Von Anica Edinger

Heidelberg. In diesem besonderen Corona-Sommer ist vieles ganz anders als gewohnt: Spontane Freibad-Besuche sind unmöglich. Für viele fällt der Urlaub ins Wasser. Ferienangebote sind ausgefallen oder finden nur eingeschränkt statt. Das gilt nicht für die RNZ-Sommertour. Denn obwohl es lange unklar war, ob die beliebte Ferienaktion der RNZ aufgrund der Pandemie wie gewohnt stattfinden kann, hat es die Redaktion geschafft: Es gibt wieder zwölf Touren während der Sommerferien, an denen insgesamt gut 350 Leserinnen und Leser teilnehmen können. Und um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten, finden alle Touren im Freien statt.

Diese Idee kam offensichtlich gut an, denn insgesamt 1860 Leserinnen und Leser haben sich für eine der Touren angemeldet. Allerdings müssen sie sich alle noch ein wenig gedulden. Denn nach der Auszählung der eingegangenen Bewerbungen steht fest: Für jede Tour gibt es mehr Anmeldungen als freie Plätze.

Deshalb ist in der Redaktion die Glücksfee gefragt: Wer mitkommen darf, entscheidet in den kommenden Tagen und Wochen das Los. Wer Glück hat und gezogen wurde, wird telefonisch informiert. Wenn Sie sich also für eine der Touren beworben halten, behalten Sie Ihr Telefon oder Handy einige Tage vor der Tour stets gut im Auge.

Die ersten Gewinner wurden bereits vergangene Woche nach Anmeldeschluss informiert. Sie fahren schon am Dienstag mit dem Flaggschiff der Weißen Flotte – der "Königin Silvia" – durchs Neckartal bis nach Hirschhorn. Die Schifffahrt war dabei auch in diesem Jahr wieder ganz oben auf der Liste der Lieblingstouren der Leserinnen und Leser: Insgesamt 527 hatten sich um die Teilnahme an der Tour beworben. 150 dürfen letztlich – coronabedingt – mitfahren.

Auf Platz zwei der diesjährigen Anmeldehits hat es eine der Touren geschafft, die neu im Angebot sind: der kulinarische Streifzug durch die Altstadt. 288 Leser haben sich angemeldet, 20 dürfen mit. Ihnen zeigt Susanne Kahlig am 3. September die köstlichste Seite der Stadt.

Auch auf Platz drei hat es eine ganz neue Tour geschafft: die Alpakawanderung der Ziegelhäuser Alpakafarm am 1. September. 271 Leser möchten mit den flauschig-niedlichen Verwandten der Lamas am 1. September durch Wald und Wiesen spazieren – und so den Alltag einfach mal vergessen. Zwölf Plätze gibt es bei dieser Tour. Tierische RNZ-Sommertouren scheinen überhaupt hoch im Kurs zu stehen. Denn auf Platz vier hat es der Heidelberger Zoo mit der 90-minütigen exklusiven Abendführung und 210 Anmeldungen geschafft. Am 28. August dürfen 15 Glückliche den Tiergarten erkunden, wenn die Tages-Besucher schon wieder zu Hause sind und die Tiere sich gerade für die Nacht rüsten.

Aber auch alle anderen Touren fanden viel Anklang bei den Lesern: von der Führung durch die RNZ-Druckerei, über die archäologische Führung auf dem Heiligenberg bis zu den Touren der Heidelberger Gästeführer. Deshalb kann nicht jeder, der sich um eine Teilnahme bemüht hat, auch tatsächlich dabei sein. Geduld ist gefragt: Sobald Sie einen Anruf aus der Redaktion bekommen, dürfen Sie sich glücklich schätzen. Dann wird Ihnen auch der genaue Treffpunkt und die Uhrzeit für Ihre angegebene Wunsch-Tour mitgeteilt. Aus organisatorischen Gründen erfolgt die Zusage kurz vor dem Tourtermin.

Wir wünschen allen Bewerbern viel Glück bei der Verlosung!