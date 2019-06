Heidelberg. (bik/dns/pne) Bei den momentanen Temperaturen wird fast jeder Arbeitsplatz zur Sauna. Manche Beschäftigten haben es aber besonders schwer. Die RNZ hat sich auf die Suche gemacht nach den heißesten Berufen der Stadt.

Theaterschauspieler: Vormittags knallt die Sonne auf die Bühne im Schlosshof. Dort versucht Schauspieler Marco Albrecht als Van Helsing, "Dracula" auf die Schliche zu kommen. Bei den Proben trägt er zwar ein leichteres Kostüm, doch abends ist er dick eingepackt und schwitzt unter der Perücke. "Wir sind der Technik dankbar für Wasser und Eiswürfel, und die Maske versorgt uns mit Sonnencreme", sagt Albrecht. Das Schöne am Schloss: Abends weht dort ein laues Lüftchen. Und im Freien spielt er sowieso gerne - nach einem Jahr im Kunstlicht der Theaterbühne.

Feuerwehrmann: Helm, Jacke, Überhose und Handschuhe: Rückt die Heidelberger Berufsfeuerwehr aus, ist diese Montur Pflicht. 30 bis 33 Kilogramm müssen die Einsatzkräfte im Ernstfall zusätzlich mit herumschleppen. "Wenn es möglich ist, geben die Einsatzleiter jedoch Marscherleichterung", sagt Holger Schlechter, stellvertretender Leiter der Berufsfeuerwehr. "Dann dürfen sie ihre Jacke, ihren Helm oder das Atemschutzgerät ablegen." Außerdem werde darauf geachtet, dass immer genügend Getränke mit an Bord seien. Und sollte es mit einem Einsatz doch mal länger dauern, gibt es da noch den Verpflegungstrupp. "Der sorgt für Nachschub an kalten Getränken."

Wie sich die Heidelberger bei der Hitze abkühlen Kamera: Dominik Rechner / Interview und Produktion: Vanessa Dietz

Schornsteinfeger: Während die Sommer in den letzten Jahrzehnten gefühlt immer heißer wurden, ist es für Schornsteinfeger leichter geworden. "Heute sind viele Speicher in den Häusern gedämmt", sagt der Heidelberger Schornsteinfeger Armin Theisen. Und dennoch kletterten die Temperaturen dort momentan oft auf bis zu 70 Grad. "Wenn man da rauskommt, weiß man, was man geschafft hat", sagt Theisen. Hinzu kommt die schwarze Montur. "Die weist die Wärme auch nicht gerade ab." Immerhin: Bei Hitze schickt Theisen seine zwei Angestellten auch mal früher in den Feierabend. "Ich will ja nicht, dass meine Männer verbrennen."

Bauarbeiter: Täglich steht der Trupp der Baufirma Wolff und Müller in der hinteren Hauptstraße in der Baugrube. Dort wird die Kanalisation saniert und derzeit das Pflaster neu gelegt. Schatten gibt es hier zwischen 11 und 16 Uhr so gut wie gar nicht, die Bauarbeiter müssen trotzdem an’s Werk. "Wir müssen halt viel Wasser trinken. Das wird auch - genau wie Sonnenschutz - vom Unternehmen gestellt", erklärt ein Vorarbeiter. "Wenn möglich, passen wir auch die Arbeitszeiten an." Das bedeute, dass die Bauarbeiter früher kommen und früher nach Hause gehen - oder der Arbeitstag verkürzt wird. "Aber das geht leider nicht immer."

Döner-Verkäufer: "Wir sind die Hitze ja gewöhnt", erklärt Ergün, als er mit einem kalten Wasser im Yufka’s-Döner am Marktplatz sitzt. Sonst steht er wie seine Kollegen zwischen Grill und Holzkohle-Ofen. "Außer Schwitzen und viel Trinken bleibt uns da nicht viel übrig", erklärt er. "Eine Klima-Anlage haben wir nicht, wir können nur leichtere Kleidung anziehen und Türen und Fenster aufreißen." Aber das bringe bei der Hitze auch nicht wirklich viel.

Info: Wie sich die Heidelberger bei der Hitze abkühlen, sehen Sie im Video hier.