Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Was einen guten Touristen ausmacht? Ganz einfach, meint Susanne Kahlig. "Er sieht die Berge von unten, die Kirchen von außen und die Kneipen von innen." Doch so einfach wurde es 16 RNZ-Leserinnen und Leser nicht gemacht. Den Besuch in der "Kneipe" mussten sie sich erst einmal verdienen mit einem Aufstieg auf den Philosophenweg.

Es war eine einzigartige Sommertour, die Gästeführerin Susanne Kahlig mit ihrer Firma "event & eventchen" da anbot – allein schon deswegen, weil es die Führung in dieser Form so noch nie gab, sie noch nicht einmal einen eigenen Namen hat. Aber das war an diesem Nachmittag auch nicht so wichtig. Viel wichtiger war, und das zeigte die rund dreistündige Tour besonders eindrücklich, wie unverschämt schön diese Stadt doch immer wieder anzuschauen ist.

Angenehme 25 Grad und Sonnenschein, so die äußeren Bedingungen, als die Gruppe an der Kreuzung von Philosophenweg und Albert-Ueberle-Straße um kurz vor halb sechs den ersten Stopp einlegt. "Ich liebe meine Stadt, egal aus welchem Winkel", sagt Kahlig bei diesem "ganz besonderen" Blick auf den Bismarckplatz und das frühere Kaufhaus Horten – jene Stelle, an der die Stadt noch zu Zeiten des Dreißigjährigen Krieges geendet hatte, wie sie der aufmerksam lauschenden Gruppe erklärt.

Nicht nur die früheren Stadtgrenzen, auch das damalige wie heutige Zentrum lässt sich weiter oben vom Philosophengärtchen aus erblicken – vielleicht der beste Blick, den Heidelberg auf Altstadt und Schloss bietet. "In was für einer schönen Gegend leben wir eigentlich?", fragt Kahlig und findet ganz offensichtlich die Zustimmung der Leserinnen und Leser: Sie müssen die vom frühabendlichen Sonnenlicht gefärbte Kulisse erst einmal mit ihrer Smartphone-Kamera festhalten.

Dann heißt es "Prost!" Und zwar mit einem Sekt der Winzergenossenschaft Schriesheim, ausgeschenkt von Oliver Miltner, Susanne Kahligs Sohn und Co-Geschäftsführer, und seiner Frau Johanna. Als Überraschung überreicht Kahlig der Gruppe einen kleinen Rucksack mit dem Aufdruck "You’ll never walk alone" ("Du wirst nie alleine gehen"). Darin versteckt sind unter anderem zwei Landjäger, ein echter Heidelberger Studentenkuss sowie eine Postkarte mit Schlossmotiv.

Während die Leserinnen und Leser sich im Halbrund sitzend stärken, macht Kahlig das, was sie am besten kann: Menschen unterhalten – mal mit geschichtlichen Fakten wie dem Leben und Lieben des Dichters Joseph von Eichendorff, mal mit persönlichen Anekdoten wie dem Ursprung eines ihr gewidmeten Autogramms von Schauspieler George Clooney. Den "Schorsch", wie Kahlig ihn nennt, hätte sie gerne auch dabei, wenn – so ihre Idee und Hoffnung – die Operette "The Student Prince" nach dem Schauspiel "Alt-Heidelberg" 2024 wieder in ihrer Lieblingsstadt Heidelberg aufgeführt wird – 100 Jahre nach der Premiere am New Yorker Broadway.

Vorbei am Liselotte-Stein zur Merian-Ansicht, wo die Stimmung in der Gruppe zunehmend gelöster wird. Das liegt vor allem an Kahligs Erzählgeschick und Witz, vielleicht aber auch ein wenig am Sekt. Doch ein bisschen Angetrunkenheit ist ja nicht verwerflich, sondern beschreibt nur "einen Zustand erhöhter Lebensfreude". Ein Spruch, den ihr Schwiegervater geprägt habe, erklärt Kahlig.

Wieder bergab geht es über den Schlangenweg. Und natürlich muss auch hier, in den rondell-artig gemauerten Sitzecken noch einmal die Aussicht genossen werden. Kahlig zitiert Joseph Victor von Scheffels "Alt Heidelberg, du feine" und eine Leserin kann angesichts all der Schönheit des Moments nur seufzen: "Ach Heidelberg!".

Über die Alte Brücke und die Untere Straße erreicht die Gruppe das altehrwürdige Restaurant "Zum Güldenen Schaf". Dessen Geschäftsführer Stefan Wadlinger empfängt auf der großzügigen Terrasse des Hauses. Serviert werden Saumagen mit Bratkartoffeln, Schweinebraten mit Knödel und Rotkraut oder Lachsfilet mit Kartoffeln und Gemüse. Erst gegen 21 Uhr neigt sich die Tour dem Ende entgegen. Und auch wenn sie keine Kneipen im eigentlichen Sinne und auch keine Kirchen zu Gesicht bekommen haben, sind es doch besonders gute Sommertouristen, mit denen Kahlig da am Tisch sitzt: "Es hat mir total viel Spaß gemacht", ruft sie ihnen zu. Die Reaktion lässt nicht lange auf sich warten: "Uns auch!