Heidelberg. (RNZ) Angesichts der Aussicht auf ein coronabedingt eher tristes Weihnachtsfest ist jeder Lichtblick willkommen. Und so herrschte in der Stadtredaktion am Freitag fast schon ungläubige Freude, als der aktuelle Spendenstand unserer Weihnachtsaktion eintraf: 535.270 Euro – das sind rund 125.000 Euro mehr als zum selben Zeitpunkt im Vorjahr.

Damit hat die Spendenaktion, mit der vielen Menschen aus Heidelberg und der Region zu Weihnachten und auch danach noch unter die Arme gegriffen werden kann, bereits zum dritten Advent das Endergebnis von 2015 übertroffen: Damals hatte die Weihnachtsaktion mit 501.661 Euro erstmals die Marke von einer halben Million Euro geknackt.

Mit der sensationellen Unterstützung von vielen Tausenden Leserinnen und Lesern sowie Firmen und Vereinen rückt damit der Rekordwert der letztjährigen Weihnachtsaktion – 645.167 Euro – in greifbare Nähe. Um das Spenden etwas zu erleichtern, liegen der heutigen Ausgabe wieder vorgedruckte Überweisungsträger bei, die von der Sparkasse Heidelberg spendiert wurden.