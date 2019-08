Der Dauerbrenner bei der RNZ-Sommertour: Auch in diesem Jahr wollten Hunderte Leser die Bierherstellung in der "Heidelberger Brauerei" live erleben. Am Dienstagabend blickten 30 mit Michael Mack (r.), Sebastian Kleint (l.) und David Bräuer (l. sitzend) hinter die Kulissen. Foto: Rothe

Von Anica Edinger

Heidelberg. 50.000 Liter Weizenbier werden in dieser Woche in der Heidelberger Brauerei gebraut - und 30 RNZ-Leser waren am Dienstag live dabei. Bei der ersten Sommertour des Jahres konnten sie wieder hinter die Kulissen der Heidelberger Brauerei blicken - und dieses Mal miterleben, wie das Malz ausgewaschen wird, wie die fertige Bierwürze in der Sudpfanne zusammen mit Hopfen bei 100 Grad gekocht wird - und wie im sogenannten "Whirlpool" das noch trübe Gebräu geklärt wird. In gut fünf Wochen ist das Weizen, das die Leser am Dienstagabend quasi im Rohzustand sahen, fertig. Dann geht es zum Großteil an Gastronomiebetriebe, ein weitaus kleinerer Teil wird extern in Flaschen umgefüllt.

Vom schon lange fertigen Weizen durften die RNZ-Leser bei der Tour natürlich wieder kosten - und das taten sie auch. "Alle haben Bier", freute sich Geschäftsführer Michael Mack bei der Begrüßung, und ermunterte die Gäste: "Bleiben Sie hier und trinken Sie so viel Bier, wie sie möchten." Gemeinsam mit dem ersten Braumeister Sebastian Kleint und dem Auszubildenden David Bräuer führte er die Leser durch die Brauerei - und alle Drei standen bei jeder Frage Rede und Antwort.

Hintergrund > Die Heidelberger Brauerei gilt als das älteste produzierende Gewerbe der Stadt. 1753 wurde sie erstmals urkundlich erwähnt - und zwar im Zusammenhang mit dem "Stammhaus" der Brauerei, dem Restaurant "Güldenes Schaf" in der Altstadt. Bis zum Jahr 1999 war die Brauerei - damals noch unter dem Namen "Schlossquell" - in Bergheim angesiedelt, dann kam der Umzug an den [+] Lesen Sie mehr > Die Heidelberger Brauerei gilt als das älteste produzierende Gewerbe der Stadt. 1753 wurde sie erstmals urkundlich erwähnt - und zwar im Zusammenhang mit dem "Stammhaus" der Brauerei, dem Restaurant "Güldenes Schaf" in der Altstadt. Bis zum Jahr 1999 war die Brauerei - damals noch unter dem Namen "Schlossquell" - in Bergheim angesiedelt, dann kam der Umzug an den Kurpfalzring im Pfaffengrund. Im Jahr 2005 übernahm Michael Mack, geboren in Sinsheim-Dühren, ausgebildet in der Schlossquell-Brauerei, die Geschäfte. Am neuen Standort zählt die Brauerei mittlerweile zu den modernsten Anlagen in ganz Europa. Produziert werden in Heidelberg 17 Sorten Bier - von Pils, über Hefe bis hin zu Weihnachts- und Bockbier. "Wir sind eine regionale Spezialitätenbrauerei", so Mack. Sein persönlicher Favorit: Das Weihnachtsbier. Insgesamt hat die Heidelberger Brauerei einen Ausstoß von 50.000 Hektoliter pro Jahr. 75 Prozent des heute hergestellten Bieres wird in Fässer abgefüllt -hauptsächlich für die Gastronomie -, der Rest in Flaschen. Die Region versorge man in einem Umkreis von gut 30 Kilometern mit Bier, so Mack. (ani)

> Der Brauer und sein Haustrunk: Gibt es das überhaupt noch: Freibier für die Mitarbeiter? "Natürlich", meint Mack - und zwar achteinhalb Kästen im Monat. "Das ist ein nettes Beibrot zu dem Beruf", meint auch Braumeister Kleint. Aber: "Das Klischee, dass Brauer den ganzen Tag rumsitzen und Bier trinken, stimmt nicht", sagt der 36-Jährige. "Sogar beim Haustrunk nehmen die Mitarbeiter mittlerweile mehr Alkoholfreies als Bier mit nach Hause", lacht Mack. Und Kleint räumt ein: "Ich nehme mir oft Wasser mit."

> Der Braumeister und seine Arbeitszeiten: "Das Bier will seinen Herren jeden Tag sehen", zitiert Kleint eine alte Weisheit - und sagt: "Das ist auch so." Wenn also gebraut wird, schaut Kleint auch am Wochenende im Betrieb im Pfaffengrund vorbei. Und wenn das Sudhaus läuft - also der Teil der Brauerei, in dem die Würze produziert wird, ist er sogar 24 Stunden im Einsatz. Denn dank modernster Technik kann der erste Braumeister von zu Hause aus beobachten, "ob alles läuft". Das heißt: "Diese Woche stelle ich mir in der Nacht zwei bis drei Mal den Wecker."

> Das "Heidelberger" und die Schlossquelle: Woher kommt eigentlich das Brauwasser fürs "Heidelberger"? Aus der Schlossquelle? Schließlich hieß so einstmals die Brauerei - und noch heute ist das Wahrzeichen der Stadt auch das Wahrzeichen der Brauerei. "Ich könnte natürlich Quellwasser nehmen - aber dann würde der Kasten 48 Euro kosten", sagt Mack. Auch deshalb ginge das nicht. Und so wird normales Leitungswasser fürs Brauwasser verwendet - und in der Brauerei aufbereitet. "Das Wasser wird enthärtet - von etwa 19 Grad Deutscher Härte auf acht bis neun."

> Das Bier und der Klimawandel: "Klimaveränderungen bekommen die Brauer jetzt auch zu spüren", erklärt Kleint den Lesern. Die Qualität der Rohstoffe - etwa des Malzes oder der Gerste - seien sehr schwankend. Dürre machten den Lieferanten zu schaffen, aber auch Starkregenereignisse. Doch, und das ist die gute Nachricht: "Hier in der Region sind die Qualitäten noch immer spitze." Und vor allem: "Seit über 100 Jahren haben wir den gleichen Malzlieferanten, seit über 60 Jahren den gleichen Hopfenlieferanten."

> Der Bio-Trend und die Brauerei: "Der Bio-Markt boomt", so Mack. Wenigstens im subjektiven Empfinden. Aber: "Der Bio-Markt macht in der Getränkebranche keine zwei Prozent aus." Es sei immer ein Abwägen, ob man auf solche Trends nun aufspringt oder nicht. Er könne zwar auch in Heidelberg ein Bio-Bier machen, aber, so sagt Mack: "Wir machen schon jetzt Spitzenbiere."