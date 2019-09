Von Anica Edinger

Heidelberg. Die Ruhe. Das ist es, was Gästeführerin Sonja Auhagen so sehr an ihren Touren über den Bergfriedhof liebt. Und nicht nur das: "Bei keiner anderen Führung gibt es so viel Interaktion mit den Teilnehmenden." Die Leute würden gesprächig, das Thema Tod und Bestattung bewege sie. So war es auch am Freitag bei der RNZ-Sommertour. 20 Leser waren dabei, als es mit Auhagen über den Bergfriedhof ging. Und für den Großteil der Leser war es das erste Mal in der größten Heidelberger Ruhestätte, wo viel Prominenz aus Politik und Kultur begraben liegt. Die Stationen im Überblick.

> Am Krematorium: 1844 wurde der Bergfriedhof auf einem ehemaligen Weinberggelände eröffnet, schon 1881 wurde auch das historische Krematorium fertig - "das zweite überhaupt in Deutschland, wo man eine Feuerbestattung durchgeführt hat", so Auhagen. Der erste Ort sei Gotha gewesen.

> Am Erinnerungsgarten der Kulturen: "Ich war völlig begeistert, als ich diese Anlage zum ersten Mal gesehen habe", gesteht Auhagen, als die RNZ-Leser zum "Erinnerungsgarten der Kulturen" kommen. Dieses internationale Gräberfeld wurde erst im Dezember 2018 eröffnet - als das erste seiner Art in ganz Deutschland. Das Besondere: Es gibt dort Grabstätten für Menschen aus verschiedenen Ländern, Kulturen und Religionen. Etwa für Muslime. Drei muslimische Gräber sind bereits sichtbar, doch noch niemand wurde in ihnen begraben. Die Ruhestätten "sind schräg versetzt", wie Auhagen erklärt, "die Toten schauen über sich selbst hinweg nach Mekka." Und sie erklärte auch noch: "Ein Grab hier ist nur als Gesamtpaket zu haben." Das heißt: Die Mindestdauer beträgt 25 Jahre, die Schriftart auf den Grabsteinen ist standardisiert und auch die Pflege der Gräber liegt bei der Friedhofsverwaltung. 328 Menschen könnten im Erinnerungsgarten die letzte Ruhe finden.

> Bei Robert Bunsen: Jeder kennt ihn und seine weltberühmte Erfindung: Robert Bunsen und seinen Brenner. "Auch Asiaten kennen den Bunsenbrenner", lachte Auhagen. In Heidelberg erfand Bunsen das Gerät dort, wo heute das Institut für Deutsch als Fremdsprache beheimatet ist, in der Plöck 55. In Heidelberg wurde Bunsen schließlich 1899 auch begraben - heute sei seine Ruhestätte eine der "schlichtesten, die es auf dem ganzen Friedhof gebe".

> Bei Friedrich Ebert: Er war der erste deutsche Reichspräsident - und auch er liegt auf dem Bergfriedhof: Friedrich Ebert. Bestattet wurde er dort 1925 von Hermann Maas - weil dieser der einzige Pfarrer war, der sich bereit erklärte. Denn Ebert gehörte keiner Kirche an. Bis heute ist verfügt, dass die Blumen am Ebert-Grab immer rot sein mögen. Mit Ebert begraben ist auch seine Frau Louise - "eine beeindruckende Person", wie Auhagen befand. Schließlich habe sie bereits Karriere gemacht, bevor sie Ebert erstmals begegnet sei. So sei sie zweite Vorsitzende der Gewerkschaft der Holzverarbeiter gewesen - "höchst ungewöhnlich damals für eine Frau".

> Auf dem Jüdischen Friedhof: Eine der berühmtesten Heidelberger Jüdinnen sei fraglos Dichterin Hilde Domin - doch sie ist nicht auf dem jüdischen Teil des Bergfriedhofs begraben, sondern in der Anlage, in der bereits ihr 1988 verstorbener Ehemann beigesetzt wurde. Blumenschmuck sucht man auf dem Jüdischen Friedhof oft vergebens. Denn, so erklärte Auhagen: "Auf den Gräbern werden Steine abgelegt, weil diese im Gegensatz zu Blumen für die Ewigkeit sind."