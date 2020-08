Von Julia Lauer

Heidelberg. Es war auf der Autobahn, Sascha Gallion fuhr Kilometer um Kilometer über grauen Asphalt, als ihm die Idee kam, von einem Ausbruch aus menschengemachter Trostlosigkeit zu erzählen. Der Illustrator, der in Heidelberg lebt, war damals auf dem Weg zum Comic-Seminar in Erlangen, an dem er teilnehmen wollte. Nun hatte er ein Thema: Um eine kleine Revolution inmitten einer grauen Stadt sollte es gehen, um Asphalt, Stadt und Zivilisation und um die Natur, die sich inmitten all dessen Bahn bricht.

Was ursprünglich als Kurzgeschichte angedacht war, hat Gallion jetzt, drei Jahre später, als Comic-Bändchen veröffentlicht. "Wildblumen", lautet der Titel. Immer freitags konnte er daran arbeiten, und das auch nur vormittags, bevor seine Tochter aus der Schule kam. Nun ist das Projekt geschafft. "Es hat mich schon immer beschäftigt, Comics zu zeichnen", erzählt der gelernte Mediengestalter. Comics seien vielseitig, sie ermöglichten, Inhalte aufs Wesentliche zu reduzieren und trotzdem auf Details nicht zu verzichten. "Dass es keine Dialoge gibt, ist meiner Faulheit geschuldet", gesteht er. Dabei wirkt er selbst kein bisschen um Worte verlegen; schon gar nicht, wenn es ums Zeichnen geht.

Seine Geschichte erzählt Gallion zunächst nur in graublauen Tönen. Erst jenseits des anonymen Großstadtlebens, in den Dachgärten weit über den Straßen, erscheint das Leben in seinem Comic schließlich doch noch in bunten Farben. Seine Erzählung hat er mit Bleistift auf Papier vorgezeichnet und dann mit Aquarell koloriert. "Ich mag es schief und krumm, und Aquarellfarben passen zu meinem Stil und zu meinem lockeren Strich", findet Gallion. Allerdings: Aquarellfarben machen nicht immer genau das, was man will. Sie verschaffen sich Raum und breiten sich aus – ungefähr so wie die Wildblumen in seiner Geschichte.

Als hätte er es vorausgeahnt: Obwohl die Idee zu seinem Comic schon 2017 entstand, tragen Gallions Figuren Masken – fast wie in Corona-Zeiten. Die abgebildete Hausnummer gibt Aufschluss über sein Geburtsjahr. Zeichnung: Gallion / RNZ-Repro

Vor dem Interviewtermin mit der RNZ hat Gallion nicht nur seinen Comic verschickt, sondern auch noch ein Tütchen Wildblumensamen in den Umschlag gelegt. Hat er die auch immer in der Tasche, um dem Stadtleben in Heidelberg zu etwas mehr Farbe zu verhelfen? Oder bringt er die Samen etwa nur in Ludwigshafen aus, wo er von Montag bis Donnerstag als Betriebsleiter in einem Kletterzentrum tätig ist? Gallion umschifft die Frage. Der Zeichner, der auf dem Land aufgewachsen ist und heute im Stadtteil Rohrbach wohnt, erzählt vom Glück, nicht inmitten gesichtsloser Wohnblocks zu leben, von seinen Ausflügen auf den Königstuhl und von der Freude, die ihm der große Garten seiner Familie in Richtung Boxberg bereitet.

Was heißt das für Heidelberg, wie sähe die Stadt im Comic aus? Einfarbig und trist wie jene nicht zu erkennende Großstadt, die er in "Wildblumen" gezeichnet hat? Oder hätte sie auch Potenzial für eine Darstellung in Farbe? "Teils, teils", antwortet Gallion. Wie in der Fantasiestadt in seiner Geschichte stünden auch in Heidelberg immer mehr Baukräne, es werde immer mehr Wohnraum erschlossen, und Grünflächen müssten weichen. Andererseits verstehe er, dass die Menschen gerne in der Stadt leben möchten: "Es ist eben vieles in Einklang zu bringen." Und es gebe ja noch immer den Wald und die Gärten ringsum – vor allem in Corona-Zeiten ein Segen.

Und als hätte er die Zukunft vorausgeahnt, tragen auch Gallions Figuren Masken, wenn auch wegen der Luftverschmutzung. Auf Instagram hatte er ein paar Zeichnungen gepostet, ein Follower stellte fest: Das sei ja wie in China, wo die Menschen schon Masken trugen, bevor man sie auch in Deutschland sah. "Das Veröffentlichungsdatum passte dann wie die Faust aufs Auge", sagt Gallion. Und auch mit dem Umweltschutzgedanken trifft er den Nerv der Zeit. "Dass Fridays for Future so groß werden würde, war noch nicht abzusehen, als ich anfing."

Und was kommt als Nächstes? Derzeit illustriert er ein Kinderbuch, dessen Geschichte aber nicht aus seiner Feder stammt, und er sammelt Ideen für seinen nächsten Comic. Das Thema will er mit Bedacht wählen, verspricht er – für den Fall, dass es wieder so kommt, wie er es gezeichnet hat.

Info: "Wildblumen" von Sascha Gallion, 48 Seiten, Zwerchfell-Verlag, ISBN: 3943547493.