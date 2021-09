15 große und kleine RNZ-Leser wanderten am Mittwochabend mit den neun Alpakas von Melanie Weigel durch den Ziegelhäuser Wald. In welcher Reihenfolge gelaufen wird, bestimmen die Tiere, die am Pferchelhang leben, dabei selbst. Fotos: Philipp Rothe

Von Sarah Hinney

Dass Alpakas mit ihren großen Kulleraugen überaus niedlich und dank ihres kuscheligen Fells auch wahnsinnig flauschig sind, war allen Teilnehmern der RNZ-Sommertour vorab klar. Wie aufregend der Spaziergang mit der Alpakaherde durch den Wald werden würde, konnte aber niemand ahnen. Dabei hatte Melanie Weigel, die Besitzerin der Alpakafarm "Hirtenaue" in Ziegelhausen, es vorher noch gesagt: "Wir lassen das Alpaka nicht los!"

Aber wer rechnet schon damit, dass die Tiere von einer Sekunde auf die andere unvermittelt der Fluchtreflex packt? Dabei fängt – eine gute halbe Stunde zuvor – alles ganz friedlich an. Der Sommer zeigt sich von seiner charmanten Seite, die Sonne schickt einen Abendgruß auf den Pferchelhang und die Alpakas Maylon, Terenz, Sam, Peppino, Black Diamond, Gargamel, Majesty, Claudius und Thees beäugen voller Neugier die 15 Sommertour-Gewinner. Doch der Schein trügt. Kurz zuvor hatten sich einige der Hengste einen kleinen Machtkampf geliefert – und der wird zwischen Alpakas vor allem mit viel Spucke ausgefochten. "Solche Rangeleien sind unter Alpakas aber ganz normal, da müssen alle kleinen Tiere durch", erklärt Weigel, während sie lachend Spucke mit einem Feuchttuch aus dem Fell wischt. Die Kleinen – Claudius und Thees – sind erst seit Juni bei der Herde in Ziegelhausen.

Aber auch sie dürfen mit auf die Wanderung durch den Ziegelhäuser Wald, und nachdem alle Tiere angeleint sind, geht es raus durchs Tor und gleich steil bergan. Kurz bevor es für die Menschen anstrengend wird, sorgen die Tiere glücklicherweise gleich für eine kurze Verschnaufpause. "Bauschutt abladen verboten" steht auf dem Schild an einer kleinen Grünfläche. Vielleicht schmeckt das Gras dort deshalb ganz besonders gut. "Es ist wichtig, dass die Alpakas immer mal Gras zupfen dürfen", sagt Weigel. Genau diese Aussicht bringt die Tiere dazu, stets begeistert mitzuwandern. Überdies seien die Wiederkäuer sehr wählerisch – bevorzugen morgens beispielsweise anderes Gras als abends. "Brot ist für die Tiere übrigens tödlich", betont Weigel bei dieser Gelegenheit ernst.

Nach der kurzen Graszupf-Pause geht es weiter. Dann wartet die erste Herausforderung auf die Gruppe – ein Hund. Der ist nicht allen Tieren in der Herde ganz geheuer, aber mit ein bisschen Zug am Halfter und gutem Zureden passieren alle tadellos. Der Wald ist erreicht, die Tiere haben ihren Rhythmus und ihre Reihenfolge gefunden, die Menschen kommen ins Plaudern und die Aussicht ist herrlich.

Doch dann das: Irgendetwas hat Gargamel urplötzlich erschreckt, er schert aus, reißt sich los und steckt die andern Alpakas in seiner Panik an. Sekundenlang herrscht Aufruhr im Wald. Aber Sandra Uwira, eine 22-jährige Sommertour-Teilnehmerin, reagiert sofort, sprintet Gargamel hinterher und schnappt sich die Leine. Auch der elfjährige Jan Thomas, dessen Tier die Herde anführt, verhält sich vorbildlich, behält die Leine fest im Griff und bewahrt Ruhe.

Eine Minute später haben sich alle Tiere wieder beruhigt. Bei den Menschen dauert es etwas länger. "Langsam geht der Adrenalinspiegel wieder runter", sagt Sandra Uwira lachend. Was Gargamel so in Aufruhr versetzt hat, bleibt sein persönliches Geheimnis. "Eventuell ein gefährliches, fleischfressendes Eichhörnchen", vermutet Weigel augenzwinkernd. Es bleibt der einzige Zwischenfall bei der Wanderung. "So etwas passiert sehr selten", erklärt Weigel, aber Alpakas seien nun mal Fluchttiere, solche Situationen also immer möglich. Und wenn Gargamel nun weggelaufen wäre? "Er kennt den Weg nach Hause", beruhigt Weigel.

"Schade, dass es schon vorbei ist", seufzt RNZ-Leser René Wiesendanger zurück am Pferchelhang – und spricht damit allen aus der Seele. Aber ein bisschen dürfen die Sommertouristen noch bleiben, die letzten Sonnenstrahlen genießen, der Herde beim Grasen zuschauen – und den Seidenhühnern, die dort gemeinsam mit den Alpakas leben, über das Gefieder streicheln.