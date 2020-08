Das Wasserspiel am „Vater Rhein“ wurde durch die Fürstenbrunnen, die auch die Menschen auf dem Schloss mit Wasser versorgten, gespeist. Um diese und andere Geschichten rund um die Quellen und Brunnen am Nordhang des Königstuhls drehte sich am Freitag alles bei der RNZ-Sommertour mit dem Odenwaldklub. Fotos: Philipp Rothe

Von Sarah Hinney

Heidelberg. Über 50 Quellen gab es einst am Nordhang des Königstuhls. Die meisten von ihnen sind längst versiegt – aber nicht alle. An manchen Stellen sind sie in Stein gefasst und zeugen so von vergangenen Zeiten, in denen ein großer Teil der Stadt mit klarem Quellwasser von den Hängen des Hausbergs versorgt wurde.

Auf den Spuren der Brunnen und Quellen am Königstuhl wanderten am Freitagnachmittag 17 Leserinnen und Leser im Rahmen der RNZ-Sommertour unter der Leitung des Odenwaldklubs (OWK) Heidelberg. Festes Schuhwerk, jede Menge Wasser und eine gewisse Grundkondition – diese drei Dinge waren auf der rund dreistündigen Tour unabdingbar. Denn bei über 30 Grad kamen selbst geübte Wanderer vor allem beim Aufstieg ganz schön ins Schwitzen.

Auch wenn es nicht bis ganz oben auf den Königstuhl ging, waren doch rund 400 Höhenmeter und eine Gesamtstrecke von rund zehn Kilometern, teilweise auf schmalen Pfaden über Stock und Stein, zu überwinden. Davon ließ sich die älteste Teilnehmerin der Wanderung, Renate Wagner, nicht schrecken. Trotz ihrer 83 Jahre bewältigte sie die Tour mühelos, war am Ende ganz begeistert und genoss bei der abschließenden Einkehr am Wolfsbrunnen erst mal ein kühles Bier.

Sommertour OWK-Wanderung - die Fotogalerie























































































Unterwegs war an Abkühlung schließlich nicht zu denken – obwohl es von Brunnen zu Brunnen ging, plätscherte nur hier und da zaghaft ein kleines Rinnsal gen Tal. Dennoch waren die kurzen Pausen an den Brunnen und Quellen auf dem Weg nicht nur willkommen zum Verschnaufen, sondern jede für sich auch ein Quell an Informationen.

Waltraud Nenninger, die Vorsitzende des OWK Heidelberg, führte gemeinsam mit ihrer Kollegin Sibylle Leyer die Gruppe vom Schlossgarten stramm bergauf über den Hurenbrunnen, die Rombachquelle und den Eselsbrunnen bis zum "Hohlen Kästenbaum" – von dort aus ging es durch das verwunschene Felsenmeer wieder bergab bis zum Wolfsbrunnen. Unterwegs erzählte Nenninger allerhand über die Quellen und Brunnen am Königstuhl und ihre Bedeutung für die Menschen in Heidelberg:

> Die Fürstenbrunnen – der Obere und der Untere Fürstenbrunnen sind noch heute im Schloss zu sehen. Sie waren früher nicht nur unabdingbar für die Trinkwasserversorgung für Mensch und Vieh auf dem Schloss, sondern auch Quelle für das Wasserspiel am "Vater Rhein" im Schlossgarten.

> Der Hurenbrunnen liegt lauschig verborgen an einem schmalen Pfad unterhalb eines Wanderwegs im unteren Drittel des Königstuhls. Seinen Namen trägt er übrigens mitnichten wegen des Gewerbes gewisser Damen, sondern aufgrund der Bodenbeschaffenheit vor Ort.

> Die Rombachquelle liegt etwas weiter oben, liefert noch heute täglich 100 bis 120 Kubikmeter Wasser und versorgt die höher gelegenen Stadtteile am Schloss, beispielsweise auch die Sternwarte.

> Der Eselsbrunnen wurde im Jahr 1784 nach dem Eselspfad benannt. Von dort wird das Wasser zum "Hohlen Kästenbaum" geleitet.

> Der Wolfsbrunnen in Schlierbach hat eine lange Geschichte. Bereits 1465 wird das Haus eines Wolfsjägers, der dort gehaust haben soll, erstmals urkundlich erwähnt und von ihm trägt der Brunnen noch heute seinen Namen. Mehrere Quellen rund um den Wolfsbrunnen dienen noch heute der Trinkwassergewinnung.

Für die Sommertour-Wanderer waren die meisten Informationen rund um die Wasserversorgung neu und auch die verschlungenen Pfade am Königstuhl kannten nur wenige. Nicolaus Deutschbauer aus Eppelheim war da eine Ausnahme. Er ist Sportler durch und durch und schon 20 mal den Heidelberger Halbmarathon gelaufen. "Ich kenne die Ecke hier deshalb wie meine Westentasche" sagte er schmunzelnd. Für Anita Maria und Werner Habermann aus Buchen waren es rundum neue Wege und beide zeigten sich ganz begeistert: "Das ist so schön, dass die RNZ diese Sommertouren anbietet und das hat richtig Spaß gemacht."