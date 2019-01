Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Mit diesem Ansturm hatten sie nicht gerechnet: "Es war unglaublich, wie schnell alle Lesungen ausgebucht waren", sagt die Schriftstellerin Marion Tauschwitz beim großen Spendenübergabe-Treffen mit der RNZ. Und sie ist nicht alleine gekommen, sondern hat alle ihre Mitstreiter bei dieser bemerkenswerten Initiative mitgebracht.

Das Heidelberger Autorennetzwerk hatte Anfang November eine großartige Idee: 17 Mitglieder boten jeweils mindestens eine Wohnzimmer-Lesung an. Gelesen wurde gratis - aber die privaten Gastgeber spendeten jeweils mindestens 150 Euro für die RNZ-Weihnachtsaktion, die jedes Jahr in der Region Tausenden Menschen in Not hilft. Am Ende waren es über 20 Lesungen - und es kamen mehr als 3500 Euro für die Weihnachtsaktion zusammen. Denn einige RNZ-Leser legten freiwillig einfach noch etwas auf die 150 Euro drauf.

Die ganze Aktion kennt nur Gewinner: Menschen mit wenig Geld wird geholfen, viele RNZ-Leser hatten einen einzigartig individuellen Lese-Abend - und die Autoren sind sowieso begeistert. "Das war eine der schönsten Lesungen, die ich je erlebt habe", erzählt etwa Schriftsteller Anton Ottmann. "Meine Frau und ich - wir lesen immer zusammen - waren in einer wunderschönen Villa in Schlierbach mit 20 Damen als Zuhörerinnen." Er habe selten so viele schöne, persönliche Rückmeldungen bekommen.

Begeistert ist auch Barbara Imgrund, die von einem Turnverein in Kleingemünd "gebucht" wurde und im Vereinsheim las: "Das war ein großes Abenteuer, der Bürgermeister hat sogar den Stadtrat geschickt, der eine kleine Ansprache hielt." Besonders gut gefiel allen Schriftstellern, dass die Wohnzimmer-Lesungen weit mehr waren als gewöhnliche Lesungen. "Da gab es so viel Neugierde", erzählt Gerhard Drokur, der in einem Wohnzimmer in Schriesheim zu Gast war. "Wir haben über eine Stunde darüber gesprochen, wie so ein Autor eigentlich arbeitet."

Da alle so begeistert waren, steht schon jetzt fest: Für die diesjährige Weihnachtsaktion wird es die Wohnzimmer-Lesungen wieder geben. "Wir haben darüber in unserer Autorenversammlung geredet - und nach wenigen Sekunden war klar: Das wiederholen wir!" Klingt ganz, als sei dies der Beginn einer wunderbaren Tradition.

Info: Auch während des Jahres kann für die RNZ-Weihnachtsaktion gespendet werden - auf das Konto "RNZ-Weihnachtsaktion" bei der Sparkasse Heidelberg, IBAN: DE2067.2500.2000.0000 1007, BIC: SOLADES1HDB.