Coronabedingt sprach Rektor Bernhard Eitel in der Neuen Aula – und nicht in der Alten. Mit der traditionellen Jahresfeier eröffnete die Ruperto Carola das akademische Jahr. Foto: Rothe

Von Heribert Vogt

Heidelberg. Nein, nicht in ihre nun 635-jährige Geschichte will die Universität Heidelberg zurück – von dieser immensen Tradition war am vorgestrigen Samstag auf der Jahresfeier in der Neuen Aula praktisch nicht die Rede. Aber die Ruperto Carola will nach der Stagnation durch die Corona-Pandemie zurück zu einer Dynamik im Vorwärtsgang, um die Herausforderungen der Zukunft zu bestehen. Angesichts der recht durchwachsenen Jahresbilanz von Rektor Bernhard Eitel fiel sein Schlussappell sehr positiv aus: "Und es geht voran, mit Optimismus und Elan, mit klarem Geist und heißem Herzen, mit Zuversicht und im Wissen um unsere Stärken." Es ist wohl auch die Aufgabe des Rektors, seine Hochschule aus der Corona-Lethargie zu reißen und für kommende Aufgaben neu aufzustellen.

Dabei ließ Eitel die Blessuren durch die Pandemie nicht unbenannt. Sie habe vor allem die Studierenden mit "voller Wucht" getroffen, sie hätten "am meisten gelitten". Der Forschungssektor war zwar weniger behindert, aber eingeschränkt durch die reduzierten Reisemöglichkeiten. Davon stark betroffen waren und sind die ausländischen Studierenden. Und die Verwaltung hatte mit den wechselnden Corona-Verordnungen zu kämpfen. Vor allem beim Bau und in der Sanierung dauere alles viel zu lange. Eitel: "So kann und darf es nicht weitergehen." Zugleich gebe es erfreuliche Entwicklungen: So nehme etwa das Hörsaalgebäude Audimax im Neuenheimer Feld Gestalt an.

Trotz aller Probleme zog der Rektor ein ermutigendes Fazit: "Ungeachtet der Pandemie hat sich die Universität sehr dynamisch weiterentwickelt." So verzeichne die Ruperto Carola mit mehr als 8600 Doktoranden die höchste Zahl in Deutschland. Sie gehöre hierzulande zu den drei Hochschulen mit dem höchsten Drittmittelaufkommen und weltweit mit der Ludwig-Maximilians-Universität und der Technischen Universität München zu den 50 besten Universitäten.

Die Ruperto Carola bereitet sich bereits auf den nächsten Clusterwettbewerb vor. Für das Frühjahr 2023 wird die Ausschreibung erwartet. Im Jahr 2025 erfolgt dann die Evaluation der Exzellenzstrategie für die weitere Förderung von 2026 bis 2032. Auf europäischer Ebene gehört die Universität Heidelberg mit der Pariser Sorbonne, Kopenhagen, Mailand, Prag und Warschau zu einem immer enger zusammenwachsenden Universitätsverbund, dessen Führung Heidelberg in wenigen Tagen übernimmt.

Erstmals hat die Ruperto Carola eine ingenieurwissenschaftliche Fakultät. Seit dem 1. Oktober ist sie formal gegründet und hat 26 Professuren sowie rund 350 Mitglieder. Sie beginnt auf der Basis bereits vorhandener Kompetenzen. Diese reichen von Medizintechnik und Technischer Informatik bis zur Molekularen Biotechnologie, Engineering Molecular Systems und den Materialwissenschaften. Die Medizintechnik belegte 2020 bereits den ersten Platz unter den deutschen Universitäten.

Das sehr abstrakte Wissenschaftsgespräch der Jahresfeier mit dem Thema "Brücken in die Zukunft" betraf die beiden Heidelberger "Flagship-Initiativen" aus der Exzellenzstrategie. Dazu zählt das Forschungsfeld "Engineering Molecular Systems" – die Entwicklung neuer Materialien, Methoden, Technologien, Geräte und Therapien auf molekularer Ebene. "In zehn Jahren sollten wir es geschafft haben, die Exzellenzcluster der nächsten Runde stark zu unterstützen", prognostizierte hier die Physikerin Christine Selhuber-Unkel.

Die zweite Initiative "Transforming Cultural Heritage" bündelt die Kompetenzen in Bezug auf kulturelles Erbe. Hier geht es laut der Ethnologin Christiane Brosius etwa um das Kulturerbe von Migranten. Dabei verschiebt sich die Perspektive weg von nationalen Vorstellungen und hin zu einer weltoffenen Sicht.

Zum Schluss der Jahresfeier, die 2020 ausfiel, wurden die Klaus-Georg- und Sigrid Hengstberger-Preise für wissenschaftlichen Nachwuchs verliehen. Sie sind mit je 12.500 Euro dotiert und gingen an Elena Puris vom Institut für Pharmazie und Molekulare Biotechnologie sowie an das Forscherteam Patrick Ebert und Nora Schmidt vom Theologischen Seminar.