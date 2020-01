Heidelberg. (rie) Vor einigen Wochen bekam die Heidelberger Britin Nichola Hayton von Königin Elisabeth II. in Windsor Castle einen wichtigen Orden. Die RNZ fragte die Vorsitzende der Deutsch-Britischen Gesellschaft Rhein-Neckar, was sie über den Ärger um Harry und Meghan denkt.

Hat Sie die Ankündigung von Harry und Meghan, sich ihrer royalen Pflichten weitgehend zu entziehen, überrascht?

Ja, auch wenn es Anzeichen gab: In der Königsfamilie werden bei Geburten alte Namen aus der Familie recycelt – George, Charlotte, alles sehr vorhersagbar. Archie Harrison passt da nicht rein – und klingt schon so amerikanisch. Und am Ende der sehr erfolgreichen Südafrikatour der beiden letztes Jahr überraschten sie mit der Ankündigung, die Daily Mail und andere Medien zu verklagen. Das war ein Hinweis auf viel Wut bei den beiden.

Das Paar prangerte auch eine rassistische Berichterstattung über Meghan an.

Ja, es gab schlimme, rassistische Kommentare. Aber aus meiner Sicht waren das Einzelfälle. Sie bekamen überwiegend positive Presse und besonders bei jungen Briten kamen sie extrem gut an.

Sind Harry und Meghan nun in der Gunst der Briten gesunken?

Viele finden das jüngste Geschehen inakzeptabel – aber nicht wegen der Rückzugsankündigung an sich, sondern weil auch die Königin davon überrascht wurde. Vor Weihnachten kam raus, dass ihr Sohn Andrew in den Epstein-Skandal verwickelt ist, dann kam ihr 98-jähriger Gatte ins Krankenhaus – und jetzt das. Viel zu verkraften für eine 94-Jährige.

Ist der Schritt denn so ungewöhnlich?

In kontinentalen Königsfamilien – Schweden, Norwegen, Spanien – ist es völlig normal, sogar erwünscht, dass die nicht direkten Thronfolger ihren eigenen Weg gehen. Aber für die Briten ist das schon neu. Es wird gerne verglichen mit dem großen Trauma der Königsfamilie: König Eduard VIII. dankte 1936 ab, um seine Geliebte Wallis Simpson – wie Meghan eine geschiedene Amerikanerin – zu heiraten. Das ist aber kein guter Vergleich: Eduard war König, Harry ist Nummer sechs der Thronfolge.

Was glauben Sie, wie es jetzt weiter geht?

Harry und Meghan wollen nach Kanada ziehen. Es wird schwierig, die genauen Bedingungen der finanziellen Unabhängigkeit, die das Paar will, auszuhandeln. Wer zahlt etwa für die Sicherheitskosten? Mein Tipp an die Königsfamilie wäre: Macht einen Plan, der nicht alle Brücken abbricht und eine Rückkehr ermöglicht.