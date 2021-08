Der Spielplatz in der Schwanenteichanlage ist übersichtlich: In einem Rondell mit Sandboden stehen verschiedene Spielgeräte und Klettergerüste. Foto: Philipp Rothe

Heidelberg. Die RNZ-Spielplatztester Eva Berenike und ihr Vater Stefan waren dieses Mal in Bergheim unterwegs. Mit ihrem Testteam Ronja, Magalie, Johanna und Juliane haben sie den Spielplatz zwischen Schwanenteich und Stadtbücherei unter die Lupe genommen.

Was gibt es auf dem Spielplatz? Dieser relativ kleine Spielplatz liegt etwas vertieft und ist von einer kleinen Mauer umgrenzt. Er bietet ein sehr modern aussehendes und sehr hohes Klettergerüst, ein Drehgestell, auf dem man sich wie ein Windsurfer fühlt, eine Rutsche für ganz kleine Kinder sowie eine Vorrichtung für Schaukeln, bei der jedoch nur eine Babyschaukel eingehängt war und die zweite gefehlt hat. Direkt neben dem Spielplatz gibt es Fitnessgeräte für Erwachsene. Auf den angrenzenden Wiesen kann man Federball spielen oder picknicken. Auch ein Boule-Platz steht zur Verfügung. Ein großer alter Baum in der Mitte des Spielplatzes spendet ausreichend Schatten.

Wen trifft man hier? In der Mittagszeit trifft man viele Erwachsene, die dort mit ihrem mitgebrachten Essen ihre Mittagspause verbringen. Ansonsten ist es ein beliebter Zwischenstopp beim Büchereibesuch.

Was ist das Beste? Der Spielplatz sieht anders aus als andere Spielplätze, das Beste sind das hohe Klettergerüst und die Nähe zur Stadtbücherei. Der Spielplatz ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar.

Was ist nicht so gut? Negativ finden wir, dass er relativ klein ist und es nur eine Rutsche für kleine Kinder gibt. Wenn der Spielplatz gut besucht ist, wird es eng. Außerdem liegt er nahe an der Straße. Uns war nicht klar, wozu die beiden parallelen Schienen am großen Klettergerüst gedacht sind, aber wir hatten trotzdem Spaß darauf.

Wie ist es aus Sicht der Eltern? Während die Kinder sich am Spielplatz vergnügen, können die Eltern sich auf den Fitnessgeräten ebenfalls körperlich betätigen und etwa rudern. Allerdings ist der Spielbereich von dort nur teilweise zu überblicken. Trotz der Innenstadt-Lage wirkt der abgeschirmt vom Straßenverkehr, dennoch muss man Acht geben, da es keine Zäune zu den Straßen gibt.

Was gibt es drumherum? Dank der zentralen Lage gibt es zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten, zwei Supermärkte sind mit wenigen Schritten zu erreichen. In der Stadtbücherei gibt es Toiletten und davor zahlreiche Fahrradständer.

Wie kommt man hin? Parkplätze sind gebührenpflichtig und rar, aber es gibt mehrere Tiefgaragen in Laufweite. Man erreicht den Spielplatz mit den Straßenbahnlinien 5, 21, 22 und 23, Haltestelle Stadtbücherei.