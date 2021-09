Von Sarah Hinney

Heidelberg. Es ist dunkel, wenn in der Druckerei der RNZ im Pfaffengrund die Maschinen zum Leben erwachen, Fahrt aufnehmen und schließlich mit einer Geschwindigkeit von neun Metern pro Sekunde das Papier von den tonnenschweren Rollen durch die Pressen jagen, um die neuesten Nachrichten ins Zeitungsformat zu drucken.

Der Faszination der gewaltigen Druckmaschinen – ihrem tiefen Dröhnen und Vibrieren – kann sich keiner entziehen. Auch die zwei Dutzend RNZ-Leserinnen und -Leser, die am Dienstagabend im Rahmen der Sommertour einen Blick hinter die Kulissen der Zeitungsproduktion werfen dürfen, sind begeistert. Staunend steht der neunjährige Tim gegen 23 Uhr in der Produktionshalle der verlagseigenen Druckerei und beobachtet, wie die ersten Ausgaben ihre rasante Achterbahnfahrt am Kettenband absolvieren. "Ich hab mir das so gewünscht, das mal zu sehen", ruft er gegen den Lärm an.

Um spätestens 23 Uhr, wenn auch die letzten Redakteure alle Seiten auf digitalem Weg in den Pfaffengrund geschickt haben und Feierabend machen, geht es für die Nachtschicht dort erst richtig los. Zeitungsdruck, das ist Präzisionsarbeit. Jeder Handgriff erfordert absolute Sorgfalt bei maximaler Geschwindigkeit. Zeitungsdruck, das ist ein tägliches Abenteuer unter Zeitdruck. Denn immer kann etwas schiefgehen – das Papier kann reißen, eine Maschine defekt sein. Und dann muss eine Lösung her. Sofort!

Produktionsleiter Marco Theil bleibt trotzdem gelassen und begleitet die Leser an diesem Abend gemeinsam mit Chefredakteur Klaus Welzel durch die Druckerei. Die Produktion erklärt Theil dabei in Echtzeit: Jede einzelne Zeitungsseite wird zu Beginn bei der sogenannten digitalen Druckplattenbelichtung auf vier Aluminiumplatten übertragen, die mit Kunststoff beschichtet sind. Eine Platte für jede der Druckfarben – Schwarz, Magenta, Gelb und Cyan. 40 Tonnen schwarze, 52 Tonnen bunte Farbe, 220.000 Aluminiumplatten und 4500 Tonnen Papier werden pro Jahr für die Produktion der RNZ benötigt.

Im sogenannten Offsetdruck übertragen die Platten die Farbe auf ein Gummituch, das wird anschließend auf das Papier gepresst. Klingt simpel, ist es aber nicht. Schichtleiter Frank Griesbaum erläutert die Tücken des Drucks: "Die ersten Exemplare wandern direkt in den Papierkorb." Bis alle Platten exakt übereinanderliegen und der Farbton perfekt getroffen ist, braucht es ein scharfes Auge und viel Fingerspitzengefühl beim elektronischen Nachjustieren. Und es muss schnell gehen, denn bis sechs Uhr morgens sollen mindestens 75.000 RNZ-Exemplare in den Briefkästen der Leser stecken, müssen davor gepackt und ausgeliefert werden und dann von den rund 1000 Austrägern verteilt.

Die Zeitungsproduktion insgesamt läuft fast rund um die Uhr. Das machte Chefredakteur Klaus Welzel schon vor der Druckereiführung im RNZ-Verlagshaus deutlich, wo er auch über die Geschichte der Rhein-Neckar-Zeitung informierte und sich den zahlreichen Fragen der Sommertour-Gäste stellte. Kaum ist die aktuelle RNZ im Kasten, nehmen die ersten Online-Redakteure schon wieder die Arbeit auf. Etwas später gehen die Lokalredaktionen an den Start. Sie sichten die ersten Nachrichten und Fotos, planen, konferieren, telefonieren, organisieren, recherchieren und schreiben. Und genau wie die Produktion in der Nacht läuft auch die Produktion der Zeitung am Tag stets unter Druck. 200 Menschen arbeiten bei der RNZ, davon rund 80 Redakteurinnen und Redakteure. "Es sind zwei Aspekte, die unsere Arbeit besonders prägen: einerseits Hektik und Stress, andererseits die Zusammenarbeit mit vielen Menschen."

Aber Welzel hatte auch den besten Beweis dafür, dass diese Zusammenarbeit funktioniert: "Wir sind in den 76 Jahren, in denen es die RNZ gibt, kein einziges Mal nicht erschienen." Und auch die Mittwochsausgabe ist gegen 0.30 Uhr, pünktlich zum Ende der Sommertour, fertig – wahrhaftig druckfrisch!