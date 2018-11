Zum Monat der Fahrradsicherheit hat die Verkehrspolizei den November ausgerufen. Jeder Verkehrspolizist in Mannheim und in Heidelberg ist angewiesen, mindestens eine halbe Stunde pro Tag Radler zu kontrollieren und bei Fehlverhalten zu verwarnen. Dabei haben es die Ordnungshüter vor allem auf Rotlichtverstöße und Radfahren ohne Licht abgesehen. Zugleich wollen sie aber auch bekannte Problemstellen wie den Wehrsteg zwischen Bergheim und Neuenheim, wo sich immer wieder Fußgänger über Radler beschweren, verstärkt unter die Lupe nehmen. Anlass für die gesamte Aktion ist ein schwerer Unfall, der sich im Oktober am Adenauerplatz ereignet hat. Dabei fuhr ein Mann von der Gaisbergstraße in Richtung Sofienstraße bei Rot über die obere Friedrich-Ebert-Anlage und wurde von einem Auto erfasst. Der Mann trug keinen Helm und erlitt schwerste Kopfverletzungen, bleibende Schäden sind nicht auszuschließen. In den ersten beiden Wochen wurden bereits Hunderte Radler verwarnt. (rnz)