Polizei gemeldet, dass es aus der Wohnung des 34-jährigen Tatverdächtigen in der Bahnstadt stark nach Marihuana rieche. Bei der Überprüfung der Wohnung des Tatverdächtigen entdeckten die Polizeibeamten unterhalb des Zimmerfensters des betreffenden Appartements zwei verpackte Beutel mit annähernd 600 Gramm Drogen. Der Mann steht im dringenden Verdacht, das Rauschgift aus dem Fenster geworfen zu haben, als die Polizei kam. In der Wohnung selbst wurde zudem weiteres Beweismaterial sowie mutmaßliches Dealgeld sichergestellt.

Die Kriminaldauerdienst und das Rauschgiftdezernat der Kriminalpolizeidirektion in Heidelberg übernahmen nun den Fall. Bei den Ermittlungen konnte der 34-Jährige einer gambischen Tätergruppierung zugeordnet werden, gegen die bereits seit August 2017 ermittelt wurde. Ein 29-jähriger Gambier wurde als Kopf der Rauschgift-Händlergruppe identifiziert, die aus einer Heidelberger Flüchtlingsunterkunft heraus den Marihuana-Handel organisierte.

Bei einem Scheingeschäft wurden sowohl er als auch sein 19-jähriger Bruder festgenommen. Bei der anschließenden Vollstreckung von insgesamt acht Durchsuchungsbeschlüssen stellte die Polizei weiteres Dealgeld sowie Drogen sicher. Dabei nahm die Kriminalpolizei in Eppelheim einen 29-Jährigen fest, bevor Anfang März ein weiterer 18-jähriger Mittäter, der als Kurier agierte, festgenommen wurde.

Insgesamt wurden circa 6500 Euro Dealgeld und etwa 2,3 Kilogramm Marihuana sichergestellt.

Nach den vorläufigen Festnahmen wurden die Verdächtigen dem Ermittlungsrichter beim Amtsgericht Heidelberg vorgeführt, welcher auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg Haftbefehle erließ. Anschließend wurden die fünf Männer in verschiedene Justizvollzugsanstalten eingeliefert.