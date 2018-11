Das SAP-Orchester gab ein Benefizkonzert in der St.-Bonifatius-Kirche zugunsten einer Hilfsaktion der Caritas in der Ukraine. Foto: Philipp Rothe

Von Manfred Ofer

Heidelberg. Das Wort "Kunst" stand in großen Lettern auf einer Leinwand in der St.-Bonifatius-Kirche in der Weststadt. Und es war zweifellos große Kunst, was die rund dreihundert Besucher an diesem Abend dort geboten bekamen. Im Rahmen der Aktion "Eine Million Sterne" von Caritas International lud der örtliche Caritasverband zu einem Konzert mit dem SAP Sinfonieorchester ein. Statt Eintritt zu verlangen, wurde das Publikum um Spenden für eine Hilfsaktion in der Ukraine gebeten.

Die Solidaritätsaktion wurde am Samstag zum zwölften Mal bundesweit ausgerichtet. Dabei steht jedes Jahr ein anderes Thema im Fokus der Bemühungen. 2018 ist es die Kinder- und Jugendarbeit in der Ukraine. In dem vom Konflikt mit russischen Separatisten betroffenen Land haben seit 2014 mehr als 2,5 Millionen Menschen ihr Zuhause verloren. Aktuelle Zahlen gehen von derzeit rund 1,6 Millionen Binnenflüchtlingen aus. Sie sind Vertriebene im eigenen Land. Eine besonders schreckliche Last tragen Kinder und Jugendliche. Die extreme Wohnungsnot in der Ukraine führt dazu, dass eine Vielzahl von ihnen in schwierigen Verhältnissen aufwachsen muss.

Deshalb passt es, dass der Caritasverband Heidelberg seine Jahreskampagne unter das Motto "Jeder Mensch braucht ein Zuhause" gestellt hat. "Wir sind fest davon überzeugt, dass jeder Mensch ein Anrecht auf Wohnraum hat, der ihm Schutz und eine freie Lebensgestaltung in Würde ermöglicht", machte die Vorsitzende, Franziska Geiges-Heindl, in der Bonifatius-Kirche deutlich. Vor diesem Hintergrund stach auch eine Ausstellung mit Werken von Künstlern aus der Neckarstadt ins Auge, denen die Caritas in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Philipp Neri ein offenes Atelier im Keller der St.-Albert-Kirche zur Verfügung stellt. "Dabei handelt es sich um Menschen, die von Armut und Obdachlosigkeit bedroht sind", beschreibt Birgit Grün die Gruppe der Künstler. Sie leitet in Heidelberg die Abteilung Soziale Dienste. Einige Bilder waren bereits verkauft, als die ersten Stücke in der mit Teelichtern dezent illuminierten Kirche erklangen. Zuvor hatten Hubert Hermann, Geschäftsführer der Heidelberger Caritas, und Bürgermeister Joachim Gerner ebenfalls ein Grußwort des Dankes gesprochen.

Das SAP Sinfonieorchester intonierte unter der Leitung von Johanna Weitkamp ausgesuchte Werke großer Komponisten. Aus der Feder von Albert Lortzing stammte die Ouvertüre zur Oper "Der Waffenschmied". Vier Sätze aus der Sinfonie Nr. 4 in B-Dur von Ludwig van Beethoven füllten mit beschwingtem Takt den Klangraum der Kirche aus. Die sinfonische Dichtung "Wallensteins Lager" von Bedrich Smetana und eine Zugabe beschlossen diesen Abend, der nicht nur musikalisch, sondern auch mit Blick auf die erzielten Spenden für die Ukrainehilfe der Caritas gelungen war.