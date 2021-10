Von Arndt Krödel

Heidelberg. Der Countdown läuft – es sind nur noch wenige Tage bis zur Eröffnung der diesjährigen Frankfurter Buchmesse. Da ist eine Erkältung, wie sie Juergen Boos gerade erwischt hat, so ziemlich das Letzte, was er brauchen kann. Aber der Chef der größten Medien- und Buchveranstaltung der Welt weiß, dass überraschende Ereignisse kurz vor der "Premiere" in seinem Job immer passieren können – ob es sich nun um einen isländischen Vulkanausbruch in letzter Sekunde oder um neue Pandemieregeln handelt: "Routine wird das nie, weil jedes Jahr anders ist."

Überhaupt, das Unvorhergesehene: Es hat ihn seit 2005, als er die Leitung der Buchmesse übernahm, stets begleitet und nie gestört. Auf die Frage, wie er diese Zeit bis heute charakterisieren würde, antwortet Boos: "Vielfalt und Überraschungen – das trifft es am besten." Man habe eigentlich nie gewusst, was am nächsten Tag "so um die Ecke kommt", und das habe ihm, der sich als "super neugierig" bezeichnet, immer viel Spaß gemacht.

Die Begegnung mit Juergen Boos findet per Videogespräch statt. Boos sitzt nicht in seinem Büro in der Nähe des Frankfurter Römers, sondern zu Hause im Heidelberger Stadtteil Handschuhsheim, wo er mit seiner Familie seit fast 25 Jahren lebt. Sein Sohn ist 2000 hier geboren, ging in den Kindergarten und in die Grundschule, später dann aufs Bunsengymnasium – "der ist ein richtiger Heidelberger", sagt der Vater und vergisst nicht, in diesem Zusammenhang auch die Eindrücke von der Hendsemer Kerwe zu erwähnen.

Für jemanden wie den Macher der Buchmesse, dessen Arbeitsplatz in den letzten 15 Jahren "immer irgendwo auf der Welt" war, wie er in Anbetracht der internationalen Vernetzungsarbeit der Messe sagt, ist Heidelberg ein Rückzugsort: "Wenn du permanent unterwegs bist, ist es eine große Stärke, diesen geschützten Raum zu haben." Der Globetrotter genießt den Mikrokosmos von Handschuhsheim, den Gang auf den Markt am Samstagmorgen, den Austausch mit seinen Nachbarn, die zu Freunden geworden sind. Oder den Ausgleichssport am Wochenende, wenn es rauf in den Wald über den Philosophenweg zum Stift Neuburg und dann unten am Neckar wieder zurückgeht – stolze zwölf Kilometer "Rennen", wie er es nennt: "Ich finde das Wort ‚Joggen’ immer ein bisschen doof."

Den Bezug zu Heidelberg hatte Juergen Boos schon während seines Studiums in Mannheim – Marketing und Organisationstheorie – und in der Zeit, als er in Berlin für den Wissenschaftsverlag Springer in dessen Zweigniederlassung tätig war. Kein Wunder, residierte der doch unter der Adresse "Heidelberger Platz 3". Damals kam er fast alle zwei Wochen hierher, und als er später für den Verlag John Wiley nach Weinheim ging, war für ihn klar, dass er eigentlich ganz gern in Heidelberg leben möchte. Seine Tätigkeit in verschiedenen Verlagen hat Boos geprägt und ihm das Rüstzeug für spätere Aufgaben gegeben: Die Geschichte beginnt im Herder-Verlag in Freiburg, wo er nach eigenen Worten eine "vorzügliche" Ausbildung zum Verlagsbuchhändler erhielt. Zusammen mit den anderen "Zöglingen", wie man die Auszubildenden damals nannte, lebte er in einem Internat.

In der Folgezeit arbeitete er in belletristischen Verlagen und hatte das Glück, große Verlegerpersönlichkeiten wie Michael Krüger oder Karl Blessing kennenzulernen. "Der Verlagsbuchhandel ist schon sehr stark von den Menschen, von den Verlegern und den Autoren geprägt", beschreibt er seine positiven Erfahrungen. Die weiteren Tätigkeiten in Wissenschaftsverlagen eröffneten ihm die Chance, international zu arbeiten, und das heißt englischsprachig: "Damit hat man plötzlich die ganze Welt als Markt", erinnert er sich.

Seine Beziehung zu Büchern begann früh. Im südbadischen Lörrach, wo Boos 1961 zur Welt kam, gab es den Onkel, der Buchhändler war, und die Großmutter, die zweimal in der Woche in der Buchhandlung aushalf und danach abends mit ihm und seinen Geschwistern spielte. Und nur 200 Meter vom Elternhaus entfernt befand sich die Stadtbücherei, wo er schon bald allein hindurfte und dann den ganzen Nachmittag verbrachte. Somit waren schon sehr früh in seiner Biografie immer Bücher um ihn herum: "Das war so der rote Faden für mich", sagt Boos.

Und noch etwas anderes in Lörrach, wo er bis zu seinem 18. Lebensjahr lebte, war prägend für ihn – der Zugang zur Kultur in dieser von drei Ländern beeinflussten Region. Seine Heimatstadt sei "quasi ein Vorort von Basel", beschreibt er die ganz spezielle kulturgeografische Konstellation, die ihn als jungen Menschen nicht nur ins Kunstmuseum der Schweizer Kulturhauptstadt führte, sondern auch Möglichkeiten in Colmar, Mulhouse oder Freiburg bot und einen Sinn für Offenheit schuf, fern von nationalen Beschränkungen.

Da fügt sich Heidelberg fast nahtlos ein. Der Macher der Buchmesse schätzt an der Stadt, dass sie immer Anregung und Austausch durch die Menschen bietet, die hier leben. Sie ist für ihn eine eigentlich kleine, akademische Stadt wie Tübingen oder Göttingen, aber internationaler mit einer interessanten Mischung. Er spricht den "Heidelberger Frühling" an und die Prinzhorn-Sammlung, die einer seiner Lieblingsorte ist, oder das Deutsch-Amerikanische Institut, dessen Programm er bewundert und wo er sich im Verwaltungsrat engagiert.

Steht man als Direktor der Frankfurter Buchmesse, vor allem wenn sie ihre Tore geöffnet hat, morgens nicht zwangsläufig mit den Worten "Bonjour Stress" auf? Boos empfindet seine Arbeit nicht als Stress, auch weil er das Privatleben oft damit verbinden kann. Er spricht eher im Gegenteil von der großen Freude, Autoren und Verleger aus der ganzen Welt zu treffen, als Gastgeber und Freund, gerade jetzt, nachdem man sich ja durch den pandemiebedingten Ausfall der Messe 2020 zwei Jahre nicht gesehen hat. Sein Beruf, der ihm fast schon als Berufung vorkommt, macht ihm einfach Spaß: "Diesen Dreiklang von Kultur, Politik und Wirtschaft – ich glaube, das haben wir nur in wenigen Berufen." Boos ist dieses Jahr 60 geworden und macht keinen Hehl daraus, dass er seine Aufgabe bis zum Ruhestand gern weiterführen würde.

Eine Frage muss der Herr der Bücher am Schluss noch beantworten: Wird man in 20 Jahren noch gedruckte Bücher lesen? "Ja! Da muss ich überhaupt nicht drüber nachdenken", kommt die spontane Antwort. Das Printprodukt habe sich als resilient erwiesen: Vor zehn Jahren seien die E-Book-Zahlen plötzlich hochgegangen, mit fast über 30 Prozent Marktanteil in den USA, aber jetzt seien sie wieder unten bei fünf Prozent. "Papier ist ganz sicher das Medium der Wahl", lautet Boos’ beruhigende Prognose. In einer normalen Woche liest er drei, vier Bücher, im Moment gerade den Roman des haitianischen Schriftstellers Dany Laferrière "Granate oder Granatapfel, was hat der Schwarze in der Hand?", der im Heidelberger Verlag Das Wunderhorn erschien. Aber, so fügt er hinzu, er lese auch sehr viel Zeitung: "Ich hole mir morgens früh auch meine Rhein-Neckar-Zeitung, und bevor ich überhaupt etwas mache, blättere ich die Zeitung durch."