Heidelberg (ani). Vor zwei Wochen skizzierten die Fraktionen im Gemeinderat ihre Vorstellungen vom Haushalt 2021/2022. Die Grünen brachten 104 Änderungsanträge ein – einer sorgt nun für Ärger. Die Fraktion möchte, dass die städtischen Eigenbetriebe Überschüsse aus Corona-Hilfszahlungen (etwa: Kurzarbeit) an die Stadt zurückzahlen. So sollen die Einnahmen erhöht und verschiedene Projekte refinanziert werden. Das betrifft auch den städtischen Eigenbetrieb Theater und Orchester. Das Theater hatte 2020 ein positives Betriebsergebnis in Höhe von gut 1,36 Millionen Euro – laut Intendant Holger Schultze vor allem aufgrund von Erstattungen des Bundes aus der Kurzarbeit.

Schultze und Verwaltungsleiter Thomas Eisenträger betonen nun in einem Brief an den Gemeinderat, dass diese Überschüsse für die kommende Spielzeit dringend benötigt werden. Sie wehren sich deutlich gegen den Grünen-Antrag – und argumentieren auch juristisch: "Eine Zahlung des Eigenbetriebs an die Stadt ist aus rechtlichen Gründen nicht möglich: Sowohl die Betriebssatzung als auch die Finanzierungsvereinbarung verbieten eine Ausschüttung von Mitteln des Eigenbetriebs an die Stadt." Das Rechnungsprüfamt habe dies bestätigt.

Das Theater und Orchester wurde per Gemeinderatsbeschluss zum 1. September 2019 ein kommunaler Eigenbetrieb mit eigenem Rechnungswesen. Das bedeutet auch, dass das Haus selbst wirtschaftet und Rücklagen bilden kann. Den Wirtschaftsplan des Theaters für die Spielzeit 2021/2022 hatte der Gemeinderat erst am 18. März dieses Jahres mit großer Mehrheit, auch mit Stimmen der Grünen, beschlossen – und dabei dem Einsatz von Überschüssen für die zu erwartenden Defizite zugestimmt. Denn die Corona-Krise werde sich, so Schultze und Eisenträger, weiter auswirken: Es drohten Einnahmenverluste wegen geringerer Besucherzahlen. Zudem müssten aufwendige Hygienekonzepte finanziert werden. Sollten die Kurzarbeitsüberschüsse nicht in die laufende Spielzeit übertragen werden dürfen, drohe eine "enorme Schieflage, die aus eigener Kraft nicht zu bewältigen wäre", schreiben die Theaterleute. "Die Folgen wären radikaler Personalabbau im Bereich der Soloselbstständigen und eine Gefährdung des gesamten Spielbetriebs."

Auch die CDU übt massive Kritik an dem Grünen-Antrag. Dieser belege "einmal mehr die Geringschätzung der Grünen-Fraktion für unser städtisches Theater und Orchester", heißt es in einer Stellungnahme. Bereits vor der Gründung des Eigenbetriebs hätten die Grünen mit der Schaffung eines Beirates versucht, Einfluss auf das Theater auszuüben. "Wir sind froh, dass der Gemeinderat den Grünen-Vorstoß damals abgelehnt hat und werben dafür, dass der Gemeinderat den aktuellen Grünen-Antrag im Zuge der Haushaltsberatungen ebenfalls ablehnen wird", so CDU-Stadtrat Matthias Kutsch. Mit ihrem Antrag zeigten die Grünen zudem wenig Respekt vor dem hohen Gut der Freiheit der Kunst.

Die Grünen wehren sich in einer eigenen Stellungnahme: Sie hätten mit ihren Änderungsanträgen nicht nur Schwerpunkte etwa beim Klimaschutz gesetzt, sondern auch Einsparmöglichkeiten und Mehrerträge vorgeschlagen. So solle dafür gesorgt werden, dass die knappen Mittel fair verteilt werden. Die CDU dagegen habe noch keinen Vorschlag unterbreitet, woher das Geld zur Finanzierung künftiger Projekte und Aufgaben herkommen soll. "Trotz Kritik an zu hohen Schulden bleibt sie wirkliche Einsparvorschläge oder Einnahme-Verbesserungen schuldig." Das sei nicht vermittelbar, vor allem nicht, wenn "einzelne Betriebe Überschüsse erwirtschaften".

Zudem habe die Fraktion in ihrem Antrag keinen städtischen Partner explizit erwähnt. Es gehe darum, alle städtischen Unternehmen – also etwa auch Zoo, GGH, Heidelberg Marketing, Stadtwerke oder den "Heidelberger Frühling" – zu verpflichten, staatliche Hilfsangebote wie Kurzarbeit zu beantragen. "Warum die CDU-Fraktion nun unnötigerweise explizit das Theater ins Rampenlicht rückt, erschließt sich nicht." Der grünen Fraktion zu unterstellen, sie schätze die Kulturleistungen des Theaters nicht, sei "absurd und frei erfunden".