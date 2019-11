27 Heidelberger Schriftstellerinnen und Schriftsteller machen mit: Sie bieten exklusive Wohnzimmer-Lesungen bei den RNZ-Lesern an. 20 von ihnen kamen zum Gruppenbild vor die RNZ-Geschäftsstelle in der Neugasse. Foto: Rothe

Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Exklusiver kann eine Lesung nicht sein: Heidelberger Autorinnen und Autoren kommen zu den RNZ-Lesern nach Hause und lesen dort aus ihren Werken. Premiere hatte die Benefiz-Aktion vor einem Jahr, als die Heidelberger Schriftstellerschaft mit der Idee auf die RNZ zukam. Es wurde ein großer Erfolg: Alle Lesungen waren schnell ausgebucht, Autoren und Gastgeber zeigten sich gleichermaßen begeistert – und der komplette Erlös von über 3500 Euro ging an die RNZ-Weihnachtsaktion. Denn jeder Gastgeber spendet 150 Euro – oder mehr – für diesen guten Zweck.

Dieses Jahr gibt es noch mehr Wohnzimmerlesungen, denn statt 17 machen nun 27 Schriftsteller mit – und manche lesen sogar zwei Mal. Neu dabei ist etwa Wunderhorn-Verleger Manfred Metzner.

> Astrid Arndt liest aus ihrem Fantasy-Jugendbuch „Die gläserne Seite“.

> „Belmonte“ liest – und singt – aus seinem Epos „Junas Lob“.

> Adriana Carcu liest Weihnachtsgeschichten aus ihrem Buch „Golden“.

> Gerhard Drokur liest aus seinen Krimis – „Letzte Etappe Mont Ventoux”, „Drachen über Heidelberg” – oder aus seinem Reisebericht aus Französisch-Polynesien.

> Gertrud Edelmann liest aus ihrer Lyriksammlung „Sonnensegel“ und „Ich schmecke deine Blicke“. Frank Häfner spielt dazu Folk- und Popsongs und Eigenkompositionen auf der Gitarre.

> Marlene Bach liest aus einer noch unveröffentlichten Kurzgeschichtensammlung Kriminelles und mehr.

> Lisa Maria Morsch liest aus dem Gedichtband „Unter dem Sternenhimmel“ oder ihrem autobiografischen Roman „Die Mädels vom Glaspalast“ – auch geeignet für Jugendliche von 12 bis 16 Jahren.

> Ingrid Glomp liest aus ihrem Indien-Thriller „Endstation Mumbai“.

> Rita Hausen liest aus ihrem Zeitreise-Roman „Der Notenjäger“.

> Marcus Imbsweiler liest aus „Achtundachtzig“, seinem Roman über das Flugtagunglück von Ramstein 1988, oder Erzählungen über Beethoven, Dvorak & Co., die erst 2020 erscheinen, oder aus ausgewählten Kurzkrimis.

> Barbara Imgrund liest aus ihrem Roman „Das Glück des Schmetterlings beim Fliegen“ und aus ihrem autobiografischen Afrikaroman „Wild Woman“.

> Juliane Sophie Kayser liest aus der autobiografischen Erzählung über ihre Freundschaft mit dem Holocaustüberlebenden Fred Raymes: „How I met Your Grandfather oder warum es sinnvoll sein kann, Hackenschuhe zu tragen“.

> Monika Keipl alias Rafael Eigner liest aus „Herzstillstand“, einem Heidelberg-Roman mit Humor und medizinischem Hintergrund.

> Heide-Marie Lauterer liest aus ihrem Heidelberg-Roman „Das blaue Album“ und aus ihrem neuen Roman über die Literaturszene „Das Bestsellerprojekt“.

> Rosa Malek und Manuel Beck lesen aus ihrem Lyrikband „Ritter und Rose“.

> Manfred Metzner liest aus dem von ihm in seinem Wunderhorn-Verlag zum Bauhaus-Jubiläum herausgegebenen Buch „Ré Soupault: Nur das Geistige zählt. Vom Bauhaus in die Welt.“

> Gerhild Michel liest Gedichte aus ihrem Heidelberg-Zyklus und zwei Weihnachtsgeschichten.

> Magali Nieradka-Steiner liest aus ihrem – für den „Wissen!“-Sachbuchpreis nominierten – Buch „Exil unter Palmen – Deutsche Emigranten in Sanary-sur-Mer“.

> Anton Ottmann liest aus „Begegnungen in der Weihnachtszeit“, „Geschichten aus Baden und dem Elsass“ sowie dem Mundart-Buch „Kurpfälzer Gebabbel“.

> Claudia Schmid liest aus dem humorvollen Krimi-Band „Mörderische Bergstraße“.

> Peter Schmidt liest aus seinem gesellschaftskritischen, philosophischen Roman „Universale Leitkultur – Fair Play“.

> Sofie Steinfest liest taufrische Kurzgeschichten und Lyrik mit Regionalbezug zu Heidelberg und Wien.

> Marion Tauschwitz liest aus ihrem neuesten Erinnerungsband an Hilde Domin, „Das unverlierbare Leben“, oder aus anderen Wunschbiografien.

> Dr. Minu Dietlinde Tizabi liest aus ihrem unveröffentlichten Debütroman „HDR“.

> Rolf Thum liest aus seinem historischen Roman „Der Gaukler aus der anderen Welt“ oder aus seinem Fantasy-Märchen mit Katzen in der Hauptrolle: „Die wundersamen Wolkengeschichten“ (auch für Kinder geeignet).

> Wolfgang Vater liest aus seinem historischen Roman „Das Mahl zu Heidelberg“.

> Andrea Willig und Schülerin Merle Theil lesen aus ihrem Heidelberger Entwicklungsroman „Die Eule“.

> Willi Zurbrüggen liest aus seinem Familienroman „Nordlich “ aus den frühen Jahren der Bundesrepublik.

Info: Wohnzimmer-Lesungen sind möglich in Heidelberg und im Umkreis von 15 Kilometern. Der Termin wird zwischen Autor und Gastgeber vereinbart – und kann auch noch nach Weihnachten sein. Die Gastgeber dürfen als Zuhörer einladen, wen und so viele Menschen sie möchten. Anfragen bitte per E-Mail an rnz.wohnungslesung@email.de. Gastgeber spenden mindestens 150 Euro an die RNZ-Weihnachtsaktion. Die Spende muss erst überwiesen werden, wenn die Lesung fest vereinbart ist.