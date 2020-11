Von Fritz Quoos

Heidelberg. Es gehört schon Mut und viel Zuversicht dazu, zu Beginn eines neuen Lockdowns zur Eindämmung der schlimmen Corona-Pandemie eine RNZ-Weihnachtsaktion zu starten. Doch die Akteure sind sich sicher, dass diese so traditionsreiche soziale Initiative der RNZ und ihrer Lesergemeinde in diesem Jahr vielleicht wichtiger ist denn je. Denn gerade die Pandemie hat auch in dem relativ reichen Heidelberg und seinem prosperierenden Umland zahlreiche Menschen in finanzielle Notlagen gebracht.

Ihnen und vielen anderen besonders Bedürftigen etwas unter die Arme zu greifen, ist Ziel der RNZ-Weihnachtsaktion 2020, die wieder in Kooperation mit den Sozial- sowie Kinder- und Jugendämtern der Stadt Heidelberg und des Rhein-Neckar-Kreises gestartet wird. Um deren Unterstützung bitten wir alle Leserinnen und Leser, Geschäftsleute, Firmen, Vereinigungen und Stiftungen.

Gemeinsam wollen wir in dieser krisenhaften Zeit das Zeichen einer solidarischen Gesellschaft aussenden, dass ihr die Menschen an ihrem Rand nicht gleichgültig sind. Mit gutem Beispiel vorangegangen ist schon mal der Deutsch-Amerikanische Frauenclub Heidelberg, der kürzlich aus dem Erlös seines Pfennigbasars mit einer Spende in Höhe von 1000 Euro den ersten Baustein setzte.

Die RNZ wird ab Montag bis Weihnachten wieder in einer täglichen Kolumne Sozialfälle schildern, um der Not ein Gesicht zu geben. Es sind Fälle, die aus der täglichen Arbeit der genannten Ämter stammen und doch nur die Spitze eines Eisbergs darstellen.

Vergangenes Jahr gelang es der RNZ-Weihnachtsaktion erneut, einen Spendenrekord aufzustellen. Die RNZ-Leserinnen und -Leser trugen die gewaltige Summe von rund 645.000 Euro zusammen, mit der in Hunderten von Fällen zum Fest und auch während des Jahres wirksame Hilfe geleistet werden konnte. Daran beteiligt waren neben den Ämtern auch die Träger der Wohlfahrtspflege, die aus dem Spendentopf Mittel erhielten, um in akuten Notfällen unbürokratisch helfen zu können.

Dank der enormen Spendenbereitschaft konnten die städtischen Ämter in Heidelberg zum Jahresende 2019 an insgesamt 724 Haushalte mit 1882 Personen eine Spende weiterleiten. Darunter waren 349 Familien mit 887 Kindern; hinzu kamen 351 alleinstehende ältere Menschen. Und im Laufe des Jahres konnten weitere 71 Haushalte finanziell unterstützt werden, wie die Leiterin des Amtes für Soziales und Senioren, Angelika Haas-Scheuermann, der RNZ berichtet. Da es sich dabei oft um akute Notlagen handelt, sei der RNZ-Spendentopf so wichtig, da auf ihn sofort und unbürokratisch zugegriffen werden kann.

Dank und Ermutigung kommt auch vom Rhein-Neckar-Kreis, der mithilfe des RNZ-Topfes im letzten Jahr 377 Haushalte im Kreis bedenken und auch 2020 viele weitere in Notlagen unterstützen konnte. Wie die Sozialdezernentin Stefanie Jansen – die noch im November vom Gemeinderat zur Sozialbürgermeisterin Heidelbergs gewählt werden soll – berichtet, gingen die Gelder vorwiegend an Alleinerziehende und kinderreiche Familien mit angespannten finanziellen Verhältnissen, aber auch an Alleinstehende, besonders ältere Menschen mit geringer Rente. Berücksichtigt würden zudem Menschen, die von Langzeitarbeitslosigkeit, Krankheit oder schweren Schicksalsschlägen betroffen sind und nur über ein geringes Budget verfügen.

Großzügige Unterstützung erhält die Weihnachtsaktion auch dieses Jahr von der Sparkasse Heidelberg in Form von 400.000 gedruckten Zahlscheinen, die fünf RNZ-Ausgaben beiliegen werden. Doch wird natürlich schon zuvor um Spenden gebeten, denn je früher sie eingehen, desto zielgerichteter können sie verwendet werden.

Info: Ab sofort ist das Konto geöffnet: "RNZ-Weihnachtsaktion 2020", Sparkasse Heidelberg, IBAN: DE 2067.2500.2000. 0000.1007, BIC: SOLADES1HDB. Für Spenden bis 200 Euro genügt dem Finanzamt eine Buchungsbestätigung. Für Spenden über 200 Euro verschickt das Kämmereiamt der Stadt Heidelberg Zuwendungsbestätigungen.