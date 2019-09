Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Das Klima wandelt sich - und damit die Lebenswelt der Pflanzen. "Man hat den Eindruck, dass die Blühsaison immer früher beginnt", sagt Rainer Koch. Der Diplomingenieur muss es wissen. Seit knapp 20 Jahren arbeitet er für die Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau (LVG) in Heidelberg. Auf rund sechs Hektar Fläche finden sich dort rund 1300 Pflanzenarten. Hinter die Kulissen dieser grün-bunten Welt durften gestern erstmals auch RNZ-Leser blicken. Bei der letzten Sommertour des Jahres führten Koch und seine Kolleginnen Heike Sauer und Ute Ruttensperger 17 Teilnehmer durch die Anlage - und zeigten, was in solch einer Versuchsanstalt gemacht wird.

Hintergrund Die Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau (LVG) wurde am 1. Oktober 1952 unter dem Namen "Obst- und Gartenbauschule" gegründet. Dafür stellte die Stadt damals 5,5 Hektar Gartenland bereit. Am 7. Januar 1954 startete in der LVG mit der einjährigen Fachschule der Lehrbetrieb. Anfang der 90er Jahre wurde die Anstalt neu aufgebaut. Seitdem gibt es dort die doppelte Zahl [+] Lesen Sie mehr Die Lehr- und Versuchsanstalt für Gartenbau (LVG) wurde am 1. Oktober 1952 unter dem Namen "Obst- und Gartenbauschule" gegründet. Dafür stellte die Stadt damals 5,5 Hektar Gartenland bereit. Am 7. Januar 1954 startete in der LVG mit der einjährigen Fachschule der Lehrbetrieb. Anfang der 90er Jahre wurde die Anstalt neu aufgebaut. Seitdem gibt es dort die doppelte Zahl an Lehrsälen, 64 Internatsbetten und einen modernen Gewächshausbetrieb. Rund 60 Mitarbeiter widmen sich heute der Aufgabe, Nachwuchs und Führungskräfte auszubilden und eine praxisnahe Versuchsarbeit zu betreiben. So werden neue Verfahren und Methoden für den Gemüse- und Zierpflanzenbau, aber auch für den Bereich Garten- und Landschaftsbau entwickelt und getestet. Ein Schwerpunkt ist die Fortentwicklung umweltgerechter Produktionsverfahren. Dazu kommen regelmäßig Sonderaufgaben im Umweltbereich. Die LVG Heidelberg untersteht dem Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg. pne

"Wir betreiben hier keine echte Grundlagenforschung, sondern eher eine praxisnahe Forschung", erklärte Koch den Teilnehmern. Denn hier entscheide sich mehr oder weniger, was am Ende im Gartencenter zum Verkauf stehe. Wann fängt eine Pflanze an zu blühen? Welche Sorte eignet sich eher für das süddeutsche Klima? Und welche für das norddeutsche? Fragen wie diesen gehen Koch und seine Kollegen im Pfaffengrund jedes Jahr aufs Neue nach. Ab Juni dürfen die Pflanzen außer- und innerhalb des Gewächshauses sprießen. Alle paar Wochen wird bewertet, wie sie sich dabei schlagen. Im September heißt es dann: Bilanz ziehen. "Da sieht man, wer durchgehalten hat", sagte Koch.

Damit die Pflanzen nicht nur durchhalten, sondern dem Endverbraucher auch sonst keine Sorgen bereiten, werden in der LVG alternative Anbaumethoden erprobt. So werden Pflanzen dort etwa mittels Luftdüsen durchgeschüttelt. Das, so Koch, setze diese so unter Stress, dass sie aufhörten zu wachsen - und so kompakt genug für den Verkauf und die heimischen vier Wände blieben. Ein Verfahren, das leicht in die Praxis umzusetzen sei und gleichzeitig auch noch auf chemische Hemmstoffe verzichte.

Hintergrund Stimmen zur Tour > Monika Wacker, 75, Wiesloch: Meine Erwartungen wurden nicht enttäuscht. Ich habe viele Dinge erfahren, die ich zuvor nicht gewusst hatte. Besonders die bienenfreundlichen Blumenbeete werde ich in meinem Gedächtnis behalten. > Ingrid Moos, 78, Sandhausen: Auch hier macht sich der technische Fortschritt bemerkbar. Die moderne [+] Lesen Sie mehr Stimmen zur Tour > Monika Wacker, 75, Wiesloch: Meine Erwartungen wurden nicht enttäuscht. Ich habe viele Dinge erfahren, die ich zuvor nicht gewusst hatte. Besonders die bienenfreundlichen Blumenbeete werde ich in meinem Gedächtnis behalten. > Ingrid Moos, 78, Sandhausen: Auch hier macht sich der technische Fortschritt bemerkbar. Die moderne Automatisierung des Betriebs ist überall sichtbar und fiel mir sofort ins Auge. > Ursula Merkel, 65, Nußloch: Ich bin selbst Hobbygärtnerin und fand deshalb die Tipps und Erklärungen rund um den Garten besonders interessant. Auch die vielen Tipps, zum Beispiel Schafswolle statt Erde als Nährboden zu nutzen, haben mich sehr angesprochen. Das werde ich bald selbst in meinem eigenen Garten ausprobieren. > Christa Riddinger, 64, Sinsheim: Ich habe auch einen Gemüse- und Blumengarten und beschäftige mich viel mit Pflanzen. Was hier alles an Versuchen gemacht wird, ist wirklich beeindrucken. > Günter Bürklin, 77, Helmstadt-Bargen: Ich habe mal Biologie unterrichtet und meine, mich ganz gut mit Pflanzen auszukennen. Dennoch habe ich viel Neues gelernt. Überrascht hat mich die Art und Weise, wie Pflanzen konditioniert werden, bevor sie in den Handel kommen. > Bernhard Koller, 69, Walldorf: Wir sind schon oft hier vorbeigefahren und haben uns gedacht: Das müsste man sich eigentlich mal anschauen. Es ist schon interessant, zu sehen, welche verschiedenen Möglichkeiten es gibt, Pflanzen großzuziehen. sokr

Ein Dauerbrenner sowohl in der Versuchsanstalt als auch im Gartencenter ist die Begonie. Gerade die "Begonie boliviensis" sei ideal für die heimische Terrasse oder den Balkon, empfahl Koch. "Die blühen das ganze Jahr wunderbar durch." Neben solchen Klassikern werden auf dem LVG-Gelände aber auch neue Sorten getestet, etwa Sonnenblumen, die den ganzen Sommer hindurch blühen. Warm, aber etwas dunkler mag es der Weihnachtsstern. Der komme in der Regel aus Äthiopien, werde im Juli getopft und sei Anfang November verkaufsfertig. "Wenn Sie überlegen, was der für eine lange Kulturzeit hinter sich hat - da sind 4,95 Euro im Einkauf am Ende nicht viel", sagte Ute Ruttensperger.

Während Ruttensperger Expertin für den Zierpflanzenbau ist, kümmert sich Heike Sauer vor allem um das Gemüse. Sie interessiert sich etwa für die Frage, wie man Basilikum, aber auch andere Kräuter oder Gemüsesorten, vor Pilzbefall bewahren kann, wie sich Salat für den Verkauf mit Wildkräutern kombinieren lässt oder wie Torf und Kokosfasern dem Plastiktopf den Garaus machen können.

Dass bei so viel Experimentierfreude der Geschmack nicht auf der Strecke bleiben muss, davon können sich die Leser nun persönlich überzeugen. Zum Abschluss durfte sich jeder, der wollte, noch einen Hokkaidokürbis mit nach Hause nehmen.